Jan 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5644.10 NSE 17104.00 FIMMDA 22307.40 ============= TOTAL 45055.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2947 9.7000 2700.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 141.7717 0.0000 80.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.4950 9.9500 400.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9114 9.8800 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9377 9.3400 550.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1147 9.8000 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.6721 9.8000 100.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.2994 9.1800 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5421 9.6800 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7500 9.6300 32.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0052 9.6300 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5300 9.5500 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0091 9.6100 353.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 99.1100 9.7300 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0539 11.2200 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.3500 10.9100 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3327 10.3600 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4000 10.3200 44.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.8400 9.9100 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4500 9.6600 38.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8269 9.4000 200.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.1000 9.4300 0.10 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 99.8235 8.5600 75.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7800 9.6100 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.5000 12.8200 2.00 NSE === INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.7795 10.3476 250.00 INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 152.6710 0.0000 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9918 9.5999 500.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.5200 0.0000 50.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1311 9.8499 1250.00 INE115A07EI0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 16-Sep-14 100.1084 10.1557 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7307 10.0638 900.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2803 9.7579 2700.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3061 9.7107 500.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3111 9.1826 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9804 9.9110 500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0778 9.2950 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9884 9.3851 250.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.8836 10.0999 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9255 9.3520 1750.00 INE001A07FC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 25-Feb-15 99.8620 - 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4801 9.8500 950.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9085 9.4600 100.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 100.0089 10.0999 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0023 9.7600 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.4439 9.4300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5200 9.5368 17.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2309 9.9847 500.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 96.1133 0.0000 46.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7414 9.4764 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6500 9.6437 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.2152 9.7000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4787 9.6558 713.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4787 9.6500 600.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.4557 9.6200 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.4557 9.6258 200.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 99.7248 9.7000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0900 9.6078 73.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2263 9.6200 350.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2263 9.6256 300.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.0300 9.6312 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8620 9.6200 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8620 9.6256 250.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 - 21.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1000 - 7.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.5500 0.0000 1.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 99.8216 9.5113 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.0500 10.8861 1.00 INE320A08043 ICICI BANK LIMITED 10.50% 22-Sep-21 99.9000 10.4982 1.00 INE033L08023 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.00% 29-Sep-21 95.0000 0.0000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 92.5541 10.3500 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.6700 9.5411 100.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 101.9800 11.3075 5.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4000 10.2487 34.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.6458 - 50.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.0000 10.7526 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9800 9.4654 10.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4500 9.6547 101.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1000 - 105.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 93.0500 9.7670 3.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 103.7300 9.3527 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 93.8500 10.0636 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7800 9.5998 6.00 FIMMDA ====== INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.0048 9.2500 10.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.7795 9.9000 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9918 9.6000 500.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.6313 9.8700 400.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.2917 9.5500 50.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1311 9.8500 250.00 INE115A07EI0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 16-Sep-14 100.1084 10.0000 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7307 9.9400 850.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7316 9.9400 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3248 9.5800 2500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2947 9.6300 1900.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3061 9.6100 600.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3111 9.8500 500.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.4950 9.8700 400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9804 9.8500 500.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0000 9.7000 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0778 9.3000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9884 9.4000 250.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9114 9.9000 500.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.8836 10.1000 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9741 9.3000 1800.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9377 9.3300 550.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4801 9.8500 950.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1147 9.8000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9085 9.4600 100.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 100.0089 10.1000 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0023 9.7600 100.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 99.8775 10.0000 105.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.5772 10.0300 5.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.4454 9.4300 200.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.4439 9.4300 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.4227 10.3400 138.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0241 10.5200 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5200 9.5400 17.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.6721 9.7900 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2309 9.5000 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7414 9.6700 500.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.2994 9.7300 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5421 9.6700 150.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.3727 9.7000 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.1950 9.7000 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.1873 11.6500 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7500 9.5800 507.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7200 9.5900 441.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5700 9.6300 15.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 99.7248 9.7000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0052 9.6200 77.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3015 9.6000 102.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3500 9.5900 101.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8620 9.6200 250.00 INE722A07471 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 05-Dec-18 99.7000 10.8200 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7600 21.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0091 9.6000 350.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9338 9.6200 125.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7750 9.2900 8.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.6777 9.3500 16.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 99.8216 9.5000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3327 10.3500 50.00 INE320A08043 ICICI BANK LIMITED 10.50% 22-Sep-21 99.9000 10.4900 1.00 INE033L08023 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.00% 29-Sep-21 95.0000 10.9600 2.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 93.7922 8.6200 6.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 96.9800 8.6200 5.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 96.0192 9.4900 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 92.5541 10.3500 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.7800 9.9300 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.6684 9.5400 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.8512 9.6800 50.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.6304 9.7000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9800 10.0700 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.4400 9.8100 138.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9483 9.6000 320.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 3.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0500 9.6500 105.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 95.1483 9.4900 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 96.9000 10.2000 81.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 93.0500 9.7600 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.9988 9.4300 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.1000 9.4100 0.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.9000 10.7000 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.8400 9.5300 2.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 103.7300 9.7600 3.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2570 10.1000 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.6746 9.5500 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6529 9.2600 550.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 99.8235 8.5500 75.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8700 8.4900 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 93.8500 9.7600 4.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.4372 9.2700 500.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.9500 9.6500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0000 9.9900 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.2089 9.8700 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3300 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.4900 11.2200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India