Jan 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4627.50 NSE 10002.10 FIMMDA 25437.30 ============= TOTAL 40066.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0542 9.6200 500.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 99.8040 9.9100 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3717 9.6000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.1411 9.7600 500.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.3781 9.3200 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4813 9.6500 710.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9877 9.6100 52.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.7500 9.4500 30.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9170 9.6300 850.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2300 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 103.8800 11.3500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8858 10.0100 200.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3609 9.8700 500.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.8800 10.3700 83.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.7100 9.8100 7.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.7080 8.9400 5.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.1500 10.0300 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.8800 9.1500 3.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 102.0500 9.0600 1.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 100.1200 9.5600 8.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6700 9.7400 1.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6723 9.3700 78.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.9550 8.4800 240.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.1100 12.5700 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 102.8000 0.0000 2.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6600 9.6200 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.6000 10.7200 1.00 NSE === INE144H07CI9 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 24-Jan-14 133.6110 11.2841 2.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0423 8.9244 1050.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 129.0700 - 3.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 140.4000 - 1.60 INE136E07KX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 121.0300 - 1.00 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 121.1300 - 2.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 129.9800 - 2.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3871 9.5997 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1460 9.3781 1050.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6394 9.8050 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0666 9.3051 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0483 9.3175 100.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 100.0327 9.2456 1000.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 05-May-15 98.1335 9.7500 800.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4315 9.7500 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0542 9.9581 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0819 9.5100 500.00 INE565A09116 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Mar-16 98.5012 10.3129 20.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.8500 0.0000 100.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.9618 8.4388 650.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4181 9.5700 50.00 INE872A07PP7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 29-Oct-16 102.5000 10.6362 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1021 9.5800 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.2835 9.5400 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 97.3896 9.5100 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0935 9.6700 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 97.7562 9.5100 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.4567 9.6468 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4813 9.6500 280.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6900 9.5994 116.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1500 9.5920 12.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3800 9.5859 15.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0000 - 1840.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 98.8200 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.8500 10.9072 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.7200 9.2636 25.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.1347 9.4020 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.9985 9.4625 10.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2800 10.2706 2.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.1500 0.0000 1.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.5838 - 100.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.9500 10.7092 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.0000 10.6706 16.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.0500 10.5205 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.7600 9.6057 5.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 101.3300 9.2834 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0200 9.3714 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.5500 0.0000 1.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.5800 9.3563 4.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.3633 0.0000 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6823 9.9867 87.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.5775 9.6475 45.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 99.4500 0.0000 40.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.6000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9666 9.5100 100.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.8948 9.0000 25.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0423 8.6000 1050.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0053 8.8500 2500.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.8892 8.8000 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3871 9.5000 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1460 9.3100 1050.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6394 9.8100 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0666 9.3100 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0483 9.3500 100.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 100.0327 9.2500 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7243 9.4300 250.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 98.8632 10.1000 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1339 9.2500 110.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9786 9.4000 165.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.1335 9.7500 800.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.9656 9.2500 57.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4315 9.7500 50.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.4934 9.7000 81.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 98.3594 10.1000 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0542 9.7600 1000.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 99.8040 10.0600 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0819 9.5100 600.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 99.3892 10.5000 250.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.4252 10.3400 5.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.1421 10.9500 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1547 9.5800 50.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.9618 9.7400 650.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4181 9.5700 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.8739 11.2200 7.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9194 9.7400 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8721 9.7600 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.1411 9.7600 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1021 9.5800 200.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.9500 9.5700 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7624 9.6000 750.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2800 7.8000 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.2835 9.5400 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 97.3896 9.5100 100.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 97.7562 9.5100 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.3691 9.7200 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.4220 9.6500 150.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.4567 9.6400 50.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.3781 9.5300 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5183 9.6400 927.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5007 9.6500 109.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5762 9.6000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1500 9.5900 305.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1680 9.5800 4.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3047 9.6000 52.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4200 9.5700 16.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.9417 9.6500 60.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.0700 9.6200 30.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0880 9.5900 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9182 9.6300 3130.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9170 9.6300 3080.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 108.2502 10.9500 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8858 10.0000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.7200 8.2400 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.1347 8.3400 5.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 98.1911 9.7500 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.9985 8.3400 10.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 06-Dec-22 96.3609 10.4000 500.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.1000 10.3000 2.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1800 8.4600 80.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.7080 9.1400 5.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.8667 9.7100 200.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.3976 9.7400 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.0000 10.3000 20.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.0748 10.5000 250.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.0500 10.5000 50.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.9900 9.5700 200.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8883 9.6100 29.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8850 9.6100 24.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0200 9.5900 8.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 98.5615 9.5500 50.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 100.1200 9.5500 16.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 95.3841 9.5000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6700 10.0500 1.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2570 10.1000 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.1200 9.6300 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6823 9.6100 224.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.5775 9.6500 43.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.9500 8.4600 8.80 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.9550 8.4900 240.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.7000 9.5900 4.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.8010 9.5700 200.00 INE565A09116 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Dec-99 99.2500 9.9000 40.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 98.8903 12.9000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6600 9.8000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8800 11.1000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.1100 12.5500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0000 10.3000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India