Jan 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5807.80 NSE 14500.30 FIMMDA 27230.20 ============= TOTAL 47538.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 99.2344 8.7500 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 99.2107 8.7500 300.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7285 10.1700 200.00 INE774D07GR4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 04-Nov-14 92.8422 10.1700 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9239 9.7000 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8726 9.5000 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.7752 9.7000 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8305 9.6500 1100.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 99.7113 9.8600 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.5000 10.0300 24.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.1288 8.7300 500.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 94.6209 9.4800 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6832 9.5900 105.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6200 9.4600 5.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.4192 9.4100 400.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.3800 9.6300 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.3223 9.6100 1160.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2202 9.2600 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2500 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1300 0.0000 3.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.2200 9.4200 3.00 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 98.9700 8.8500 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3000 9.4700 0.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.2000 8.3400 10.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 103.2160 8.6600 1.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 97.5000 8.9300 80.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.4000 0.0000 1.00 NSE === INE001A07IC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 22-Feb-14 100.0207 8.9537 1500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 27-Feb-14 100.0218 8.9390 1000.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 129.8800 12.2565 10.50 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 141.2800 11.5449 5.30 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 129.1800 - 1.50 INE976I07AJ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-Nov-14 124.7543 10.1656 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5217 9.3500 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.1706 9.2900 100.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.5425 9.3500 200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8198 9.6566 1100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8305 9.6500 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0467 9.6500 600.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 101.2479 2.5157 1000.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.0693 9.2000 80.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 99.7748 - 270.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.2500 9.4665 1.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.7616 9.4499 150.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.6421 9.4526 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6290 9.6050 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0000 9.5099 1.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.5223 9.6000 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9000 9.5171 11.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9446 9.6458 755.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9446 9.6400 750.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3573 9.5857 10.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1399 9.5600 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.6500 9.4316 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.4192 0.0000 400.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4700 - 1.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 - 68.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 - 1000.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 - 3000.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.3223 - 580.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 98.9263 9.6253 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1200 10.6762 2.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.7500 8.7238 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.1900 10.1056 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.2500 10.4487 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.1300 9.5427 14.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.0000 9.5631 6.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.7500 - 9.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 - 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.2500 0.0000 9.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 - 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.0500 9.3534 2.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 - 10.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 - 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.4000 9.5387 3.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.2500 8.4436 20.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0000 - 10.00 INE572F08063 - -- - 101.5000 - 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 95.2012 9.6259 15.00 FIMMDA ====== INE001A07IC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 22-Feb-14 100.0207 8.6000 1500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0218 8.6000 1000.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 99.2344 8.8000 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 99.2107 8.8000 300.00 INE721A08BH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-Mar-14 115.1224 9.1500 1200.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9253 9.7500 100.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7285 10.0000 200.00 INE774D07GR4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 04-Nov-14 92.8422 10.0500 250.00 INE976I07AJ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-Nov-14 124.7543 10.0500 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9828 9.7700 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9480 9.7500 120.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5217 9.3500 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.1706 9.2900 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9239 9.7000 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8726 9.5000 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.7752 9.7000 400.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.5425 9.3500 200.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.8556 9.3000 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.6700 9.5600 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8098 9.6600 1500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8312 9.6500 100.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 99.7113 9.8600 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.5000 10.2700 24.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4800 10.2800 12.00 INE013A07YO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 25-Apr-16 92.0000 8.0000 2.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.7179 10.0800 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7800 9.4200 1.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 97.2358 10.0800 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0467 9.6500 600.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.1288 9.7500 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5563 9.5000 650.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.0300 12.6700 4.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.1461 9.3700 600.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 101.2479 9.9500 1000.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3192 9.6700 500.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.0693 9.2000 100.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 100.0000 9.2200 670.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.7616 9.4500 150.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 97.7743 9.4800 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 94.6209 9.4800 50.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.6421 9.4500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7300 9.5800 512.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6400 9.6000 201.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.5223 9.6000 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9000 9.5200 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.5200 12.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6200 9.4600 12.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2835 9.6000 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3200 9.5900 35.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1046 9.5800 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.6500 9.4300 152.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1410 9.5600 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.4192 9.6200 150.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.4700 9.6500 151.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.0000 9.7200 68.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6400 1000.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 9.6400 3000.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.3223 9.6200 1080.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 97.5779 10.2000 600.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 54.9000 9.2700 10.20 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.9031 10.2300 150.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.6500 10.2000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.0000 8.8500 5.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7261 9.6000 1000.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.7000 9.4800 25.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.1221 9.7000 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5600 100.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0700 9.5500 2.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0600 9.3700 200.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 9.3800 160.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.4900 10.0900 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.9300 9.3000 1.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0600 9.3700 200.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 9.3800 160.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.7200 1.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0600 9.3700 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 9.3800 160.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.2000 8.3400 10.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6669 9.2700 500.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 9.3900 260.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0600 9.3700 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6960 9.2600 500.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.9500 8.1800 70.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0000 9.3900 260.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0600 9.3700 250.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 97.5000 8.9300 80.00 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 101.8735 9.6800 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.1200 10.6200 2.00 