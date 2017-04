Jan 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2373.00 NSE 7574.00 FIMMDA 16590.10 ============= TOTAL 26537.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.9563 10.0800 900.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.9700 12.0200 0.20 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.6645 10.2800 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6994 9.7300 500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.2500 - 2.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.4248 9.6600 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.9500 9.6000 5.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1968 9.7100 270.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0900 9.6600 16.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 99.6000 0.0000 2.30 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5704 9.7000 409.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4511 9.6600 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.0000 10.1400 2.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 99.7000 10.7900 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.2500 9.6500 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.1700 9.6300 0.50 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.7830 8.4800 50.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 101.0000 12.4700 1.00 NSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0065 9.1132 970.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0417 9.0867 462.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.6700 10.0258 300.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5042 9.9624 500.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 99.9253 9.8806 600.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6832 9.7399 450.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.0274 9.7000 100.00 INE872A07PP7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 29-Oct-16 101.8000 10.9059 4.00 INE242A07215 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 10.70% 11-Dec-16 103.2107 9.3500 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.6298 9.7500 30.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.3500 - 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3887 9.6759 61.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.2887 9.7200 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1968 9.7109 434.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1968 9.7049 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7245 9.7000 99.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8000 9.6852 65.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9089 9.7000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4500 9.5606 5.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0000 - 1.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7331 9.6500 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.7331 9.6557 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.0000 9.6870 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.6278 9.7006 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 - 1000.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.2200 9.6015 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4511 9.6500 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4511 9.6587 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 95.8466 9.6432 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4500 10.1381 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.8500 9.5757 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.1668 10.0500 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.8500 10.4063 15.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 102.1800 11.2669 2.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3500 10.2554 4.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.7239 9.4743 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.4300 10.5994 21.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1600 9.4338 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.1110 9.7059 19.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.2258 9.6157 250.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.2500 9.6818 10.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0800 9.6597 53.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1300 - 4.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.3500 - 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9400 9.5850 9.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 93.3500 10.5586 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0315 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.2412 9.3352 30.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE121A07ER9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.71% 21-Feb-14 100.0396 8.7500 250.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 24-Feb-14 100.0194 8.9000 1500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.9945 8.9000 600.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0065 8.7500 370.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 99.2344 8.8000 200.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 99.2107 8.8000 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.0398 8.7500 550.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.9814 8.9100 400.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0417 8.7400 462.00 INE667F07949 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.95% 20-Mar-14 100.0263 9.0600 150.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 99.8043 9.9100 50.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.0267 9.3900 2.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.6700 9.7600 300.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.9563 9.8800 900.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.9700 12.0200 0.20 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.6645 10.1000 100.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5042 9.8500 500.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 99.9253 9.8200 600.00 INE689L07024 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 21-Jan-15 99.9262 10.6800 500.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0912 9.7100 50.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 99.9001 10.0300 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.5339 9.8300 15.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6832 9.7400 800.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6675 9.7500 150.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.2500 - 2.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.0274 9.7000 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.3318 10.3800 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5466 11.6000 1.50 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 97.1152 11.3000 60.00 INE242A07215 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 10.70% 11-Dec-16 103.2107 9.3500 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.6298 9.7500 30.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0964 9.5700 400.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 100.2218 9.8400 400.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 100.0000 9.2200 100.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.0526 - 200.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.4248 9.6500 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4863 9.6500 200.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.3700 9.9200 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.7950 9.6000 0.90 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 97.9400 9.5900 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.7021 12.3800 0.30 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.1000 10.9300 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4070 9.6700 47.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4800 9.6500 39.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.2887 9.7200 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9100 9.5100 14.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8000 9.4000 183.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0200 9.3800 25.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1318 9.6400 220.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0582 9.6600 21.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9100 9.6300 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5704 9.7100 347.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0100 9.7800 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.0000 9.6400 1000.00 INE121H07992 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0000 9.8900 260.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.3000 11.2100 0.50 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4511 9.6500 50.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 55.7476 9.4000 24.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.9571 10.0000 100.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 95.8466 9.6500 150.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 100.0000 9.6200 7.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.9704 9.9000 400.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.1668 10.0500 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.8342 9.9700 30.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3500 10.2500 4.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.7539 9.4600 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.7239 9.4700 500.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 99.7000 10.7800 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.4300 10.2000 20.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.2258 9.6100 500.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.4000 9.5300 4.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 99.9450 9.7000 100.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.2500 9.6000 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1300 9.5400 8.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1500 9.5400 4.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5600 9.2000 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.1700 9.5000 18.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2000 9.4800 0.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0000 8.4400 41.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.7830 8.4700 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.3300 8.4800 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0200 2.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 101.8607 8.5500 48.70 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 12.8600 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 12.8600 1.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 101.0000 12.4000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE