Jan 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7396.50 NSE 8500.30 FIMMDA 23266.90 ============= TOTAL 39163.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.6315 10.2100 400.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.7733 9.9900 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.6145 9.9300 1400.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5915 10.0200 200.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7949 9.9700 350.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9701 9.9300 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0274 9.3500 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0887 9.5000 900.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3981 9.4700 1000.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.4490 9.4600 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.0573 9.5600 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7700 9.5300 65.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2993 9.5500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5500 52.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4700 9.5400 710.00 INE880J07015 JSW INFRASTRUCTURE LIMITED 11.90% 07-Jan-19 - 0.0000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9966 10.9200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9315 10.8600 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.7400 10.4000 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7000 10.3000 12.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.5560 9.2900 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.6893 8.4900 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.6443 8.6000 100.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 103.0000 0.0000 1.50 NSE === INE136E07LF9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jan-14 114.5668 - 12.00 INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.5194 - 11.70 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 99.7067 9.1300 50.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0221 9.7217 950.00 INE860H07235 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 19-Aug-14 94.3061 10.4646 150.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3082 9.1952 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9841 9.8985 2500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0113 9.5337 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.8069 9.8500 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0444 9.4000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9607 9.6600 150.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.9368 10.0536 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0970 9.4950 450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0970 9.4950 450.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.5500 12.1576 7.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 - 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.6249 9.4200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2807 9.5300 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 96.3110 9.6412 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.4277 9.6466 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1800 9.4647 74.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 97.1431 9.4800 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.8885 9.5605 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.5102 41.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5961 9.5200 200.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.5492 9.5400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3843 - 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3461 - 100.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 97.0234 0.0000 50.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 90.4500 13.2694 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7100 0.0000 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.7400 0.0000 6.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 98.5600 9.7129 6.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3300 10.2605 11.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 98.1000 9.0715 2.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.9834 9.3900 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.5200 10.2166 4.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.2000 9.4293 12.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.0000 9.2150 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.6900 - 37.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.5500 - 20.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.0600 - 16.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 - 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2000 9.5474 38.60 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 99.7075 9.3293 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.6000 9.6034 2.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 10.0467 3.00 INE033L08155 - - - 100.0000 - 20.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0960 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.9135 9.5860 9.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3900 9.4163 9.00 FIMMDA ====== INE136E07LF9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jan-14 114.6868 12.7700 12.00 INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.6394 - 11.70 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.0455 8.8400 450.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 99.7067 8.8000 50.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.6315 9.7500 200.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.7733 9.7500 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0221 9.5200 950.00 INE860H07235 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 19-Aug-14 94.3061 10.2500 150.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.6145 9.7500 1400.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5915 9.8600 200.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7949 9.8400 350.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7664 9.8800 50.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9525 9.8400 50.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.3082 9.8600 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9841 9.8300 2500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.9701 9.8500 1500.00 INE916D077R4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 07-Jan-15 90.9509 10.1800 110.00 INE976I07BW5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 07-Jan-15 120.5845 10.0700 80.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0113 9.5300 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0274 9.3500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0286 9.3500 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.8069 9.8500 250.00 INE861G07060 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.27% 31-Mar-15 98.0024 9.0500 180.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0444 9.4000 50.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Apr-15 88.6787 10.0900 163.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9607 9.6600 150.00 INE296A07740 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-15 116.9750 10.0900 129.00 INE916D079V2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 16-Apr-15 99.6808 10.1700 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.9368 9.8500 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0897 9.5000 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0887 9.5000 250.00 INE013A07YO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 25-Apr-16 100.0000 8.0000 7.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.4069 9.3100 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3981 9.4600 1500.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 98.9814 12.9700 30.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0306 9.6700 20.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.0724 9.4900 250.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.2200 10.6100 29.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7400 950.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7500 600.00 INE860H07391 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.20% 13-Jan-17 100.0000 10.2000 150.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.4490 9.4500 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.5083 9.3600 50.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 98.6200 9.6700 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.6249 9.4200 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.0573 9.5500 250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.3084 10.6100 8.20 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2807 9.5300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.0247 9.5300 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 95.5144 9.6400 20.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.5645 9.6000 100.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.2000 9.7600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0800 9.4900 128.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9917 9.5100 75.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 97.1431 9.4800 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.8594 9.5600 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.0500 9.4700 6.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.3687 10.6100 9.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2993 9.5500 52.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4200 9.5100 21.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4842 9.5500 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7800 9.4700 269.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.5492 9.5400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4700 9.4800 976.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3830 9.5000 5.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.3000 11.2100 2.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.0800 9.5000 350.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.6500 10.2000 8.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.7578 9.5400 2.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.9834 9.3900 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.3224 9.6000 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.7000 10.7500 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.2800 8.6400 25.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.9100 9.4800 1.00 INE535H07357 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.45% 03-Nov-23 100.0000 9.4400 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.9861 9.4300 950.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.9000 9.4400 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.6858 9.4500 98.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5700 850.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5800 10.0700 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1000 9.3400 30.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 99.7075 9.3200 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9197 9.4500 500.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.9300 8.4600 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.9944 8.4100 125.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0900 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.4700 8.6100 510.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.6443 8.5900 330.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.0200 9.7300 8.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.9300 9.7500 7.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 99.1415 12.8500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7100 10.7300 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.7000 11.1700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India