Jan 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7807.00 NSE 8610.00 FIMMDA 25568.20 ============= TOTAL 41985.20 VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4000 10.0400 1650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4370 9.5600 1400.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0078 9.5100 300.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0353 9.5300 550.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9505 9.4200 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9648 9.4100 300.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.2205 9.6300 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9859 9.4000 300.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4157 9.1600 500.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.2540 8.8000 500.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.9099 9.7100 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 96.0041 9.3600 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1100 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1900 9.5400 227.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.5800 9.3300 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7100 9.4400 5.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5839 9.5300 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.7700 9.4800 10.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2563 9.5400 1000.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 102.1400 9.1700 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.4600 9.7600 1.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.9600 7.9300 120.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.5979 11.0000 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.0000 10.3200 4.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.8888 9.2300 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2800 9.0100 15.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.1280 8.3900 50.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 21-Jan-26 100.0000 9.9100 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1896 9.4700 13.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.6018 8.4200 4.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.3400 8.4100 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% - 103.8540 8.3600 30.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 103.0000 8.6800 2.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 99.8500 8.6700 3.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 8.5800 1.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 19-Dec-99 101.2000 12.6700 2.00 NSE === INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 07-Apr-14 99.7282 10.0192 750.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 92.5987 10.1620 200.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 99.8581 10.1120 500.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 31-Dec-14 100.0000 - 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9859 9.4000 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0491 9.9565 350.00 INE752E07DO2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-15 100.7826 9.3800 125.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-15 100.0000 - 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 10.0388 1.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.2511 9.4877 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.6281 9.3800 100.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-16 100.0000 - 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0947 - 50.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.9661 9.5000 100.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.8702 9.6500 1000.00 INE134E08271 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.60% 16-May-17 100.2317 9.5000 50.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2847 9.0327 400.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-17 100.0000 - 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.1934 9.5665 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9294 9.5600 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.7250 9.5700 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.0634 9.4499 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1900 9.4596 21.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.8500 9.2589 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7300 9.4336 14.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8900 9.4451 17.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.7500 9.4890 20.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-18 100.0000 - 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2563 9.5300 450.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5200 9.4673 19.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.6300 - 7.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3500 - 213.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.5400 - 2.50 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.8200 9.9159 20.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.4500 0.0000 3.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-19 100.0000 - 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.1200 9.4599 9.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-20 100.0000 - 200.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-21 100.0000 - 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0493 9.2092 3.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.9083 9.2984 30.80 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 101.4700 9.6252 8.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7000 10.1930 20.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-22 100.0000 - 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.7706 9.3758 19.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.0600 9.7497 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.7600 9.3629 15.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 94.0000 9.4729 30.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.4500 9.1431 24.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.6000 9.5766 17.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-23 100.0000 - 600.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.8500 - 32.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.8200 - 22.00 INE036A07302 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.25% 21-Jan-24 100.0000 - 250.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.2369 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.7000 9.4784 10.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.9810 9.5814 300.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.9910 9.5867 100.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.2000 10.8640 2.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.9000 8.4610 100.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.4000 8.4258 50.00 INE787H07347 - - - 100.2164 - 50.00 INE572F08063 - - - 103.4800 - 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.3600 - 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.5900 8.5415 90.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7200 9.5070 6.00 FIMMDA ====== INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.9460 8.9000 1063.00 INE498L08028 L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED - 26-Mar-14 100.1617 8.9500 1000.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.1192 9.0000 750.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.7282 9.6400 750.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4000 9.7200 1650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4370 9.4400 1400.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0078 9.4000 300.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0353 9.4000 550.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 92.6055 10.0500 400.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 99.8581 10.0500 500.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 31-Dec-14 100.4492 10.2500 250.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 31-Dec-14 100.0000 10.8000 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9505 9.4000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9648 9.4000 300.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.9492 9.4100 10.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9925 8.6700 69.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.5368 9.3400 8.80 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.5644 9.6100 77.00 INE013A07SP2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 24-Mar-15 107.0980 10.0000 1.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.3957 9.4600 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.2205 9.6300 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9859 9.4000 550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0078 9.3800 25.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.9447 9.2200 20.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0491 9.7500 350.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4157 9.4500 500.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-15 100.0000 10.8300 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 97.7951 10.5300 2.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.2540 9.4500 500.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 100.5136 10.5000 757.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.5609 9.3700 5.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5900 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4136 9.9400 2.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5587 9.5000 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.2739 11.6800 12.30 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.2748 9.4000 40.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.3397 9.2500 50.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.2511 9.4800 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.6281 9.3800 100.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-16 101.2803 10.3000 200.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-16 100.0000 10.8200 100.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.0000 10.0500 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.9099 9.7000 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0947 9.7000 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7300 30.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.9661 9.5000 100.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.8702 9.6500 1000.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.2317 9.5000 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 96.0041 9.3500 50.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2847 9.7500 400.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-17 101.3401 10.4000 200.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-17 100.0000 10.8300 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.1934 9.5700 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9294 9.5600 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.7250 9.5700 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.0952 11.9600 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8319 9.5500 152.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8384 9.5400 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.3100 9.4000 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4600 9.5000 14.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5162 9.4900 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6480 9.4500 3.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6965 9.4900 57.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8305 9.4600 7.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-18 101.2411 10.5000 400.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-18 100.0000 10.8300 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2563 9.5300 1450.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4889 9.4700 19.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4770 9.6600 157.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4000 9.6700 30.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3500 9.6300 211.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.5400 9.6500 2.50 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3500 9.6300 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 9.7000 2000.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.8200 9.9100 25.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.4600 9.7500 1.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-19 100.0000 10.8400 300.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.2700 9.4200 4.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-20 100.0000 10.8300 300.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-21 100.0000 10.8400 300.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 101.4700 9.6300 8.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7000 10.1900 16.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-22 100.0000 10.8400 300.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.7706 9.3700 38.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.9909 9.4000 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.8888 9.4400 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.7600 9.3500 8.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2800 9.2100 15.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 94.0000 9.4700 30.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 101.4500 9.3600 24.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.4000 9.4900 250.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-23 100.0000 10.8400 700.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.7700 9.4400 44.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.8500 9.4300 20.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.4800 9.6600 47.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.4800 9.6600 23.00 INE036A07302 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.25% 21-Jan-24 100.0000 10.2500 250.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.2000 8.3700 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3500 9.4600 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.9910 9.5800 400.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.6018 8.4200 4.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.3900 9.4500 2.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.4500 10.2200 24.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.2000 9.7000 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.0634 9.4500 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.9000 8.4900 100.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 99.8900 8.5000 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 101.4900 8.5000 1.50 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 101.4200 8.5000 1.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 102.8764 8.4500 59.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.6000 9.8000 700.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2577 11.0200 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 