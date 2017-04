Dec 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2952.00 NSE 4289.30 FIMMDA 15663.00 ============= TOTAL 22904.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE894F07725 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Feb-14 108.7932 0.0000 500.00 INE916D072W5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.34% 08-May-14 99.7594 10.6900 170.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 99.7429 10.6300 100.00 INE916D074W1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.29% 02-Jun-14 99.7494 10.5900 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9182 9.6900 400.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 77.4836 10.9100 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5246 9.5400 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.5207 10.9700 2.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.9386 9.7100 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8000 9.6600 32.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2514 9.7000 122.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.3089 9.6200 500.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.4600 8.0500 100.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 99.4000 10.8100 0.50 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2000 9.6400 70.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.5900 9.9000 1.00 INE973F09129 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT 9.70% 26-Aug-22 85.5000 12.5100 2.50 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT 9.70% 26-Aug-22 100.0000 12.0500 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.4795 9.8500 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2500 9.6000 70.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.2000 9.3500 3.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 99.8906 9.6000 50.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.6400 9.6300 17.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6621 9.3700 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4906 9.6600 200.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.6200 8.6000 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 103.0000 0.0000 3.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.7500 10.7000 2.00 NSE === INE136E07IL3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-14 104.6900 17.1664 3.30 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.9945 8.5968 150.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 128.5700 - 2.00 INE306N07187 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-May-14 116.6729 10.6373 300.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9182 9.6912 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2857 9.7185 500.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3135 9.2000 100.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.8200 9.5555 32.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3156 9.8500 100.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.7088 9.5841 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.4200 0.0000 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5715 9.5100 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1901 9.5500 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.2575 9.6150 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4160 9.7000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4160 9.7068 100.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 25-Mar-18 99.0600 10.2256 2.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.4800 9.6149 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8300 0.0000 16.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3070 9.7058 117.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3070 9.7000 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.5779 9.6400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0000 9.6339 80.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.95% 26-Nov-18 107.8200 9.8590 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4148 9.6400 250.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4148 9.6475 250.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.3000 - 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 11-May-21 102.7000 12.3943 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 98.8200 9.6864 7.00 INE973F09129 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.70% 26-Aug-22 92.5000 10.7764 2.50 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.5512 9.6350 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.5512 9.6413 250.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 99.0000 9.0230 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.6000 9.5405 9.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.9466 10.7070 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 105.2800 - 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8380 9.7559 279.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0300 9.3720 21.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8900 - 5.00 INE733E07JJ9 NTPC LIMITED 8.91% 26-Dec-33 100.5000 - 1.50 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.0000 10.6616 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4300 10.6615 1.00 FIMMDA ====== INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.9945 9.0000 150.00 INE667F07980 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.10% 24-Jan-14 100.0357 9.2500 150.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIM 10.80% 10-Feb-14 100.1460 9.2500 200.00 INE894F07725 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Feb-14 108.7932 9.3500 500.00 INE306N07187 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-May-14 116.6729 10.3000 300.00 INE916D072W5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.34% 08-May-14 99.7594 10.3000 170.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 99.7429 10.3000 100.00 INE916D074W1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.28% 02-Jun-14 99.7494 10.3000 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9182 9.7500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2857 9.6300 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2847 9.6300 20.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5592 9.8000 500.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3135 9.2000 100.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 99.0337 10.6300 120.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.8839 9.5300 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.8200 9.6700 32.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3156 9.8500 100.00 INE306N07724 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 21-May-15 100.0025 9.1800 1000.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.9099 9.7600 10.00 INE909H07529 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 01-Jun-15 86.6291 10.5200 145.00 INE976I07CJ0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 01-Jun-15 118.2558 10.1500 100.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Jun-15 100.0028 9.8100 400.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0305 9.3900 1.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 99.7126 10.5200 50.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.7088 9.6000 500.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 102.0286 11.2700 579.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 99.8223 10.8000 450.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.0781 24.0000 20.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.5508 10.2800 300.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.1456 10.4700 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2712 9.6300 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 77.4836 10.9000 800.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3200 10.9400 440.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.4741 9.1500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5246 9.5300 100.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.5027 9.9500 200.00 INE811P07033 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 100.4259 5.8400 550.00 INE811P07025 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 100.4259 13.9000 200.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 100.3292 10.1800 99.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.3384 9.4900 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1901 9.5500 50.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. INE691I07414 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-17 99.9936 9.2400 750.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.5207 11.0000 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.2575 9.6200 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.8692 9.3200 250.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 95.9500 10.2500 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.9386 9.7100 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.8769 9.6400 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.8501 9.6500 3.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 98.0643 9.7500 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.7537 9.2900 30.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.2674 9.7200 100.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 99.9414 10.3000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8000 9.6500 16.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0000 9.5200 277.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2514 9.7100 200.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.5779 9.6400 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2445 9.6200 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4100 9.5700 4.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.95% 26-Nov-18 107.8631 9.8400 1.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.3089 9.8500 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2000 9.6400 72.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5535 9.9200 26.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 98.0300 9.8000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.6600 8.4000 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.5512 9.6400 250.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.8197 9.7700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.4664 9.5400 4.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.2300 9.8800 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.4795 10.4300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0732 9.6200 54.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.9466 10.7000 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2381 9.5900 70.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8380 9.7500 279.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.2000 9.5600 123.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9000 9.6100 10.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 99.8906 9.5900 50.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6800 200.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.0000 9.7300 350.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6000 10.0600 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7800 9.3800 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.7200 5.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6721 9.6100 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4906 9.6500 200.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 101.1300 8.5500 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.6200 8.5900 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 100.0000 11.0500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4590 11.1700 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 31-Dec-99 105.4800 10.9700 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8600 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4300 9.6000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.9000 12.7100 2.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 31-Dec-99 103.6500 11.0500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE