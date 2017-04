Dec 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA as of 23 Dec 2013. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3516.80 NSE 5550.00 FIMMDA 16862.20 ============= TOTAL 25929.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9182 9.6900 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8972 9.4600 150.00 INE847E08DD1 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 7.70% 11-Feb-15 96.0000 11.6300 2.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.9500 10.1300 2.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 24-Apr-15 98.6525 10.2500 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.7944 9.3100 100.00 INE468M07179 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.60% 30-Jul-15 98.9449 11.2600 50.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.1212 10.6600 250.00 INE005A11473 ICICI JAN 1999 N.A. 03-Mar-17 36760* 0.0000 5.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 N.A. 28-Apr-17 36220* 0.0000 7.00 INE983F09193 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 7.85% 21-Sep-17 93.5000 9.9900 5.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.1988 9.7200 150.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.0035 9.7600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5500 9.6400 3.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.6700 9.0500 1.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 98.0054 9.6700 50.00 INE428A09091 ALLAHABAD BANK RESET 30-Mar-19 97.1600 9.4700 2.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.6896 9.6000 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.5800 9.6200 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.3400 0.0000 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.9500 0.0000 4.00 INE018A08AJ0 LNT LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.6445 9.6200 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.5157 9.2900 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.5707 9.8300 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5000 9.5600 1.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.6000 9.5600 10.00 INE752E07HY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-24 95.4900 9.5200 1.30 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6615 9.3700 2000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 102.7500 0.0000 2.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 19-Dec-99 100.0000 0.0000 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE136E07IL3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-14 104.6900 14.5444 21.10 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 16-Apr-14 99.4044 10.6133 250.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.4322 9.3161 150.00 INE521E07CB0 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 17-Jul-14 126.6100 0.0000 25.00 INE136E07NU4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Oct-14 109.1300 0.3992 27.60 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.4008 9.5622 250.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.8300 10.2349 1.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 126.8150 0.0000 2.00 INE468M07179 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.60% 30-Jul-15 98.9449 11.2600 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.8618 9.6510 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3260 9.6000 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.9648 9.5750 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5975 9.5000 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4394 9.6500 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.4400 8.9957 250.00 INE005A11473 ICICI JAN 1999 N.A. 03-Mar-17 73.5200 0.0000 5.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 N.A. 28-Apr-17 72.4400 0.0000 7.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.0300 9.9084 1.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.0200 9.0050 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.8300 9.0057 450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.8398 9.6500 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 99.1900 9.0099 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.1501 9.7120 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5300 9.6462 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9748 9.6350 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1500 - 10.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 - 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 96.0400 0.0000 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.5892 10.0700 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4165 9.6475 380.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4173 9.6400 150.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.4800 - 213.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.6400 9.8915 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.6362 9.4635 2.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.4900 9.5522 4.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.7500 9.9993 8.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 95.0000 10.5617 12.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4100 9.5680 36.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.8143 9.5110 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.9300 - 26.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4800 9.6529 1310.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.7000 9.5443 2.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 - 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 94.5598 9.6000 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3500 10.6710 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.0101 9.2900 30.00 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.91% 16-Apr-14 99.4044 10.2500 250.00 INE916D079R0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 25-Apr-14 96.6676 10.5800 410.00 INE033L07165 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIM 0.00% 25-Apr-14 119.8296 10.5300 331.00 INE860H07078 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 25-Apr-14 119.1048 10.5400 330.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.4322 9.3500 150.00 INE523E07665 L&T FINANCE 9.82% 29-Apr-14 99.7016 63.8600 220.00 INE296A07625 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 29-Apr-14 117.8992 10.4400 110.00 INE916D079S8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 13-May-14 96.1930 10.5600 20.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.1613 11.4500 147.70 INE774D07GI3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.10% 19-Sep-14 99.7557 10.4000 60.00 INE721A07BT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 25-Nov-14 122.7930 10.4400 30.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 99.9310 9.8200 172.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.4008 9.5500 250.00 INE894F07451 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIMI 0.00% 18-Dec-14 122.9783 10.6900 30.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9847 9.3900 10.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8972 9.4600 150.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.8300 10.2500 1.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 96.4000 10.6700 1.00 INE660A07HT5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 88.4123 10.1500 330.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 117.2954 10.1500 250.00 INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 0.00% 02-Apr-15 117.1505 10.2300 250.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVICE 9.20% 24-Apr-15 98.6525 10.2500 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.7852 9.7100 32.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8401 9.5100 200.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.7944 9.3800 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 07-May-15 98.5984 9.7700 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8961 9.5100 30.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.3252 9.1700 100.00 INE468M07179 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.60% 30-Jul-15 98.9449 11.2600 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6154 9.0500 40.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.0682 24.0000 10.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.1058 10.0000 300.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.8618 9.6400 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3260 9.6000 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.9648 9.5700 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 96.7952 13.9900 30.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5975 9.5000 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 99.2500 13.0300 54.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.1212 10.6500 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4394 9.6500 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6091 9.3100 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.5891 9.3100 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.0300 9.9000 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.6000 10.0500 1.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.2151 9.2800 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.8849 9.3100 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.9049 9.3100 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.8398 9.6500 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.0692 9.3500 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.1988 9.7100 150.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.0010 9.7500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.0035 9.7500 50.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 99.9314 10.3000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5300 9.6400 102.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9748 9.6400 330.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1000 9.5900 10.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0648 9.6000 2.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 100.0000 10.3000 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7600 50.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 98.0054 9.6600 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.6896 9.6000 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 100.9600 10.4200 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.5892 10.0800 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.5400 9.6200 120.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 9.6800 209.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.4000 9.5900 4.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.6400 9.9000 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.3000 10.0800 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 97.5000 9.9700 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 97.2500 10.0900 1.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 98.0000 10.2500 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4982 10.1300 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.4900 8.4300 4.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.6445 9.6100 50.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.2671 10.2400 30.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.2471 10.2500 30.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.2378 9.5500 3.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.2196 9.6300 15.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.5157 9.5000 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.4300 9.4500 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.5707 10.4000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3339 9.5800 9.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5000 9.5600 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.7500 9.6500 8.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.17% 05-Jul-23 95.6235 10.3900 700.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2386 9.5900 136.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.8143 9.5100 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.8700 9.8800 25.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.4400 9.8100 844.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.1292 9.5800 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0200 9.5900 4.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 9.7000 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 94.5598 9.6000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8374 9.4600 323.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6710 9.6100 2000.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6715 9.6100 2000.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7720 9.2400 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.8120 9.2400 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 105.4099 9.2700 500.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 105.7765 9.2300 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.5675 8.6000 5.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 31-Dec-99 100.0000 12.7300 6.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 96.0400 9.8600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0438 11.1000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3600 9.8500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8700 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE