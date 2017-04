Dec 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3463.30 NSE 8454.00 FIMMDA 20432.40 ============= TOTAL 32349.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 96.9628 10.6200 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.8646 9.5200 850.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.20% 27-Feb-15 99.3806 9.7400 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1744 9.1500 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.1782 9.7600 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.9370 9.6600 45.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.6798 9.0600 400.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.8370 9.3800 8.80 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LIM 12.00% 30-Apr-18 114.5400 7.9900 900.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6100 9.7500 111.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4000 9.7400 204.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 95.8380 9.6100 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4000 9.6500 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0144 11.1200 0.50 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4200 10.2300 17.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 99.8000 10.7700 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.4294 9.8600 50.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITEDÂ 10.24% 17-May-23 101.4500 9.9800 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 9.6600 3.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 95.5600 8.6900 4.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7200 2.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 100.2720 8.8800 1.00 NSE === INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.52% 12-Sep-14 99.5661 10.0458 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2072 9.8485 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2669 9.7200 250.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 15-Dec-14 99.9666 9.8693 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.6836 9.9499 300.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3021 9.2100 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4192 9.4000 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0515 9.3900 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1744 9.2200 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9165 9.4499 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9769 9.4000 15.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.6306 9.2000 140.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.5600 9.6335 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2058 9.6700 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.6457 9.3300 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.3229 9.3300 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 99.8108 9.3300 50.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 98.8000 11.1740 1.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 99.8800 - 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7947 9.7950 150.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 100.3000 9.7084 1.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 101.5000 7.9381 2.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.5897 9.8017 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.3226 9.8300 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6400 0.0000 11.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3026 9.7000 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4200 9.6741 15.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2463 9.6900 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3013 9.6808 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8047 9.6800 900.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8047 9.6857 900.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2800 9.6144 4.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9500 - 6.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.6449 9.6800 50.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.6500 0.0000 22.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 95.8000 9.7711 3.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4800 9.6332 20.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED10.50% 10-Nov-20 97.1742 11.1021 8.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.1000 - 36.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.9800 10.3252 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9385 9.6563 2100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6200 7.8730 100.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.2000 10.7121 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1400 9.6161 22.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1700 9.4365 4.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.3600 9.6708 17.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.4800 9.5786 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.9500 10.5441 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7200 8.5933 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.0000 9.9874 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 9.41% 27-Jul-37 108.4900 0.0000 200.00 FIMMDA ====== INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.0143 9.1000 240.00 INE667F07949 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.95% 20-Mar-14 100.0167 9.2400 150.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.8840 9.1100 431.10 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.9609 8.9300 3.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 134.1110 9.1100 250.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 96.9628 10.3000 500.00 INE756I07076 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 30-Apr-14 99.7843 10.0600 65.00 INE916D071K2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.73% 30-May-14 100.0200 9.6000 500.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 08-Aug-14 99.6854 10.2700 3.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.52% 12-Sep-14 99.5661 9.9000 250.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 97.6942 10.5700 1.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9453 9.7700 100.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.5891 10.3200 3.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2072 9.7500 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 99.9960 9.8600 200.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.5788 9.8700 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2669 9.7000 250.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 15-Dec-14 99.9666 9.8500 1500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9445 9.6600 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.8646 9.5200 850.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 29-Dec-14 100.0000 9.7400 200.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0817 9.3000 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9524 9.4100 350.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.6836 9.9500 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0511 9.2800 15.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.20% 27-Feb-15 99.3806 9.7500 194.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 99.9281 9.8000 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3021 9.2100 150.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 98.9275 10.5200 200.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 99.0320 10.6500 115.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4192 9.4000 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4175 9.4000 50.00 INE660A07HT5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 88.5764 10.1500 330.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0182 9.8500 110.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0515 9.3900 300.00 INE916D079V2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 16-Apr-15 99.4764 10.3100 5.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1744 9.2200 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9283 9.4400 223.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9165 9.4500 50.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.3512 9.8100 135.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.6306 9.2000 198.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Jun-15 100.0328 10.1200 100.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 99.3778 10.7800 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3002 9.5600 41.00 INE875L07060 MIGHTY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIM 0.00% 31-Aug-15 100.0369 22.0000 13.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 99.8578 10.7800 450.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 80.0558 10.9500 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.5000 9.6700 5.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1059 9.5000 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 98.5071 9.6800 350.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9725 8.7400 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.4055 10.3500 50.00 INE161O07051 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.0586 24.0000 13.00 INE013A07YJ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 08-Apr-16 100.0000 8.0000 7.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2058 9.6700 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.6457 9.3300 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.1782 9.7500 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.3229 9.3300 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 99.8108 9.3300 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.6944 9.6100 100.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.3809 10.7300 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4103 9.8100 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0466 11.4700 0.50 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED -- 30-Sep-16 100.3365 24.0000 28.80 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 99.8800 10.7500 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7947 9.7900 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.9370 9.6500 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.7917 9.9500 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.6798 9.4500 400.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 95.9850 10.2400 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.8370 9.3800 8.80 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.1800 9.4600 2.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.3226 9.8300 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.4185 9.7500 122.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3396 9.6900 345.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3775 9.6800 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2463 9.6900 400.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2463 9.6900 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8047 9.6800 552.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7680 9.6900 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2400 9.6200 30.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2800 9.6100 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9500 9.6300 6.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9600 9.6200 4.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.6449 9.6800 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.1100 9.7200 2.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 92.9618 9.6400 100.00 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 92.6578 10.9500 50.00 INE245A07358 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-19 92.5343 10.9500 100.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.3000 9.6500 2.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.5250 9.6400 50.00 INE245A07366 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-20 91.6240 10.9500 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4000 9.6300 20.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 10.50% 10-Nov-20 97.1642 11.0900 8.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.1000 9.6500 27.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.3800 9.6000 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3352 10.3500 400.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 98.2938 9.6500 50.00 INE245A07374 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-21 90.8100 10.9500 100.00 INE245A07382 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-22 90.0800 10.9500 100.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.2300 10.2500 32.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.2500 10.2400 32.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.2744 9.6500 4.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.5000 10.2300 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.9446 9.6800 9.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.75% 28-Mar-23 99.8000 10.7600 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.4294 10.4500 52.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6200 7.8700 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.1679 10.2600 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 10.0400 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.0958 9.6900 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.0000 9.5300 2.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 93.7812 11.2700 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1111 9.6100 73.00 INE245A07390 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-23 89.4300 10.9500 100.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 95.5600 8.6900 8.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0847 9.4700 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.1700 9.7000 1751.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8500 9.6200 3.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0871 9.7100 500.00 INE245A07408 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-24 88.8300 10.9500 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.8000 10.0300 1.00 INE245A07416 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-25 88.2900 10.9500 150.20 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.7200 4.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2370 10.1000 500.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2370 10.1000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7200 8.5900 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7500 10.0000 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 9.41% 27-Jul-37 108.4900 8.5500 200.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 96.1124 9.8500 22.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.7000 11.1800 1.00