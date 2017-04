Jan 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4017.70 NSE 7258.50 FIMMDA 16371.70 ============= TOTAL 27647.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9801 9.7200 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6383 9.7600 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.6482 9.4900 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0662 9.5200 700.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.1523 8.8300 1250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0662 9.6500 350.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.3800 9.5800 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0600 11.2200 0.50 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.4249 9.7400 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.8800 10.3500 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.8266 9.5200 100.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 87.2704 8.9500 0.70 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.7784 8.9300 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.3800 9.6400 204.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.9500 9.5700 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8279 9.4000 104.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 99.9500 9.5800 90.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1700 9.6500 250.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 94.8500 9.5900 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 94.5500 9.5900 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 94.0300 9.5900 50.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.8800 10.3800 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.5900 5.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.7500 10.7000 7.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 95.9702 10.4536 420.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 105.8050 10.0650 1500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3763 9.6264 850.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.1140 9.9000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0140 9.3700 150.00 INE306N07070 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-May-15 117.8817 9.2099 50.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.6647 9.7350 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0274 9.5450 100.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.9516 8.4435 650.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.6552 9.7500 250.00 INE872A07PP7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 29-Oct-16 102.5000 10.6402 2.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 98.7284 9.7500 100.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2800 7.8080 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9711 9.1862 400.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.4400 9.6513 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4637 9.6550 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5700 9.6328 66.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3500 9.5939 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.6000 10.1110 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.4063 10.0000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.3561 10.0000 200.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 99.7223 9.7410 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.8800 10.3429 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.8300 9.7856 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1800 8.4700 80.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4900 9.6271 380.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4000 9.5718 8.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.7500 9.6073 130.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 101.3300 9.2839 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0500 9.3672 101.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.9200 - 102.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.5500 0.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.5800 9.3562 8.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.1430 9.1739 5.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.8800 10.3839 1.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 94.2300 9.5356 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0700 8.7212 72.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.0100 9.5878 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.5896 8.5005 300.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.7500 0.0000 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7800 9.6004 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.1524 9.1700 950.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 100.0210 8.6900 150.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 95.9702 10.1500 210.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 95.8895 10.1600 210.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 105.8050 9.8400 1500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3763 9.5300 750.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3936 9.5000 600.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9801 9.8000 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6383 9.8000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0674 9.2700 19.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.6482 9.5000 251.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.1140 9.9000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0140 9.3700 150.00 INE306N07070 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-May-15 117.8817 10.0000 155.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.6647 9.7300 200.00 INE774D07JI7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 07-May-15 88.0127 10.0000 22.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9195 9.5100 50.00 INE875L07060 MIGHTY CONSTRUCTIONS PRIVATE LTD 0.00% 31-Aug-15 100.0104 - 2.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0662 9.5200 950.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0274 9.5400 100.00 INE161O07051 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.0166 - 2.00 INE013A07YJ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 08-Apr-16 102.0000 8.0000 1.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0000 10.5400 250.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.1523 9.5000 1250.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.9516 9.7600 650.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.6552 9.7500 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 99.8534 9.6100 40.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED 30-Sep-16 100.3799 - 4.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 98.7284 9.7500 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9711 8.8500 400.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.3803 9.7200 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.3122 9.7400 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.4400 9.6500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4822 9.6500 217.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7000 9.5900 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1000 9.6000 5.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3057 9.6000 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3500 9.5900 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.9455 9.6500 30.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.6912 10.2800 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.7874 9.4500 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.4000 9.6600 1.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.9146 9.5600 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.4063 10.0000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.3561 10.0000 200.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.4249 9.7300 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.7499 9.3600 150.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.1457 9.5700 3.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.1261 9.6500 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.8266 9.5100 100.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 87.2704 8.9500 0.70 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4090 9.5700 500.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.3976 9.7400 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 10.0800 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 10.0800 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.8000 9.5700 387.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.0739 10.5000 250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4000 9.5700 8.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.9500 9.5800 200.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.4400 9.8100 120.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.5300 9.6400 1.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0500 9.5900 105.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8279 9.6200 100.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 99.9500 9.5800 90.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0500 9.6600 660.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.1000 9.7300 102.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8952 9.2500 250.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 94.2300 9.5300 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.1235 9.3500 402.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4450 9.5200 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6300 9.5000 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6805 9.6100 44.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.0100 9.5900 1.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6524 9.2600 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.5342 9.5200 100.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.5896 8.5000 300.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 96.4809 9.8000 132.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.8000 9.7700 18.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.8000 9.9000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5500 11.2100 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8700 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0600 11.1000 0.50 