Jan 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2130.30 NSE 6037.30 FIMMDA 15961.50 ============= TOTAL 24129.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3868 9.5000 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 13.1200 2.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 99.7313 9.8500 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0295 9.6700 750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5200 9.6200 14.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3900 9.5800 10.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7331 9.6600 500.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8876 9.7600 80.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 98.8036 9.6600 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 56.6300 3.0900 27.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 108.7500 3.7200 12.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 11-May-21 107.2500 3.6700 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6500 0.0000 2.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.1900 8.2400 3.30 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.0000 10.2800 3.00 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 98.9700 8.8500 2.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5700 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.1768 9.7100 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.2500 8.3400 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.0000 8.4700 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 103.4000 0.0000 6.00 NSE === INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.0363 9.1519 100.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 97.9000 11.4681 2.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-14 100.2569 - 100.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 97.4800 10.1582 2.00 INE752E07900 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-15 97.9247 9.2435 27.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 97.8465 9.3000 20.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5217 9.3500 100.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.9300 9.6381 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.8900 9.5116 1.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.2900 10.1750 2.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.7300 9.5218 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8298 9.6500 1250.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-15 100.6242 - 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.0500 15.0323 1.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 96.7900 9.9117 1.00 INE005A08QM7 ICICI NMDQ102 11.20% 19-Jun-16 101.4000 10.9530 0.30 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 100.9009 - 100.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 98.5200 10.2246 1.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.0000 9.5622 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.5000 9.7484 9.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 101.1718 - 100.00 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 97.4500 9.7515 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4500 9.6594 12.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3596 9.6600 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9000 9.5171 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0800 9.6089 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3900 9.5767 39.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7600 - 6.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1046 9.5800 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.8200 9.7352 3.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-E RR RESET 31-Dec-18 101.4171 - 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1399 9.5600 100.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8876 - 80.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.0200 - 2000.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 96.7500 10.1358 6.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 98.8036 9.6554 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 95.7200 9.7240 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.1000 0.0000 1.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.3800 9.5898 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.7500 9.5337 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.3105 9.7000 300.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.3105 9.7063 300.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4700 10.2340 5.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.5200 9.5568 34.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 103.0300 9.4003 455.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.3500 9.5061 2.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.3500 9.6162 28.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1700 - 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.4000 - 3.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 97.3500 10.1820 4.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.4586 4.00 INE043D08DB3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 09-Apr-25 95.2400 9.6030 6.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.5700 - 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2600 9.5401 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.3500 9.5455 3.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 98.8381 9.4800 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.1900 8.4507 35.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 94.8100 10.2679 2.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 93.3500 10.5585 3.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 101.6741 9.4803 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.2012 9.3391 15.00 FIMMDA ====== INE013A07QV4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 08-Feb-14 115.0130 12.2800 7.50 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.0363 8.8000 100.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Mar-14 99.9952 8.8600 80.00 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 99.9835 8.6800 450.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 100.3043 10.3300 100.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-14 100.2569 10.4500 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.8367 9.8400 15.00 INE752E07900 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-15 97.9247 9.3000 27.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 97.8465 9.3000 20.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5217 9.3500 100.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 117.3919 10.0900 10.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 29-May-15 100.0712 9.7300 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 29-May-15 100.0812 9.7200 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3868 9.5000 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8298 9.6500 1250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 13.1200 2.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-15 100.6242 10.4500 100.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 99.7313 9.8500 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9487 9.7000 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0062 9.6700 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 99.5877 9.4300 12.50 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 99.5656 9.5400 5.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.8356 11.2300 5.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.2500 12.1800 2.30 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.0885 10.6400 68.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0514 9.5900 200.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-C RR RESET 31-Dec-16 100.9009 10.4500 50.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 100.1768 9.8600 200.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-D RR RESET 31-Dec-17 101.1718 10.4500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.7950 9.6000 0.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7300 9.5800 7.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5357 9.6300 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5350 9.6300 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3596 9.6600 264.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7600 9.5500 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9444 9.6400 279.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3900 9.5700 38.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1046 9.5800 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7331 9.6500 500.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED SR-E RR RESET 31-Dec-18 101.4171 10.4500 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0000 9.6100 80.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9300 9.6200 60.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9102 9.6200 9.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 250.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8876 9.7300 80.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.0200 9.6400 2000.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.0000 9.4500 2000.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.3800 9.5900 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.5900 10.8200 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.9471 10.0000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3000 10.1600 9.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.1900 8.2300 3.30 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.3105 9.7000 300.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7500 10.1800 4.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.6900 9.6200 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8600 10.1000 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8600 10.1000 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.5200 9.5500 34.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 99.9240 9.7100 100.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 99.9140 9.7100 100.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.7200 9.5600 75.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.3500 9.5700 6.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5600 7.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1700 9.5400 6.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.1768 9.7100 50.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.4000 9.6700 3.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 9.3900 400.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0200 9.3900 400.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.4800 10.0900 11.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.0200 4.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 9.3900 400.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0200 9.3900 400.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2600 9.4900 6.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.5000 10.3200 1.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 9.3900 400.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0200 9.3900 400.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.2500 8.3300 10.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 9.3900 400.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0200 9.3900 300.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 98.8381 9.4800 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.0000 8.4600 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.1900 8.4300 35.00 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 16-Dec-28 98.9700 8.8500 2.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.4900 9.4500 500.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0300 9.3800 400.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0400 9.3800 200.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 95.5000 9.5600 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0200 1.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 101.6741 9.4900 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.5500 8.3800 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 103.4582 10.9800 2.00
INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India