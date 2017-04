Jan 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6259.50 NSE 18318.00 FIMMDA 23831.00 ============= TOTAL 48408.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5915 10.0200 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7820 9.9900 350.00 INE774D07GS2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 23-Oct-14 100.0032 10.0800 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9909 9.5600 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7622 9.3900 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.3411 9.6000 45.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0243 9.6400 200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0149 9.5500 1500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4800 10.0400 9.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6711 9.4800 500.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.9384 9.5100 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.6865 9.5100 300.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 96.8162 9.5800 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4372 9.5700 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1178 9.5700 450.00 INE880J07015 JSW INFRASTRUCTURE LIMITED - 07-Jan-19 117.4159 0.0000 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.5171 11.0600 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.9000 5.5200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 1.5900 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1426 9.9600 100.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.9700 10.3300 6.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.6000 9.5400 3.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9469 9.3800 434.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 87.8354 9.5100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.5471 8.5100 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 102.8500 0.0000 0.50 NSE === INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0146 9.0953 500.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0042 9.7399 950.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.9096 10.0799 250.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.7197 10.5508 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4769 9.3700 50.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 02-May-15 100.0167 9.3700 1300.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.8578 9.6617 200.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 100.3449 9.1000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0149 9.5450 3500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0149 9.5450 3150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7187 9.7700 300.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 99.4207 9.7261 10.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.5606 9.4300 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6711 9.4700 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7820 9.6000 400.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 07-Oct-18 100.6957 9.5900 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5900 9.6250 42.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2800 9.5560 66.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3714 9.5800 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3735 9.5856 400.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1196 - 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1196 - 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.0457 9.5700 300.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.0457 9.5756 300.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0500 - 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1560 - 550.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1178 - 150.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 97.0034 0.0000 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.0800 10.8821 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.5670 9.2966 15.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 100.4200 10.1033 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.9700 10.3256 26.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.1082 0.0000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.3496 9.6562 3367.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.7500 9.5136 5.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1000 - 10.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 - 660.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.4540 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.6300 9.5053 34.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 101.0239 - 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.8700 10.4202 14.00 FIMMDA ====== INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0146 8.7500 500.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0042 9.5400 950.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5915 9.8600 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7820 9.8600 350.00 INE774D07GS2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 23-Oct-14 100.0032 10.0000 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1170 9.6600 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9909 9.5500 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0114 9.3700 250.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.9096 10.0800 250.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.7197 10.5500 150.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9477 9.3200 584.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7622 9.4000 265.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4769 9.3700 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.3411 9.6000 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1879 9.2000 39.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0167 9.3700 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9365 9.4300 202.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.8578 9.6600 300.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.6425 10.0300 200.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.4981 9.7000 21.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 100.3449 9.1000 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0243 9.7800 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0673 9.3600 2.00 INE242A07140 IOC SR5 STRPP-L 10.25% 17-Jul-15 101.1243 9.3900 24.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0149 9.5400 1850.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.8662 9.7600 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4800 10.2900 9.00 INE013A07YO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 25-Apr-16 101.0000 8.0000 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5052 9.5500 300.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7914 9.7400 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7187 9.7700 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8473 9.7500 20.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8376 9.7500 10.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.0524 9.5000 250.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.4838 9.9500 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.5606 9.4300 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7766 9.5900 750.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6711 9.4700 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.8818 9.6100 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9677 8.9000 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.9384 9.5000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7820 9.6000 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6427 9.6400 10.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.2611 9.7000 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.1937 9.7000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.3416 9.6700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8065 9.5600 201.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6791 9.5900 20.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 96.8162 9.5700 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7600 9.5500 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0967 9.6000 154.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3183 9.5400 59.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3714 9.5800 350.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3735 9.5800 300.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1196 9.5800 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.9500 9.6000 100.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0500 9.7300 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1178 9.5700 2400.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.0700 9.5000 350.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 96.2600 10.2700 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1426 9.9500 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.5670 8.2700 15.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 98.0565 9.8000 6.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.1000 10.3000 20.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.0900 9.5000 14.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.2762 9.5500 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.4273 9.6000 26.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9800 10.0700 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.3496 9.6500 3367.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.7500 9.5100 8.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.1293 9.5700 1040.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0500 9.6500 20.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5700 660.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.0200 2.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 94.6500 9.5100 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9327 9.5200 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8362 9.4600 550.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8346 9.4400 550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5406 9.5100 34.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.5471 8.5000 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.6300 10.0100 3.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 101.0239 8.5500 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.0420 9.9000 14.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.7811 9.9500 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8000 11.1200 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5500 11.2100 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9000 11.1000 3.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 99.1315 12.8500 2.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India