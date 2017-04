Jan 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3848.70 NSE 10972.00 FIMMDA 19120.30 ============= TOTAL 33941.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3045 9.7400 250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 141.7427 0.0000 80.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0311 9.3400 100.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9387 9.3400 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7622 9.3900 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9085 9.4600 100.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.5943 10.4500 3.70 INE013A07QA8 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 19-Nov-15 119.7244 0.0000 7.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.2500 - 1.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 94.7000 11.4000 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.8518 9.6300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5498 9.6400 100.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 96.8162 9.5800 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0227 9.6300 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0247 9.6000 1500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.6500 9.3400 8.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 90.2500 11.4200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0524 11.2200 1.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 94.0000 11.1800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.7500 10.9900 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.5500 10.2600 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.5000 9.5400 3.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.7200 10.4300 5.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.7900 10.3200 23.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.5000 9.9700 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9469 9.3900 723.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.6500 9.5700 7.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 99.7059 8.5100 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7000 9.6200 28.00 NSE === INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 152.7290 0.0000 3.50 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.5540 10.0934 500.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.6413 10.0695 400.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.6596 10.0691 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3116 9.7322 2150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9634 9.5971 300.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3044 10.0463 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5050 9.9413 400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9742 9.9149 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5580 9.8500 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9205 9.3579 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9571 9.4200 300.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.7806 9.6600 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0086 9.5500 1050.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.8416 9.7700 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.9717 9.6250 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5828 9.6600 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5828 9.6669 350.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.2977 9.6817 50.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 104.2784 9.6439 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5683 9.6250 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6700 9.6040 24.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5213 9.6150 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0042 9.6250 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0800 9.6105 74.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5100 9.5503 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 0.0000 24.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.6500 0.0000 9.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 99.0000 0.0000 3.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.5000 0.0000 0.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.6000 10.9325 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.2500 0.0000 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7373 9.5500 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7373 9.5566 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.5200 10.4676 50.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 102.1700 11.2727 5.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.7900 10.3581 65.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.9304 0.0000 50.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.7607 - 50.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.4000 10.6784 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.3200 9.4112 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.7900 9.6002 5.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.3741 506.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.0000 - 25.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1000 - 15.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.8800 10.4564 81.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.0900 9.4870 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9000 9.5889 11.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.7500 10.2861 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.7100 0.0000 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.8831 0.0000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2870 9.4000 1000.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.7000 0.0000 25.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.9500 10.6709 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.6200 10.4463 14.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2700 9.6496 11.00 FIMMDA ====== INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.9958 8.9000 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9638 9.3500 40.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.9825 8.9000 190.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 97.4622 9.9000 250.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.5540 9.7500 500.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 99.5197 9.9100 80.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.6413 9.8500 400.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.6596 9.8700 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.9267 11.1300 10.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3045 9.6300 2750.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9634 9.5000 300.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3224 9.5900 600.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3044 9.9400 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5050 9.8500 400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9742 9.8500 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0311 9.3500 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0348 9.3500 90.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.5580 9.8500 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9387 9.3300 550.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7593 9.4000 86.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7622 9.4000 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.3411 9.6000 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9106 9.5100 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8967 9.4700 328.50 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9571 9.4200 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.7806 9.6600 100.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.2178 9.5000 26.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 98.3809 10.1000 100.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 98.8337 9.8100 20.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.5943 10.5500 3.70 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.0000 11.0000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0086 9.5500 2050.10 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.2500 1.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.8416 9.7700 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4000 10.3200 9.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1630 9.5700 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.2483 10.6500 250.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.7354 10.8800 5.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.4722 10.4900 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.8518 9.6200 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9617 8.9500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.9717 9.6300 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.1956 9.7200 50.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 99.0000 10.0200 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.0000 12.9100 1.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 104.2784 9.6500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5683 9.6300 358.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6700 9.6000 18.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6587 9.6000 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5213 9.6200 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.6100 9.5900 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0227 9.6200 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0237 9.6200 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2983 9.6000 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5100 9.5400 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0247 9.6000 1550.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0000 9.6000 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.4056 9.6300 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.9165 9.5500 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 9.3000 24.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 96.8872 9.5600 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.7339 9.9400 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7373 9.5500 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.6716 10.0000 55.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.6600 10.3800 25.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.6600 10.3800 10.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.9708 9.6700 50.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 94.4000 10.3200 14.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.7900 9.5900 21.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9479 9.6000 789.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0548 9.5800 229.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0500 9.6500 27.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 98.3807 9.5000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5500 10.0700 81.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.0900 9.4200 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.7100 9.5500 6.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 94.2720 10.0900 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.3070 9.4000 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2837 9.4000 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.6000 9.5100 150.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 99.7059 8.5000 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.4420 8.4800 110.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6300 9.8000 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.4900 11.2200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0524 11.1000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India