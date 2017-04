Feb 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5519.00 NSE 4060.00 FIMMDA 20139.00 ============= TOTAL 29718.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2120 9.9400 1550.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 133.8167 0.0000 250.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9899 9.3100 1000.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 88.7938 10.0000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.3925 9.9700 50.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.7000 - 1.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 - 2.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9941 8.9300 1000.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.2380 10.2100 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 10-Jun-16 78.6001 10.7900 150.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.2730 9.8500 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.0853 9.6900 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9429 9.7000 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6910 9.8100 200.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0600 9.6900 10.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2150 9.2800 9.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1500 9.6800 17.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.7000 11.1800 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.5000 11.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.3500 11.0300 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 98.5778 9.5600 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.7909 9.8100 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.9900 9.5500 7.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 98.0567 9.5600 50.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.9000 9.1900 174.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 99.4500 8.3700 5.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.7500 8.4400 125.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.5000 10.7000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 102.7500 0.0000 10.00 NSE === INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 14-Mar-14 100.0556 8.4536 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.4958 10.0500 100.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4935 9.8900 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.8215 9.8000 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.3925 9.9700 50.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.9767 8.3864 2000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9378 9.7150 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.4271 9.9499 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1430 9.6800 50.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 102.9189 10.8097 10.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.4891 9.8799 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.2162 9.9995 10.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0500 9.6167 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9792 9.6800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5189 17.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9500 9.6258 1.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.1000 - 16.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9400 - 210.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4615 9.6500 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9400 - 400.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.1300 9.1035 4.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.0700 0.0000 5.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.3600 9.6633 10.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.3600 9.6642 10.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 93.7000 9.2269 3.00 INE043D08DB3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 09-Apr-25 94.7000 9.6882 1.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 104.0500 9.3090 1.00 INE691I08263 - - 100.0000 - 4.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 94.2700 10.0102 7.00 FIMMDA ====== INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 99.9868 9.1000 1000.00 INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 14-Mar-14 100.0556 8.9500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2120 9.8000 1550.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.4958 10.0500 100.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 133.8167 10.2000 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.6034 9.7600 400.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.6768 9.7300 150.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9899 8.7500 1000.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.9937 8.3100 355.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 26-Feb-15 99.4935 9.8900 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3024 9.9000 35.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.3189 10.2000 30.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.2922 9.5800 19.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-15 89.3304 10.1400 4.00 INE721A07DA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 06-Apr-15 88.7985 10.7100 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.6176 9.9800 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.8215 9.8000 300.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Apr-15 89.2141 10.0500 163.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 88.7938 10.0500 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.0003 9.5800 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.3925 9.9700 50.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.7000 - 1.00 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 97.0347 10.4500 500.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.9767 8.8000 2000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 - 2.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9941 8.9000 1000.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED - 04-Mar-16 98.9583 9.9000 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.5669 10.2500 50.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.2380 10.2000 500.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.4143 8.5000 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4500 9.6000 1.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED - 11-Jun-16 78.6001 10.8000 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED - 11-Jun-16 78.5780 10.8000 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 25-Jun-16 96.9378 9.7100 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.4271 9.9500 200.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 99.7061 9.5000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4116 9.5900 350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1430 9.6800 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3484 9.5200 300.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.4891 9.8800 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 99.6809 9.8600 7.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 9.69% 11-Jan-17 99.5217 9.8600 500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9700 21.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.2730 9.8400 100.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 99.8000 12.3100 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.0853 9.6900 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7118 9.9300 250.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 98.4342 9.8900 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4700 9.6300 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9430 9.6400 12.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9792 9.6800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1700 9.6300 57.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8400 9.6500 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6550 9.2900 9.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.1000 9.7500 16.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6910 9.8000 200.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.9400 9.7100 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9400 9.7000 260.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0600 9.6800 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4615 9.6500 100.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.0350 9.3500 18.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.6500 10.6100 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0500 9.6900 430.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0500 9.6800 110.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 98.5778 9.5500 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.1300 9.7100 4.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 96.8405 10.4500 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.7909 10.3700 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.5600 9.8000 180.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.9900 9.5500 7.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.5900 9.5400 1.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7490 9.6000 500.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7187 9.6000 200.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 98.0567 9.5500 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 93.7000 9.7100 3.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 99.9983 9.5600 10.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0300 9.3800 300.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 9.3900 150.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 9.3900 324.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0300 9.3800 300.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.2600 8.3800 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 99.4500 8.3600 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 98.0600 8.3600 5.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 104.0500 9.7100 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0300 9.3800 400.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 9.3900 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.5774 9.5000 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.4605 9.5000 500.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 30-Aug-28 100.1110 8.4300 70.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.5300 8.4600 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 94.2700 9.7000 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.8800 9.7500 49.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3500 11.0000 2.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 97.2000 9.5600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India