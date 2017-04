Feb 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3153.50 NSE 5813.50 FIMMDA 18414.50 ============= TOTAL 27381.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7204 9.9200 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4576 10.0000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.5899 9.6000 150.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.2987 3.9600 50.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 99.9948 10.7300 791.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.0685 9.8300 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6653 9.7400 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1812 9.7500 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3612 9.5300 50.00 INE872A07PP7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 29-Oct-16 100.7500 11.3600 2.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.3189 10.1600 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.6655 9.7500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3400 9.6900 14.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1400 9.5600 6.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0400 9.7600 2.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1078 9.6700 50.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 97.2000 9.3000 1.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0400 9.6900 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0800 9.6800 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6000 10.8600 1.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DEVELOPMEN 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 2.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3759 9.8600 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6930 9.8200 300.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7700 9.6000 20.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.8700 9.5800 4.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.8800 9.5500 2.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.4500 12.5400 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 129.8800 - 1.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0382 9.0892 300.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 141.2800 12.8824 1.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 99.8712 10.4213 46.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.7842 11.2967 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0380 0.0000 230.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.5423 10.0258 50.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5182 9.9458 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7445 9.8858 50.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.8235 9.8032 350.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 99.6827 10.0359 600.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.7383 9.9499 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4720 9.9100 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9433 9.5000 32.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.3987 9.9000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6653 9.7500 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1812 9.7399 350.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 99.9608 9.6000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9044 9.7300 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4109 9.5908 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0314 9.7300 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6076 9.8700 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.3813 9.5000 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1838 9.5898 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.6655 9.7399 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.6998 9.5071 130.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1500 9.6402 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.5650 0.0000 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9000 9.6275 2.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 99.8500 - 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.9400 - 400.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0000 - 418.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 97.6304 10.4800 40.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1101 9.7300 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 - 318.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.1665 10.0999 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.2870 9.6300 100.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.1000 - 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0000 9.5768 0.50 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.3500 8.5068 2.00 INE691I08255 - -- - 101.9800 - 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.7700 10.0175 50.00 FIMMDA ====== INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 100.2186 8.9000 140.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 14-Mar-14 123.9445 9.5000 500.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0382 8.7400 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.9610 8.7300 5.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 99.8712 10.1000 50.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.7842 10.9500 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.5423 9.8000 50.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5182 9.8300 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7204 9.8500 300.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.8235 9.7500 350.00 INE001A07MD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 08-Jan-15 99.6827 10.0000 600.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4576 10.0000 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.7383 9.9500 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4720 9.9100 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.5899 9.6000 410.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 99.9948 11.0000 791.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.0123 9.8500 19.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1007 9.8200 500.00 INE660A07HS7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-15 89.2599 10.1000 480.00 INE667F07DB6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.89% 15-Apr-15 100.0000 9.9500 60.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9433 9.5000 32.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.1665 10.1000 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.3987 9.9000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6653 9.7500 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6980 9.7300 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.2987 10.2000 630.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0500 10.2600 600.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1812 9.7400 400.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 99.9608 9.6000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9044 9.7300 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4109 9.6000 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0314 9.7300 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.1817 11.4100 3.30 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6076 9.8700 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.7648 9.5100 5.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3612 9.5200 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.3813 9.5000 50.00 INE811P07025 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 105.8727 12.0000 800.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 15-Nov-16 102.3915 10.9800 810.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 18-Nov-16 102.3430 10.6200 774.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.2318 9.5400 25.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.3860 9.9100 35.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 119.9726 9.8800 30.00 INE043D07948 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 12-Jan-17 98.9989 9.7900 26.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.1479 9.8900 28.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1838 9.6000 50.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 70.2200 9.9000 1.20 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 98.2505 10.0000 200.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.3189 10.1500 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.6655 9.7400 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.9900 9.5300 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3700 9.6700 18.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0992 9.7400 10.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5962 9.6000 200.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.3968 9.7400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1091 9.6500 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2036 9.6200 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.5650 9.3200 9.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1400 9.5600 6.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 2.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 100.0000 9.6200 250.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 99.8200 12.5500 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.0000 9.6900 850.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.0000 9.7000 700.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0000 9.7500 150.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 95.9000 9.6800 1.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0000 9.7000 700.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9400 9.7100 568.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 97.6304 10.4800 40.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1101 9.7300 100.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.0250 9.3300 28.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.7000 650.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9400 9.7100 450.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.3000 9.6000 1.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.3759 10.4000 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.2870 9.6300 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6930 10.4000 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.9200 9.5600 7.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 108.2087 9.6000 150.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.0800 9.5500 38.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.7804 9.4200 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% - 100.0000 12.7300 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3000 10.0500 39.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.3000 9.6800 35.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.3200 9.6700 35.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.4500 12.5100 5.00 