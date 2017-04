Jan 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4683.20 NSE 7114.10 FIMMDA 19265.10 ============= TOTAL 31062.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE667F07402 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 19-May-14 99.9670 10.2900 300.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7142 10.1900 300.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6815 9.7500 1500.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.2000 - 1.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 102.2500 12.1800 1.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.3271 10.4300 520.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.6800 12.4100 2.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5346 9.4100 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6800 9.4500 300.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.3907 9.2800 190.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1394 9.6900 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.2030 9.7600 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3000 9.4300 3.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9000 9.4400 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5311 9.4600 450.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3549 9.6400 40.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 99.8000 10.9500 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4000 0.0000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 0.0000 7.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.0000 8.3800 10.70 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 101.8500 11.0400 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6860 9.5800 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 99.8085 8.4700 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 99.9250 9.4100 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.5000 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.7500 9.6200 2.00 NSE === INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.7600 - 7.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.7244 9.9706 250.00 INE521E07CE4 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 30-Jul-14 106.6500 0.0000 5.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.4459 9.9146 250.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0147 9.6649 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1167 9.6536 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0162 9.3559 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.7000 12.6369 3.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7629 9.7450 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8862 9.7300 600.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8181 9.3900 550.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 98.3000 9.5590 1.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1124 9.4726 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0368 9.6850 50.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.0000 - 150.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 94.2600 9.9949 100.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.3700 9.4409 1.30 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.7153 9.5686 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.7777 9.6000 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.6030 9.6059 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.4673 9.5975 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0594 9.4900 110.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1500 9.4713 4.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2400 9.4245 29.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.3847 9.4700 150.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 101.3700 - 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5382 9.4800 700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5900 9.4718 59.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9700 9.4252 106.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8164 9.4600 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.6653 9.4250 400.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4664 - 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 - 1270.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.4350 0.0000 22.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.2000 9.5116 2.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 97.8294 9.6160 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 101.6378 9.9361 14.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3400 9.4867 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.3700 9.3364 20.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.5600 9.3624 19.60 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.0900 9.4316 3.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.6800 10.1974 2.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.6900 9.4852 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.3300 9.7030 6.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.6405 0.0000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6860 9.5700 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.3000 10.2571 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 94.0950 9.4499 200.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.6000 9.4698 5.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.1000 9.1984 11.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.6400 9.5714 5.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.5300 9.4805 6.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 - 62.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 96.3000 10.1036 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.9500 9.4628 2.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 102.4923 - 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7200 10.0047 7.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.6000 10.7197 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.4500 9.3168 13.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.8100 9.5957 8.00 FIMMDA ====== INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.8815 12.6900 7.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 98.9508 9.0000 200.00 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 100.1816 8.7600 50.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.9746 8.9500 40.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.7244 9.6000 250.00 INE667F07402 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 19-May-14 99.9670 9.9500 300.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7142 10.0300 150.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.4459 9.7700 250.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.6088 9.9500 50.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.8869 9.8100 100.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 100.0147 9.6500 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1167 9.6400 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0162 9.3500 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6815 9.7400 750.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6601 9.7600 750.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0121 9.4300 225.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.1480 9.3300 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.1806 9.3100 2.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 99.9785 10.6800 400.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 102.2500 12.1700 1.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.3271 10.7000 520.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.6800 12.4000 2.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 98.6350 10.4900 10.00 INE013A07YO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 25-Apr-16 102.0000 8.0000 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5346 9.4000 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5274 9.4100 80.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7629 9.7500 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8849 9.7300 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8862 9.7300 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2344 9.4600 150.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 99.8322 10.7300 400.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 99.8122 10.7400 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7951 9.4000 850.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.9021 11.5000 0.30 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1124 9.4700 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0368 9.6800 50.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.3907 9.2700 190.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1394 9.6800 350.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.0000 10.0400 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 7.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.2030 9.7500 200.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.3700 9.4400 1.30 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.7777 9.6000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.4673 9.5900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0964 9.4800 402.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8750 9.5400 166.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2400 9.4200 370.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.1000 9.4500 20.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.3847 9.4700 150.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 101.3700 10.3900 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5382 9.4800 710.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5900 9.4700 55.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9100 9.4300 117.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9700 9.4200 110.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 108.7277 9.5900 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.8091 9.4700 135.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.6653 9.4300 574.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5516 9.4600 300.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 1000.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 9.7300 1920.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.4123 9.6100 590.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.7250 9.4600 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.1282 9.5000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.3700 8.3000 14.80 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 101.8500 11.0300 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.6315 10.2000 2.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.3695 9.4400 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.3979 9.4400 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.6900 9.4800 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.2800 9.7100 6.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.4300 9.4100 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.6500 9.7800 55.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 100.2272 9.4500 250.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.6764 9.4800 740.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.1000 9.4100 3.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.3319 9.5100 1000.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.7806 9.6100 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 9.6500 12.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.3000 10.2500 3.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 90.6000 8.5000 4.90 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 95.8500 9.4700 12.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.8300 9.4700 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.0800 8.4400 220.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 24-Sep-28 100.0500 8.7000 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.4139 8.4000 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7000 10.0000 9.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.6000 9.6900 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.5500 8.6000 274.30 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 99.9250 9.4000 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4800 9.6500 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1000 12.8500 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1630 11.0400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.1000 11.3100 1.00