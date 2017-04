Jan 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4660.80 NSE 11835.20 FIMMDA 24260.10 ============= TOTAL 40756.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 30-Apr-14 99.4136 9.9700 1650.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 99.9053 0.1600 600.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9968 9.3700 250.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PRIVA 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 3.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.1358 9.2200 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.7767 9.3600 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9497 9.3400 400.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 96.6299 9.3100 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 96.6618 9.3100 250.00 INE134E07406 PFC LTD 9.81% 07-Oct-18 101.9500 9.2600 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4985 9.4800 500.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.1980 9.6800 150.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0600 9.9600 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.3700 11.0200 1.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.8500 9.9100 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.2600 0.0000 60.00 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.3514 9.4800 50.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.9800 9.4100 4.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.83% 21-Jan-26 100.3000 9.8200 4.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 98.1000 8.3600 10.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 101.9100 8.8000 100.80 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% - 101.9100 8.5600 70.00 NSE === INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.0214 8.8364 400.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jul-14 99.8556 10.2271 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4093 9.6014 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.9909 9.5576 500.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3790 9.7749 1250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.4730 9.4200 50.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.4324 10.5000 200.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-B RR 0.00% 31-Dec-15 100.0000 - 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.1061 9.4000 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6231 9.4950 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6776 9.4499 1000.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-C RR 0.00% 31-Dec-16 100.0000 - 50.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 96.1416 9.3500 1450.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-17 95.8670 9.4000 50.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-D RR 0.00% 31-Dec-17 100.0000 - 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 04-Feb-18 98.2224 9.5922 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 98.6009 9.6000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 98.8041 9.6000 400.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 11-Mar-18 98.7822 9.6000 200.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 98.6060 9.6000 800.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 96.6200 9.5542 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 96.6618 9.3000 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.7409 9.6000 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-18 94.8702 9.4000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4800 9.3817 11.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.4500 9.3672 3.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8900 9.4454 10.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-E RR 0.00% 31-Dec-18 100.0000 - 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4125 9.4900 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4700 - 3.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.1980 - 150.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-19 93.9590 9.4000 50.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-F RR 0.00% 31-Dec-19 100.0000 - 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 54.5611 0.0000 10.20 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-20 93.1110 9.4000 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.2000 9.4805 66.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-G RR 0.00% 31-Dec-20 100.0000 - 100.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-21 92.3498 9.4000 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0640 11.0651 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.6500 10.4054 9.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-H RR 0.00% 31-Dec-21 100.0000 - 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.9353 9.2303 17.50 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-22 91.6541 9.4000 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.0700 10.1275 1.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-I RR 0.00% 31-Dec-22 100.0000 - 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 96.1142 9.4044 250.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.6786 9.4499 100.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.6786 9.4721 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.4500 - 14.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-J RR 0.00% 31-Dec-23 100.0000 - 300.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.8244 - 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 101.1900 - 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.5000 10.5226 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8000 9.4645 6.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 105.1500 9.1712 10.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.0000 8.4493 50.00 INE535N08049 - -- - 99.8500 - 338.00 INE572F08063 - -- - 100.0000 - 252.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7000 0.0000 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.8500 0.0000 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.8290 11.6700 0.20 INE958G07890 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.35% 14-Mar-14 100.0058 10.9600 500.00 INE958G07908 RELIGARE FINVEST LIMITED 0.00% 14-Mar-14 100.1258 10.4300 500.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.0214 8.5200 400.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 30-Apr-14 99.4136 9.6500 1650.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 99.8556 9.9200 50.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 99.9053 10.2000 700.00 INE121A07DW1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.55% 19-Sep-14 99.9868 10.2000 410.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4093 9.4800 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.9909 9.4600 500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9968 9.3500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0118 9.3500 250.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3790 9.7800 1250.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3959 9.7600 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.20% 27-Feb-15 99.5579 9.6100 200.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED SR-A 9 9.60% 20-Mar-15 99.1670 10.3600 6.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9799 9.4600 200.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.8124 9.7100 40.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.7639 9.9500 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.4730 9.4200 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PRIVA 18.00% 01-Jul-15 100.0000 19.5300 6.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.1358 9.3500 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.7000 10.9500 100.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-B RR 0.00% 31-Dec-15 100.0000 10.8300 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.1061 9.4000 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6231 9.4900 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6776 9.4500 1000.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.8356 11.2200 3.80 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.2544 9.7000 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.3514 9.4700 50.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-C RR 0.00% 31-Dec-16 100.0000 10.8300 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.7767 9.3500 50.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.7373 9.7000 450.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9497 9.3500 400.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 96.1416 9.3500 1450.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-17 95.8670 9.4000 50.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-D RR 0.00% 31-Dec-17 100.0000 10.8300 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.5087 9.4600 3.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 04-Feb-18 98.2224 9.6000 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 98.6009 9.6000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 98.8041 9.6000 400.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 11-Mar-18 98.7822 9.6000 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 98.0000 9.4800 4.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 98.6060 9.6000 800.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 96.6299 9.3000 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 96.6618 9.3000 650.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.7409 9.6000 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-18 94.8702 9.4000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1200 9.4700 70.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9500 9.4600 3.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2900 9.4000 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6100 9.4600 17.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8500 9.4500 8.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.4108 9.5000 250.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-E RR 0.00% 31-Dec-18 100.0000 10.8300 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4985 9.4700 1000.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4700 9.6500 3.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.1980 9.6700 350.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.4300 9.6100 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6700 2650.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.1800 10.3200 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-19 93.9590 9.4000 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.4600 10.2900 120.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-F RR 0.00% 31-Dec-19 100.0000 10.8400 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-20 93.1110 9.4000 50.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0600 9.9500 4.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-G RR 0.00% 31-Dec-20 100.0000 10.8300 100.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-21 92.3498 9.4000 50.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-H RR 0.00% 31-Dec-21 100.0000 10.8400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.9353 8.2000 17.50 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-22 91.6541 9.4000 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.3500 10.4900 25.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 101.3782 9.6300 8.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.0700 10.1300 2.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-I RR 0.00% 31-Dec-22 100.0000 10.8400 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 96.5966 9.3500 6.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 96.1142 9.4000 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.0200 9.7500 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.5503 9.3900 8.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 93.0564 10.1200 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 93.0000 9.3200 61.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-J RR 0.00% 31-Dec-23 100.0000 10.8400 300.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.8244 9.4300 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 101.1900 9.5500 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.5000 10.1000 13.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.2100 9.2500 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.4490 9.4500 6.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6600 9.2100 1.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.1000 8.3500 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9637 9.4500 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.9600 9.5000 35.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7000 9.2500 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.0000 8.4800 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 105.4289 9.2600 50.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.50% 12-Nov-33 99.7000 8.5200 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.7500 8.5800 1.50 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 100.7000 8.5800 1.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.3634 8.4000 30.50 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.8500 10.2200 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.5800 9.8000 550.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0640 11.0600 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4800 9.6500 3.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 98.2500 9.5900 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.0000 10.8500 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8700 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com