Dec 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2577.30 NSE 6019.00 FIMMDA 24688.10 ============= TOTAL 33284.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6647 10.0100 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0100 8.0800 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3554 9.6100 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7830 9.8100 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.9569 9.3400 8.80 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4260 9.7100 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5400 9.6800 306.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 101.1800 9.9600 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0144 11.1200 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.1500 11.0500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.2673 10.1300 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3000 10.2700 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.5930 9.8300 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 91.7451 10.3600 150.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0100 7.9700 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6000 9.4300 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.1700 9.9500 5.00 NSE === INE144H07CF5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 20-Jan-14 137.6230 11.6275 30.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3118 9.6967 500.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.2874 0.0000 5.00 INE001A07FC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.48% 25-Feb-15 98.8529 16.0125 100.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3128 9.2000 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0984 9.3500 10.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 98.2559 9.2500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1800 9.2329 15.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4352 9.7500 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 99.6584 9.7000 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3554 9.6000 50.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.0000 - 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7591 9.8099 100.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 102.9118 9.6562 5.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 99.1611 9.8000 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.0684 10.0587 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.2500 9.4456 2.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.3915 9.8175 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3757 9.6800 1350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3387 9.6958 157.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1000 9.6062 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2700 9.6165 31.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9900 - 4.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7015 9.6650 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 103.2000 - 2.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 98.5137 9.6300 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 98.7030 9.6300 200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.4300 9.6185 2.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.5676 9.6300 50.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED -- 27-Nov-19 98.9400 0.0000 5.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 98.3034 9.6300 100.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 97.8000 10.6839 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.4553 9.7000 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2800 - 10.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3000 10.2678 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.1778 9.5250 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2000 9.4598 5.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 92.7900 10.1672 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.7200 10.3561 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.4500 8.6127 2.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.6000 10.6379 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.4900 9.3858 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4500 9.6562 2213.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.2000 10.3648 4.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.6300 0.0000 38.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.4600 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE804I07DK0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Jan-14 139.9270 13.9900 36.50 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.9215 8.8300 80.00 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 100.1169 9.9500 100.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Mar-14 99.9419 9.1100 48.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0022 9.1300 40.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 134.1392 9.1000 145.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 96.9628 10.3000 740.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.82% 30-Apr-14 99.6977 10.2200 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 30-Apr-14 99.2109 9.9000 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.2716 9.6600 53.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 117.2374 10.2500 300.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 117.1434 10.2500 250.00 INE909H07495 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 02-Jun-14 95.8439 10.3400 30.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6647 9.9000 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3118 9.6000 500.00 INE667F07832 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Dec-14 122.9230 10.2800 20.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.8692 9.5100 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.8643 9.8100 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.6584 9.7000 150.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.9733 9.4000 75.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5285 9.5900 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.2206 9.2800 235.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3128 9.2000 100.00 INE013A07UB8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 11-Mar-15 100.1690 9.6300 400.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 98.9354 10.5200 16.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 99.0290 10.6500 165.00 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.5333 10.7100 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0984 9.3500 10.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 98.2559 9.2500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7775 9.5600 40.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4352 9.7500 50.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.3478 9.8100 10.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8456 9.5600 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0169 9.4000 50.00 INE660A07IF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-15 99.7972 10.1600 250.00 INE721A07EF1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-15 99.1039 10.6600 500.00 INE013A07YJ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 08-Apr-16 101.0000 8.0000 4.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3530 9.7700 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.1900 9.9300 13.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.1904 10.4100 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.7822 9.6600 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 99.6599 9.5000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3554 9.6000 560.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 99.4500 12.9400 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 99.4500 12.4700 5.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.0000 10.7000 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7246 9.8200 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.7591 9.8100 100.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.4718 10.5100 24.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.7674 9.8200 450.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.7645 9.7700 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 99.1611 9.8000 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 99.3465 9.8400 250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.4718 10.5600 78.20 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.9569 9.3400 8.80 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.7829 9.6700 2.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 101.7287 12.4400 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4260 9.7000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.2500 9.4500 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.2521 11.9000 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3757 9.6800 1186.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4400 9.6600 21.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.4718 10.5900 192.40 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1000 9.6100 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2545 9.6200 252.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9900 9.6200 4.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7015 9.6600 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 97.3025 10.3700 500.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 98.5137 9.6300 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 98.5131 9.6300 50.00 INE245A07200 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-19 92.6678 10.9500 50.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.8789 10.4500 241.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 98.7030 9.6300 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 98.7030 9.6300 50.00 INE245A07358 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-19 92.5443 10.9500 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.5676 9.6300 50.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.4718 10.6100 199.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.7338 7.6600 1400.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 98.3034 9.6300 100.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 95.8413 9.6000 1250.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.1571 7.4400 200.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.5517 10.0800 100.00 INE245A07366 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-20 91.6340 10.9500 100.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.5097 10.6200 200.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.4553 9.7000 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2800 9.6100 6.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.4000 9.6000 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.2926 10.1200 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.2673 10.1200 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3349 10.3500 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 98.3459 9.6400 50.00 INE245A07374 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-21 90.8200 10.9500 100.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.3565 9.6600 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 92.1413 10.3800 400.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 99.2895 9.8000 50.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 99.3518 9.8000 50.00 INE245A07382 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-22 90.0900 10.9500 100.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.2700 10.2400 32.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.1778 9.5300 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2175 9.5900 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.5930 10.4000 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 91.7451 10.3500 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 92.5500 10.2000 10.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 101.4250 9.8800 48.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.6200 9.9000 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.7200 9.9000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4330 9.6300 300.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.0821 9.6200 100.00 INE245A07390 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-23 89.4400 10.9500 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1064 9.4700 90.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0955 9.4700 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8304 9.7500 757.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4500 9.6500 22.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9800 9.6000 503.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 100.0000 9.5700 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0873 9.7100 1000.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1100 9.6400 500.00 INE245A07408 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-24 88.8400 10.9500 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6000 10.0700 1.00 INE245A07416 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-25 88.3000 10.9500 150.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6000 9.2200 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.2000 10.6600 4.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 101.3881 9.7000 540.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4500 9.5000 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.6694 9.4700 900.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0832 9.7200 540.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4600 90.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.6342 9.8800 500.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.5200 10.2700 38.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.4600 12.6000 3.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.4271 12.8500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1500 11.0500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.0144 10.9000 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com