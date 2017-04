Feb 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4748.20 NSE 3080.00 FIMMDA 17317.30 ============= TOTAL 25145.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192L07045 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-14 123.4626 0.0000 150.00 INE721A07FO0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.50% 21-Sep-14 90.1000 - 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.7574 9.8800 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2702 9.7700 200.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.9596 9.7600 100.00 ine115a07do0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5363 9.8500 150.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.6442 9.5500 400.00 Ine001a07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 99.8538 9.5000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1148 9.6400 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6317 9.5000 450.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.6291 10.0600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4386 9.6600 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8289 9.6500 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7500 9.6400 1400.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 56.3550 8.8900 1.20 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 57.7500 0.0000 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2500 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0000 0.0000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5900 8.2700 10.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 102.0000 9.8800 2.00 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0677 9.5900 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4189 9.5800 10.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9404 9.3900 605.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.4700 9.6500 119.00 INE691I08255 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 10.35% 27-Jan-24 102.3500 9.9700 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.1500 8.4300 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 97.5000 8.9300 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.4000 0.0000 3.00 NSE === INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4885 9.9000 250.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7070 9.6647 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.6078 11.0000 50.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9977 9.1905 285.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1148 9.6300 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.5059 9.8900 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.3500 9.7478 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4568 9.6500 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.6000 9.5999 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8699 9.6600 50.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0800 9.7515 10.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.9400 9.7139 124.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9000 9.6558 19.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 96.1600 11.6972 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0400 9.6902 261.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0000 0.0000 3.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 100.7218 9.7300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5026 10.1275 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.7060 7.8261 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2315 8.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.8993 9.4446 150.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.5500 9.8398 1.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.5471 9.7399 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.3400 9.6662 30.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.1000 11.6642 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 95.7400 0.0000 8.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1400 9.5755 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 98.6954 9.4900 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.4000 10.0436 39.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 102.3500 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE192L07045 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-14 123.4626 - 150.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0123 8.6100 250.00 INE721A07FO0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.50% 21-Sep-14 90.1000 11.4700 200.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.7060 9.9000 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.7574 9.7400 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2702 9.7000 200.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.9596 9.7000 100.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5363 9.8500 400.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.6442 9.5500 400.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 119.1665 10.0000 80.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.7091 10.0700 1000.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 99.8432 9.8500 220.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7997 9.5700 450.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7070 9.8000 250.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 98.6858 10.0700 500.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.6078 11.0000 50.00 INE013A07RV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11-Jan-16 117.5710 12.0800 2.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9977 8.5000 285.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1148 9.6300 1050.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6317 9.5000 450.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.5059 9.8900 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0677 9.5800 50.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 100.0000 12.2000 0.30 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.5856 11.1800 250.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.6291 10.0500 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.3500 9.7400 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4568 9.6500 300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4300 9.6400 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8699 9.6600 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2900 9.6000 8.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 100.5177 10.1400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8289 9.6400 50.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0800 9.7500 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.0000 9.5900 1500.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.9400 9.7100 182.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1613 9.6500 150.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-19 100.0000 9.9400 100.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-19 100.0000 9.9400 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0000 9.6300 2250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0723 9.6000 1700.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0400 9.6800 230.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1500 9.6600 54.00 INE871D07NE2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-21 100.0000 9.9400 350.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 100.7218 9.7300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0925 10.2000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5800 8.2600 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 8.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.8993 9.4400 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.5471 9.7400 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4189 9.5700 10.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9404 9.6000 605.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.8592 9.4200 500.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0300 9.3800 250.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0000 9.3800 150.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.0000 9.3900 100.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0300 9.3800 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.0000 9.3800 150.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0000 9.3800 200.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0300 9.3800 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8109 9.4500 300.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 98.6954 9.4900 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.1543 8.4200 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 97.5000 8.9300 120.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3000 10.9900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com