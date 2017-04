Jan 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6093.30 NSE 15431.30 FIMMDA 41372.90 ============= TOTAL 62897.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE680A09014 DHANLAXMI BANK LIMITED 10.30% 30-Apr-15 98.1000 11.8900 1.00 INE843O07013 KSH DISTRIPARKS PVT LTD. 14.50% 16-May-15 100.0000 - 440.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.3345 9.1500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7533 9.2500 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.9100 10.8200 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1399 9.6500 400.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1382 9.6700 1600.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.9027 9.3100 250.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.2231 8.9800 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.3000 9.3000 13.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.2000 12.3500 8.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.3000 9.4100 8.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.1200 10.6900 3.30 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9300 9.4300 3.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.9500 9.5300 4.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7984 9.4000 950.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.4685 9.6300 530.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.1800 9.2200 22.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 4.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.6000 9.5600 3.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.7236 9.7000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.9200 9.5600 4.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3600 10.2700 12.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 96.1606 9.1900 600.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.0545 10.1300 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 102.8000 8.9400 3.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.9000 10.0100 3.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 102.6000 8.7300 0.50 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 100.7200 9.3700 10.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.7000 8.6100 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED -- 20-May-99 100.0000 12.0800 0.50 NSE === INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.7823 9.8412 500.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.8349 0.0000 20.00 INE976I07AM8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.30% 23-Oct-14 100.0925 10.4383 70.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5878 9.8382 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.7030 9.7500 450.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0611 9.2949 400.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0524 9.3158 250.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.4410 9.7080 2500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.1811 9.2800 349.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2331 9.2800 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.3383 9.2000 500.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9682 9.1984 2000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.8046 9.4000 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5988 9.3700 150.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 10.0504 4.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 98.5000 9.4705 1.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.9169 9.4589 2500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1399 9.6400 1500.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 103.9811 10.3659 10.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1382 - 1000.00 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 20-Jan-17 100.4851 9.4063 30.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.1543 9.4300 50.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.2500 10.7857 7.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1705 9.4600 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4000 9.4036 20.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.4500 9.3674 25.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 101.2400 - 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8358 9.4000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7500 8.6383 15.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9500 9.4299 58.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7517 9.4100 50.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.9500 - 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.8272 9.3825 1200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.8500 9.3820 40.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4397 - 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 - 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.4250 0.0000 22.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.8500 0.0000 11.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.4000 9.4649 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.1000 9.4623 3.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.1112 0.0000 4.50 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.7621 9.4550 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.9000 0.0000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0504 9.2076 18.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.9088 9.2968 23.70 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.0700 10.3068 14.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.3300 9.7032 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.6700 9.4248 5.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.8200 9.3575 8.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.3200 - 40.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.6000 9.4696 5.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.2800 9.1700 34.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.9700 9.5184 18.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.4300 9.4961 6.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 - 10.00 INE039A09LK9 IFCI LIMITED 9.55% 13-Apr-25 96.5000 10.0723 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3800 9.5227 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.9500 9.4629 14.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7200 10.0046 7.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.7615 8.5257 74.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.8500 0.0000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4500 9.5332 21.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.9100 9.3669 13.00 FIMMDA ====== INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0257 8.6000 2000.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.9760 9.0700 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0150 11.7500 50.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.0315 9.8100 250.00 INE721A07952 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 20.1228 9.8100 33.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.6161 10.2900 8.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.7823 9.7100 500.00 INE721A08729 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.50% 15-Oct-14 101.0265 9.9600 10.00 INE976I07AM8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.30% 23-Oct-14 100.0807 9.9600 70.00 INE976I07AP1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.30% 23-Oct-14 100.0925 9.9600 30.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5878 9.7400 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.7030 9.7500 450.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.0611 9.2800 400.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0524 9.3100 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0772 9.2800 100.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.2605 9.8800 100.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.4410 9.7100 2500.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.4610 9.6900 2500.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 99.6902 9.4700 350.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.8318 9.3300 80.00 INE013A07QG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 02-Mar-15 100.2280 10.4600 250.00 INE013A07QH3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 10-Mar-15 100.2303 10.4600 750.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.3895 10.0300 100.00 INE976I07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-Apr-15 89.2096 9.9300 120.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-15 89.1998 9.9400 118.60 INE916D074U5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Apr-15 89.0631 10.0800 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0934 9.7400 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.1811 9.2800 349.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 9.80% 30-Apr-15 99.7420 9.9400 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.7647 9.7500 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2331 9.2800 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.3345 9.1500 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.3383 9.2000 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.7665 9.6900 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.7236 9.7000 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7533 9.2500 250.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.0000 10.6700 400.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.2458 9.2800 200.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 98.7353 9.9500 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1700 9.4400 150.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.9100 10.8200 40.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9682 8.8000 2000.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.6976 9.2500 1300.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.0000 9.7900 1000.00 INE488N07043 PCR INVESTMENTS LIMITED 11.30% 22-Apr-16 99.3751 11.8700 4000.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3979 10.3300 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.8046 9.4000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.8020 9.4000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5988 9.3700 150.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 104.9000 10.2600 4.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8959 9.7200 10.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 99.8349 10.7300 400.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 99.8349 10.7300 200.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.9169 9.3400 1500.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.9113 9.3500 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1399 9.6400 1900.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.2500 9.6400 1115.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7400 570.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.0000 10.0500 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.1543 9.4300 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.9027 9.3000 250.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 97.1668 11.1800 500.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.2231 9.2000 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2494 9.4600 63.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 98.0289 9.4700 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 99.9651 - 3.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8850 9.5400 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2806 9.4300 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2200 9.4200 29.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.4500 9.3600 9.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 101.2400 10.4300 7.30 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8358 9.4000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.9500 9.3700 28.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9400 9.4300 136.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8700 9.4400 10.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7517 9.4100 50.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 100.6856 10.1000 250.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.5757 9.5900 10.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.7300 9.5500 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.8091 9.4700 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7984 9.3900 2270.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7998 9.3900 350.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4000 9.6700 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 9.7200 750.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3920 9.6300 82.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6400 400.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 99.4700 10.5000 1.00 INE755K07017 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 11.00% 06-Jan-20 97.9265 11.5700 500.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.1000 9.4600 9.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.1112 9.2500 4.50 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 101.5469 9.5700 65.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.8020 9.4400 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.7813 9.3600 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2064 10.2800 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.5986 9.4000 7.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.3419 9.4000 2.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 96.1606 9.4000 600.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.2804 9.4500 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.0545 10.1200 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.7487 9.4100 57.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.7000 9.3700 8.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.7000 10.5700 49.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.6000 9.3900 3.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.3200 9.8000 20.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.6000 9.4600 5.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 102.8000 9.1400 34.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.3819 9.5000 550.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.3519 9.5100 250.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 101.3389 9.3500 50.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5455 9.6500 150.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5400 9.6500 60.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3800 9.4500 20.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.9000 9.9700 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.2156 9.4200 15.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6945 9.2600 370.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0800 8.4300 20.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.9952 8.4500 150.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.3789 9.2700 300.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 102.0100 8.5400 15.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.7615 8.5200 74.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2500 11.0300 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.1966 9.7000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 100.0000 12.0600 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE