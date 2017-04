Jan 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10081.60 NSE 12187.10 FIMMDA 33245.30 ============= TOTAL 55514.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.1049 9.2500 500.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0721 9.6100 150.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2101 9.2000 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3586 9.5000 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.3207 9.4900 250.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.9680 9.2600 200.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 119.3328 0.0000 200.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2858 9.2100 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.8656 9.0000 500.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.2831 9.1800 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8300 9.5900 1229.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5300 52.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.6500 9.8500 26.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3500 9.5400 1002.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.3195 9.6900 80.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.0000 9.6500 4000.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2065 9.2600 5.20 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.9482 9.4700 17.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.4000 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.3500 11.0000 251.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5500 9.0600 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 99.0500 8.2500 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.9400 8.2100 6.40 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2100 9.0200 24.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0400 10.1200 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0000 9.4600 15.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.7835 8.4800 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 103.8600 8.2000 6.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 101.0000 12.5200 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 118.1201 10.3626 400.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.8251 10.3164 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0179 9.8429 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3637 9.6783 1250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3082 9.7060 450.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8790 9.6686 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9051 9.8590 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9332 9.6910 400.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.9300 9.6281 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9859 9.4000 350.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.8900 9.5023 1.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.7538 9.1333 40.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0729 9.9361 300.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.2818 9.1900 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.4813 9.4200 50.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jun-15 100.1029 9.1916 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.0500 - 1.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.9575 9.0529 3500.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 96.7900 9.9078 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9660 9.3409 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.9978 9.7000 1000.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.2944 9.6819 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0439 9.7000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.3207 9.4800 150.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.9463 9.2500 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1566 - 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.4559 9.7000 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.5000 9.7485 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.3250 0.0000 1.80 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 100.0000 - 7.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8200 9.5589 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.5087 15.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0000 - 40.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7500 9.4814 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2300 9.5524 259.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9891 9.6000 550.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.4000 9.2373 9.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4500 - 30.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3500 - 3.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.9000 9.8961 5.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 97.3800 0.0000 7.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.0600 9.4737 6.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 93.6500 12.3374 2.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 95.0000 9.9521 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 97.0100 9.4544 17.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 0.0000 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.0000 0.0000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0483 7.7421 3.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.9080 9.3000 30.80 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.4500 9.5851 6.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.8500 9.1186 4.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 93.3500 10.0753 40.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 91.0262 9.4000 50.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 99.9500 10.1400 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 10.3128 16.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 109.1400 9.4509 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.3500 9.5081 1.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.9800 9.2164 3.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.9900 9.4053 1.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.5900 - 37.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.7557 - 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 90.4337 9.4000 50.00 INE043D08DB3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 09-Apr-25 93.3000 9.9066 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 89.9020 9.4000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.9300 0.0000 9.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2300 9.5441 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.8700 9.3787 2.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 96.6000 9.8120 2.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 89.4159 9.4000 50.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.0900 10.1399 1.80 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.5000 11.2821 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.6500 0.0000 2.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 88.9716 9.4000 50.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 101.5500 9.6336 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1865 9.5600 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.4000 9.4033 3.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 88.5581 9.4000 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.4000 8.4256 100.00 INE020E07027 - - - 100.0000 - 500.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 93.3500 10.5584 3.00 INE733E07JJ9 NTPC LIMITED 8.91% 26-Dec-33 103.3200 - 1.00 FIMMDA ====== INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 118.1201 10.0000 400.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.8251 10.0000 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0179 9.6200 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3637 9.5500 2500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3082 9.6500 450.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.4747 9.6000 90.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8790 9.6500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.1019 9.4000 160.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9051 9.8000 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.1049 9.2500 500.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9623 9.3200 135.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 118.3096 9.9900 180.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.1445 9.7000 148.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9343 9.6900 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9859 9.4000 350.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.7538 9.1500 40.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0729 9.7300 300.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0721 9.7300 150.00 INE202B07761 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 04-Jun-15 100.0000 9.9100 2000.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.2818 9.1900 50.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 100.0000 9.9200 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.4813 9.4200 80.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jun-15 100.1029 9.1900 50.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.7661 9.5000 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 18-Jul-15 99.7183 9.7300 66.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2101 9.7200 250.00 INE750H07022 SAMVARDHANA MOTHERSON 03-Dec-15 101.2337 12.3700 380.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 0.00% 31-Dec-15 100.9647 10.2500 200.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 99.9043 9.7500 500.00 INE286K07013 TECHNO ELECTRIC ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-16 98.2712 11.5400 300.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.9575 8.7500 3500.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 97.7611 10.7800 380.00 INE488N07043 PCR INVESTMENTS LIMITED 11.30% 22-Apr-16 99.2698 11.9200 380.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4700 10.2800 24.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6219 9.5000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6200 9.5000 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3586 9.5000 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 105.0000 10.2100 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9660 9.3500 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.0000 12.6700 6.20 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9978 9.7000 1000.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.2944 9.6800 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0439 9.7000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.3207 9.4800 400.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.9463 9.2500 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1566 9.6700 200.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 98.9680 9.2500 200.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 119.3328 9.7200 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.4559 9.7000 100.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2858 9.7500 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.8656 9.3500 500.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.2831 9.7500 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8300 9.5500 1161.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9600 9.5200 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9500 9.5000 15.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.5100 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5700 9.4700 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5200 104.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8000 9.4800 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2300 9.5500 280.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9891 9.6000 902.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1801 9.5500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3682 9.5000 2.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4970 9.6500 180.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.3195 9.7000 80.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3500 9.6300 3.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.2700 9.6500 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6400 1200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 9.6400 4000.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 100.0000 9.6200 200.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 100.0000 9.6300 100.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.9000 9.8900 5.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.0600 9.4700 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-20 97.0100 9.4500 35.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4000 10.1400 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 99.0500 8.2500 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.8217 9.5000 8.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.9300 10.1500 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.3500 10.0600 40.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 97.2100 9.2300 9.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 91.0262 9.4000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9900 10.0700 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2325 9.6000 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 109.1400 9.4500 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.7500 9.7600 443.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.8500 9.4500 1.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.0000 9.7300 40.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.7557 8.2900 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 90.4337 9.4000 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 9.3900 500.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0500 9.3800 300.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 89.9020 9.4000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0500 9.0800 0.10 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 9.3900 500.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0500 9.3800 300.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2300 9.5400 6.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 89.4159 9.4000 50.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 9.3900 500.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0500 9.3800 250.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.6500 9.4100 2.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 88.9716 9.4000 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 9.3900 500.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0200 9.3800 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1865 9.5600 103.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 88.5581 9.4000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.8000 8.4700 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 99.7835 8.4700 250.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.9000 8.4900 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0000 9.3900 500.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0200 9.3800 300.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.6000 10.0100 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9500 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1612 9.7000 50.00 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 101.8435 9.7000 10.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.2300 12.5500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3500 11.0000 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.0800 10.9500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.5000 10.9500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com