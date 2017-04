Jan 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8660.80 NSE 8457.00 FIMMDA 26584.50 ============= TOTAL 43702.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077C6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 14-Feb-14 0.0000 6.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.5947 9.5400 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.3183 9.6700 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7252 9.4600 650.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 98.9693 9.4600 200.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.5300 10.6200 0.30 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.5955 9.6400 350.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.7632 9.6500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9525 9.6500 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1791 9.6400 1600.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.5065 9.6300 250.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2417 9.6300 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5400 11.1800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3697 10.1100 250.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.5164 9.7600 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.1190 9.6700 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 11.1700 0.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 96.9648 9.6700 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3569 9.8700 750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6602 9.8200 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.9500 9.2300 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7500 9.3800 0.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.7240 9.6200 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6699 9.3700 2800.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND - 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3484 9.6444 1000.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0061 9.8217 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2425 9.1000 250.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4027 9.3900 143.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 98.9622 10.5000 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0517 9.3900 400.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1841 9.2100 350.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.7184 9.7809 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0200 9.5500 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.7797 9.6900 300.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.7897 9.6933 300.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.3484 9.6700 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.2908 9.6937 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.0211 9.5900 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4859 9.6500 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4800 9.6574 272.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.5955 9.6408 350.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.1715 9.5900 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.7632 9.6457 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9525 9.6400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1791 9.6406 1600.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9231 - 100.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 95.8714 9.6100 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.6521 9.6100 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 98.4099 9.6100 100.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.3230 9.6100 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.5065 9.6275 250.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.2301 9.6100 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2417 - 450.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.3538 10.0000 50.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 99.3305 9.7856 50.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 99.3920 9.7994 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 93.8104 - 250.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8600 9.3976 20.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 - 70.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 100.0600 - 2.00 FIMMDA ====== INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9687 9.3500 100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.8385 9.9700 4.00 INE121E07148 JSW ENERGY LIMITED 9.10% 31-Mar-14 99.7112 10.7200 400.00 INE091A08131 NIRMA LIMITED 10.50% 30-May-14 99.8454 10.5700 750.00 INE245A07150 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-14 99.1819 10.5200 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3484 9.5500 1000.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0061 9.8000 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2425 9.1000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 99.5947 9.5500 50.00 INE266N07027 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 11.90% 08-Mar-15 99.9060 11.8600 330.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4027 9.3900 50.00 INE087M07045 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 20-Mar-15 100.0391 2.9200 770.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 98.9622 10.5000 100.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 117.6222 10.1100 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0517 9.3900 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1848 9.2100 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1841 9.2100 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.7184 9.7700 250.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 87.5753 10.5000 250.00 INE055A08011 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.80% 26-Jun-15 100.0000 11.3500 1000.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 80.0758 10.9500 70.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0200 9.5500 50.00 INE283O07012 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 28-Dec-15 100.1786 0.9300 250.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 99.6832 250.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.0967 9.5500 250.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 27-Jun-16 100.0642 9.0700 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.3183 9.6600 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7252 9.4600 650.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.2417 11.4100 2.70 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 98.9693 9.4500 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.8800 9.5900 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.2080 9.7500 20.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.5300 10.6500 0.30 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.7897 9.6900 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5771 9.6600 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4503 9.6900 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.2501 9.7000 330.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.2908 9.6900 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.5800 9.8200 40.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.2172 11.9100 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4859 9.6500 748.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6700 9.6000 1.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.5955 9.6300 350.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.1715 9.5900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9525 9.6400 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3100 9.6000 8.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9231 9.6400 350.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.1290 9.6600 200.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 99.0000 12.4400 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 95.8714 9.6100 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.6521 9.6100 50.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 94.7215 9.7000 35.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.0900 9.6800 30.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 98.4099 9.6100 100.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.3230 9.6100 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.2301 9.6100 50.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2405 9.6200 515.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 97.5602 9.6200 100.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 97.5282 9.6200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3697 10.1000 250.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.8586 9.6100 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.4400 9.6500 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.5164 9.7500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.1190 9.6600 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.3538 10.0000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 96.9648 9.6600 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 95.5197 9.6100 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.3569 10.4000 750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6602 10.3800 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9515 9.6000 1503.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0120 9.5900 750.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 9.7000 70.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 100.0600 9.5600 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.7340 9.6100 1550.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6793 9.6100 4000.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6799 9.6100 2250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.0211 9.5900 50.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.4371 12.8500 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4723 9.9100 900.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.8100 9.9100 190.00 INE245A08034 