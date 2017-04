Jan 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3406.20 NSE 10966.00 FIMMDA 22336.60 ============= TOTAL 36708.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3061 9.7200 1000.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9081 9.4600 100.00 INE013A07QA8 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 19-Nov-15 119.7760 0.0000 6.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0127 9.5500 1100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.0430 9.7600 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 97.0000 9.6300 10.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 25-Mar-18 100.2000 9.8200 4.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.7220 9.7900 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.8700 12.4500 0.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5350 9.6400 53.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4664 9.6400 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0612 9.6300 553.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2649 9.6200 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0294 9.6000 102.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 97.8000 9.4000 3.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.9000 9.2800 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3400 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.9000 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 0.0000 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.8000 10.4200 4.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2500 10.3000 6.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.4000 9.9800 7.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.2000 9.1900 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 9.7000 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.8000 9.4400 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.4000 9.9400 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.7500 0.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.9000 9.6300 28.00 NSE === INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.2600 0.0000 50.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.0594 9.7576 900.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6596 10.0188 650.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9578 9.6059 300.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3007 9.1936 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0255 9.8579 1000.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9309 9.8801 500.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.8822 10.0998 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5282 9.8700 500.00 INE001A07FC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 25-Feb-15 99.3540 400.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.0900 9.9835 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9081 9.4600 50.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 99.9412 9.3700 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.4336 9.4300 200.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.3539 9.4263 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.5500 0.0000 12.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.9953 9.5600 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2232 9.9884 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9481 9.3390 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7589 9.4701 1000.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2680 9.0286 1000.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 98.1000 12.8178 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.9452 9.6300 250.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 99.3605 9.1722 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6236 9.6518 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5165 9.6400 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4800 9.6557 15.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4664 9.6300 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3400 9.5957 101.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9729 - 100.00 INE722A07471 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 05-Dec-18 99.7500 - 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 - 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0200 - 175.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 96.7900 9.3993 5.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 96.1700 0.0000 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.9000 9.5448 31.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.7800 9.6394 19.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5500 8.7609 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.6544 9.2773 15.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6588 9.3033 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.5104 9.3661 20.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.6700 9.5410 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2500 10.2755 27.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.0051 9.4800 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.3000 9.4381 35.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.7570 - 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7900 9.5759 3.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.4000 10.6777 70.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.8200 9.5956 5.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1800 - 27.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 94.8900 9.6580 2.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 08-Apr-25 95.0700 9.6871 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.5300 0.0000 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.0300 0.0000 25.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7700 9.5037 6.00 FIMMDA ====== INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.0051 9.2500 10.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0406 8.6000 3700.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 100.1125 8.9900 750.00 INE242A07132 IOC SR5 STRPP-K 10.25% 17-Jul-14 100.2960 9.3800 24.00 INE916D071Y3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 06-Aug-14 99.7017 10.1600 100.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.0594 9.6000 900.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6596 9.9000 650.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6731 9.8800 650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3061 9.6100 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9578 9.5100 300.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3007 9.8600 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9683 9.8700 1000.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9309 9.8800 500.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.8822 10.1000 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.9043 9.7400 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0671 9.2700 10.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5282 9.8700 500.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.1546 9.8700 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9081 9.4600 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9077 9.4600 50.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 99.9822 9.9200 70.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0127 9.5500 600.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 99.9412 9.3700 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.4336 9.4300 200.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.3539 9.4200 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0000 10.5500 20.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5000 9.5300 17.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.9953 9.5600 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8787 9.7400 1.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2232 9.9900 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.8949 11.2200 0.80 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 96.0522 9.7200 46.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9481 9.3500 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7589 9.6200 1000.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2680 9.7500 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.9452 9.6300 250.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 99.3605 9.8500 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6236 9.6500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4800 9.6800 101.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.7220 9.7900 50.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.5000 9.7300 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6500 9.6000 1148.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6400 9.6100 128.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4664 9.6300 750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4664 9.6300 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0612 9.6100 506.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0615 9.6100 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2000 9.5700 8.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3600 9.5900 57.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4800 9.5500 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.9342 9.6500 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9729 9.6200 100.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7500 2.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 106.0000 9.7000 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1500 9.5600 756.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0500 9.5900 262.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 96.7055 9.4100 5.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.9000 9.5400 62.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.7800 9.6300 19.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.6544 8.2500 15.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6588 8.2500 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.5104 8.2500 20.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.6402 9.5400 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.6403 9.5400 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.9697 10.0800 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.0051 9.4800 50.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.5157 9.7200 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7300 9.5800 2.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.0000 10.7300 70.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.1000 9.5800 4.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0500 9.6600 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.3000 10.1200 15.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 08-Apr-25 95.0700 9.6900 2.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 94.6550 9.5000 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.6900 9.5500 20.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2720 10.0900 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.0300 9.6300 25.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.0000 8.4500 8.80 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8500 8.5000 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.4000 9.9300 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0300 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.5551 8.6000 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0000 9.9900 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.5800 9.8100 26.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 96.5600 9.7800 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5900 11.2200 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6000 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India