Jan 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1783.50 NSE 5696.60 FIMMDA 18345.90 ============= TOTAL 25826.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.0685 9.8400 200.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.0015 9.4900 50.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.5938 9.6800 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.5680 9.6600 650.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3100 9.7000 14.00 INE138A07306 PENINSULA LAND LIMITED 12.41% 06-Nov-18 100.0000 12.4100 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.7043 9.7700 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4000 9.3600 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2000 9.5500 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.7500 11.1600 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.7943 9.7700 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3725 9.8600 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.1000 9.3300 2.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6700 40.00 INE691I08255 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 10.35% 29-Jan-24 100.0800 10.3400 300.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.5500 8.4300 2.50 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 102.8647 8.7000 30.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 102.8647 8.4600 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 103.0000 8.5500 3.00 NSE === INE909H07800 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 16-Jun-14 99.8878 11.2305 500.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 99.8717 10.4167 31.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.6798 10.0060 300.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.5046 10.0976 250.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.8235 9.8032 1000.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.6009 10.0999 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.7501 10.2146 1500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.2132 10.0999 500.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 98.8051 9.6500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4300 9.6646 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9800 9.6360 5.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9500 9.6947 119.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.6900 9.6965 19.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.7043 9.7657 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4750 0.0000 18.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8800 9.6328 25.00 INE296A07971 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0000 - 250.00 INE121H07992 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0000 - 250.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 96.5500 0.0000 13.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.6600 9.5276 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.7000 10.3474 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.7943 9.7673 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.1000 9.5291 1.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.3111 9.5810 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1100 9.4413 2.00 INE691I08255 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 10.35% 29-Jan-24 102.0500 - 74.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.9856 0.0000 0.10 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 98.2800 9.5674 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1500 8.5312 2.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.2500 8.4433 30.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 93.3500 10.5588 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0091 8.7200 750.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.82% 30-Apr-14 99.8326 10.0400 50.00 INE909H07792 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 15-Jun-14 99.8886 10.0000 500.00 INE909H07800 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 16-Jun-14 99.8878 10.0000 500.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 99.8717 10.1000 50.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.7841 10.9500 400.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.6798 9.7400 300.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.6686 10.2700 11.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.5046 9.8700 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.5442 9.9700 750.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.8235 9.7500 1000.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.7701 9.9100 90.00 INE033L07280 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 09-Feb-15 119.8697 10.2100 50.00 INE721A07CW0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 09-Feb-15 119.1209 10.6900 20.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9855 8.4200 95.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.2981 9.8900 50.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-15 100.0500 10.9000 500.00 INE909H07578 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Apr-15 88.9076 10.4900 130.00 INE667F07923 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 06-Apr-15 89.0643 10.3200 36.10 INE660A07HS7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-15 89.1894 10.1000 190.00 INE306N07013 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Apr-15 117.7706 10.1000 160.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.0685 9.8500 150.00 INE916D079V2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 16-Apr-15 99.5471 10.2900 10.00 INE660A07HV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-15 88.7204 10.1000 295.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5544 9.9500 40.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 88.5815 10.1400 220.00 INE660A07HX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 88.5714 10.1500 200.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 117.4402 10.1000 50.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 99.7224 10.1500 30.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 117.7652 10.1500 30.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.9661 10.1400 30.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.0015 9.5000 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.6009 10.1000 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.7501 10.0000 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.6331 10.1000 500.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.5938 9.8900 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.5680 9.8900 650.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.2132 10.1000 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.4221 9.9100 5.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.5678 10.2500 50.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 92.7833 - 0.60 INE973F09053 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.32% 29-Nov-16 82.2833 - 0.60 INE661E07127 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.00% 30-Nov-16 90.8850 - 2.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.6555 9.4500 105.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.6873 9.4400 50.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 99.6400 9.5000 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.7477 9.8800 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 98.8051 9.6500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3100 9.6900 14.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5862 9.6000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0100 9.6200 506.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9500 9.6800 119.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0550 9.6600 4.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.6900 9.6800 16.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.7043 9.7600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4750 9.3300 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9000 9.6200 72.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8500 9.6400 4.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0200 9.7800 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.5000 9.6300 40.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6700 100.00 INE121H07992 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0000 9.8900 300.00 INE296A07971 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0100 9.8900 250.00 INE296A07971 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 28-Jan-19 100.0100 9.8900 100.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 99.4600 9.5000 48.00 INE973F09087 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.43% 09-Jul-19 84.1063 - 1.60 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 100.9100 9.5000 91.00 INE973F09095 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.05% 16-Sep-19 83.1700 - 1.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 100.3300 9.5000 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.6800 9.5200 100.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2250 9.2900 24.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.9671 10.0000 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.7943 9.7600 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.7245 9.4500 145.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.8000 9.4400 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.9000 9.9500 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3725 10.4000 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.7739 9.4600 500.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.2838 9.4500 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.1537 9.6000 250.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.1837 9.6000 150.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.8000 9.4300 450.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.8600 9.4200 350.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.2500 9.6000 50.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.3800 9.6700 2.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0000 9.5600 2.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 9.3900 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.3819 9.3900 950.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.7400 9.3400 650.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.5400 9.3500 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.5900 9.3400 500.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1500 8.5300 5.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.0000 8.4600 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.3200 10.0700 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 96.5500 9.7200 26.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.2412 9.6900 15.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5900 11.1900 0.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8600 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com