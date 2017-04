Jan 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6508.50 NSE 10379.40 FIMMDA 24918.50 ============= TOTAL 41806.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.7154 9.9500 250.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 97.5138 10.1200 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.2089 9.7000 500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.6114 10.0300 100.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.4788 9.6300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7796 9.4200 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5039 9.4300 1800.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1407 9.6900 50.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.5757 9.4100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1345 9.4800 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4644 9.5100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5324 9.4700 550.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 99.1500 10.0700 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1900 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.3800 11.0200 7.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2300 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.2600 9.4600 25.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0500 10.3700 3.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 101.7000 11.0700 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2200 10.2900 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.9261 9.3300 100.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.0000 9.5700 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.5551 9.2900 1154.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.5700 9.5800 120.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6500 9.7400 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 95.4000 8.7100 38.00 INE202B08728 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% - 100.0000 12.1800 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 0.0000 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.3700 10.6400 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.7900 - 21.50 INE136E07JO5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Jul-14 135.3400 - 50.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9179 9.9263 150.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.7626 9.8706 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3656 9.6694 1150.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.0981 9.6694 500.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0217 9.6612 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1254 9.6489 150.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9964 9.8000 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8571 9.8000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6152 9.8000 250.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.0734 9.8500 800.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9126 9.5500 1800.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Jun-15 121.2300 - 1.50 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.4566 9.3200 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2002 9.4300 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7796 9.4100 1000.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1144 9.3407 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8671 9.7000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0491 9.6800 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 - 200.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.0000 - 150.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.2000 9.5259 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.3801 9.5018 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 97.3697 9.5200 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.6134 9.5987 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1900 9.4828 83.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.4373 9.6000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.3800 9.4155 4.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.1522 9.5400 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8200 9.5609 10.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5803 9.4749 8.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5916 9.5200 350.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7900 9.4739 40.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5000 9.4749 37.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.1800 0.0000 22.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.4255 9.4330 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6500 9.8598 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.1280 9.5000 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.1580 9.4009 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.2600 9.4633 13.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2200 10.2802 3.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.2000 0.0000 2.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 99.9000 10.1477 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.7500 9.4105 34.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.6900 9.4546 17.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.5600 9.5847 40.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.5000 9.4858 30.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.7100 - 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 - 52.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.8900 0.0000 6.90 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8500 9.5964 0.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.1300 9.4381 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.9100 9.3670 12.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4400 9.6320 5.00 FIMMDA ====== INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.8900 8.8600 50.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.7154 9.6000 250.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 97.5138 9.9000 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.2089 9.7000 500.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9179 9.7800 150.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.7626 9.7400 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3656 9.5500 650.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.0981 9.5500 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3662 9.5500 500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.6114 9.9500 100.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.4788 9.6000 250.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0217 9.6500 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1245 9.6400 150.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 99.9964 9.8000 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8571 9.8000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6152 9.8000 250.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9517 9.3200 137.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.1977 9.6500 151.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.8622 9.6700 30.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.0734 9.8500 800.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9126 9.5500 1800.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.4566 9.3100 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2002 9.4300 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0718 10.5000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7697 9.4200 2000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5218 9.4100 1750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5039 9.4100 550.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1144 9.3500 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8671 9.7000 150.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.4169 10.5100 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0491 9.6800 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7400 200.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1407 9.6800 50.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.0000 10.0500 150.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.5757 9.4000 100.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.3200 9.4500 1.30 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.2000 9.5200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.3801 9.5100 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 97.3697 9.5200 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 98.5938 9.6000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1190 9.5000 450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.0600 9.4800 76.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.5017 9.6400 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.4373 9.6000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.3800 9.4100 4.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.2940 9.5100 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0975 9.4800 505.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0000 9.5100 158.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0975 9.4800 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.0158 9.4800 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2300 9.4200 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6500 9.4500 57.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5753 9.4700 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7800 9.4700 382.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7900 9.4700 30.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3526 9.5000 617.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5324 9.4600 550.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 100.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.3000 9.4600 100.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.1000 9.4900 350.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.9400 9.5000 3.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 97.6590 9.6500 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 99.1500 10.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4300 9.9000 5.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.1280 9.5000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2200 20.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.1580 9.4000 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.5795 9.4000 25.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0500 10.3700 6.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 101.7000 11.0600 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.6574 9.4900 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 97.1478 9.2000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.9261 9.3200 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.4731 9.5800 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.7500 9.4000 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.6500 9.7800 55.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.5551 9.5000 1254.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.1200 9.5700 480.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.1475 9.6900 1000.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1500 9.6300 160.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.2500 9.7000 30.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.7100 9.4500 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 9.6500 302.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.0000 9.7400 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6500 10.0600 3.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 95.4000 8.7100 38.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 90.3800 8.5300 4.90 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.9130 9.4600 2.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 98.0348 8.4800 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 101.0134 8.4100 25.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 101.1145 8.5400 1024.30 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 101.8800 8.5500 750.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 100.3109 8.7200 100.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 96.2500 9.7900 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.9315 9.9200 13.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.9467 9.9200 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4000 10.9900 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3800 11.0000 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.9312 9.9200 7.00 INE202B08728 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India