Dec 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3081.50 NSE 7811.30 FIMMDA 20603.60 ============= TOTAL 31496.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE498L08028 L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED -- 26-Mar-14 100.2124 8.7700 500.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.3882 9.4000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9029 9.4600 40.00 INE774D07JI7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVICE -- 07-May-15 87.6894 10.1300 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.0406 9.4000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3002 9.5000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0741 9.5200 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3030 9.6300 450.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.3609 10.7400 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.9523 9.7600 50.00 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.0000 10.2500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2295 9.7200 192.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8051 9.6900 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1200 9.5900 3.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.7500 10.3000 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.8500 11.2500 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 99.3462 10.5000 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 11.2300 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.5000 10.0600 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5000 9.5800 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4970 9.6600 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 102.6681 8.3900 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE560L07035 ERA HOUSING & DEVELOPERS (INDIA) 14.00% 30-Dec-13 94.6500 0.0000 250.00 INE804I07BA5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Aug-14 136.3980 0.0000 1.00 INE136E07NU4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-Oct-14 109.2300 0.2939 26.80 INE848E07179 NHPC LIMITED SR-R1 PART-A 8.70% 11-Feb-15 100.1700 8.4971 10.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9691 9.4600 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1624 9.2299 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9847 9.4499 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0232 9.5500 300.00 INE062N07012 RATIONAL BUILDCON PRIVATE LIMITED 19.00% 31-Jan-16 93.0000 24.9726 360.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.4000 9.8521 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 96.1000 12.8175 1.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 98.7800 11.1763 2.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4297 9.5686 650.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 98.9923 9.4400 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0407 9.8000 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-17 100.2800 7.8082 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0054 9.6823 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 98.1220 9.7392 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.0802 9.7500 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.0100 9.7568 50.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.25% 04-Sep-18 105.3500 9.7412 1.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 11.00% 26-Sep-18 100.0500 - 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4200 9.6751 25.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8422 9.6700 1700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7700 9.4278 12.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0493 9.6700 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.7562 - 30.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 96.9500 9.5485 50.00 INE866I07321 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 0.00% 20-Feb-19 115.6277 12.7198 301.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.7700 10.1773 1.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.6300 0.0000 5.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 96.3600 0.0000 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.1100 - 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.8900 10.0079 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8100 10.2650 190.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 98.4000 9.4863 3.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA RESET 14-Oct-21 98.2000 9.4240 5.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 25.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 96.9793 9.7663 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9285 9.6514 2100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.5900 7.8279 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2072 9.6037 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.0700 - 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8347 9.7559 401.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9200 9.3890 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5000 9.6441 15.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.6700 8.0808 30.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 100.4000 8.7365 3.00 INE148I07415 - -- -- 100.0000 - 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.6594 - 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.6000 0.0000 68.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.9000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE498L08028 L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED -- 26-Mar-14 100.2124 9.1000 500.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.2692 9.6500 100.00 INE916D071K2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.73% 30-May-14 100.0000 9.6600 500.00 INE151A08018 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 9.50% 08-Jun-14 99.3462 10.5000 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.6138 9.7500 100.00 INE136E07NU4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-Oct-14 109.3560 12.0000 26.80 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 10-Nov-14 123.7334 10.3600 180.00 INE667F07832 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Dec-14 122.8539 10.2200 45.00 INE722A07307 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 0.00% 01-Dec-14 124.1364 10.8500 45.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3289 9.6300 20.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 99.6428 9.7000 20.00 INE301A08340 RAYMOND LIMITED 10.50% 24-Dec-14 99.5901 11.4500 750.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9587 9.4000 534.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9544 9.3900 10.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.3882 9.4000 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9691 9.4600 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1624 9.2300 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8846 9.4700 290.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9040 9.4600 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.9576 9.2500 140.00 INE774D07JI7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC -- 07-May-15 87.6894 10.1500 150.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.4704 9.7000 100.00 INE916DA7AM9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 11-May-15 99.9513 10.1700 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9847 9.4500 50.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 100.1315 10.0000 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.0406 9.4000 50.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 98.1808 10.2100 45.00 INE667F07CM5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 28-May-15 99.9918 10.3500 5.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Jun-15 100.0028 10.1500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3002 9.5000 250.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 99.8522 10.7800 450.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 99.6402 10.6300 550.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0959 9.5100 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 98.4800 9.6900 350.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.1079 24.0000 5.10 INE013A07YJ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 08-Apr-16 102.5000 8.0000 2.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.1408 9.9600 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3030 9.6200 450.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.3500 11.2200 200.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.3609 10.1400 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4264 9.5700 650.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.2043 11.4200 1.20 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 98.9923 9.4400 50.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED -- 15-Nov-16 101.7800 10.7900 500.00 INE530L07038 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED -- 17-Nov-16 100.3412 11.6900 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0407 9.8000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.9523 9.7500 50.00 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.0000 10.2400 500.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.7271 9.3500 3.80 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.0237 10.3700 25.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9477 9.3500 100.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2800 7.8000 50.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 95.9700 10.2500 1250.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 95.9850 10.2400 250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9656 10.7300 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0054 9.6900 50.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 98.2000 9.6300 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.0802 9.7500 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 97.9094 9.8000 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.5400 9.8100 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.4784 9.6600 40.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.0100 9.7500 50.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.75% 17-Sep-18 98.2490 13.2500 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2295 9.7200 289.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4200 9.6700 29.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3369 9.6900 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3600 9.6600 20.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8422 9.6700 1900.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7700 9.4200 24.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0493 9.6700 53.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0200 9.6100 31.00 INE013A07YF1 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-295 10.30% 20-Dec-18 100.0000 10.3000 250.00 INE866I07321 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 0.00% 20-Feb-19 115.6277 13.5000 301.00 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 92.6378 10.9500 50.00 INE245A07358 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-19 92.5143 10.9500 100.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 95.9570 9.7200 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.0000 9.7000 30.00 INE245A07366 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-20 91.6040 10.9500 100.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 96.3600 9.7500 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2400 9.6200 33.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 100.0200 9.6100 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8100 10.2600 290.00 INE245A07374 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-21 90.7977 10.9500 100.00 INE245A07382 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-22 90.0710 10.9500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9285 9.6500 2100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.5900 7.8200 50.00 INE245A07390 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-23 89.4160 10.9500 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.0700 9.8400 6.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.4400 9.8100 1004.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.4400 9.8100 600.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9200 9.6100 160.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0500 9.7200 300.00 INE245A07408 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-24 88.8154 10.9500 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5700 10.0700 1.00 INE245A07416 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-25 88.2835 10.9500 150.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5000 9.5700 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4970 9.6500 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-28 98.6700 8.0700 30.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 100.1000 8.4700 30.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.1000 12.8500 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 102.0000 12.3300 1.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.7400 9.9200 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.4000 11.2500 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE