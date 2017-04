Feb 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3168.50 NSE 7469.00 FIMMDA 15862.50 ============= TOTAL 26500.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.6795 10.1500 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8308 9.6500 200.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 99.6966 9.9000 100.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 97.1000 10.4400 2.00 INE138A07322 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-16 100.2500 12.8200 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.2000 10.4900 4.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.3808 9.5200 701.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3650 9.5900 300.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 97.2000 10.1500 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 97.3000 10.1400 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 94.9000 9.8800 1.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1576 9.6600 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0496 9.6500 1150.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 95.0000 9.7400 7.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 92.4000 8.3400 2.50 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 98.8000 9.4800 0.50 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2300 9.6500 20.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 98.7000 9.5500 2.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2500 0.0000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5900 8.2700 20.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 99.9800 0.0000 4.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 97.5000 9.7800 3.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.5332 9.8400 200.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 98.0000 9.7300 1.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 94.5000 10.4500 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 96.2000 10.4600 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 97.5000 8.9300 64.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.5000 12.5300 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 20-May-99 100.0000 12.0800 1.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 19-Dec-99 100.0000 12.7400 2.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0900 9.9700 25.00 NSE === INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.4427 10.1473 50.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 98.8139 0.0000 30.00 INE804I07744 ECL FINANCE LIMITED - 03-Jul-14 105.2076 0.0000 30.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3058 9.7938 700.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6076 9.9149 750.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8021 9.5804 150.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7152 9.6585 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6360 9.8300 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.3808 9.5154 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3650 9.5800 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9699 9.8799 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.0628 9.6700 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.3700 9.7416 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4933 9.6400 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4900 9.6469 4.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1977 9.6200 250.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.7993 - 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.0100 - 1500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.2400 - 85.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7443 9.6955 900.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.1800 - 4.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.7443 9.7772 204.00 INE871D07NE2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-21 100.0000 - 350.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 100.7223 9.7300 150.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.1200 9.4675 6.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2314 1.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.6783 9.4846 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.4500 10.8075 38.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.4400 10.6003 15.00 INE721A07GZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 31-Dec-23 100.3000 - 150.00 INE691I08263 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 31-Jan-24 100.0000 - 70.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2000 - 16.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.1500 11.3373 6.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 105.8500 9.0822 2.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.5500 10.8150 4.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 96.0971 9.4653 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7000 10.0058 2.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 99.5500 10.7302 4.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0900 0.0000 25.00 FIMMDA ====== INE192L07045 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-14 123.4826 - 300.00 INE804I07744 ECL FINANCE LIMITED - 07-Mar-14 105.2076 10.5600 30.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.4427 9.7800 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.6795 9.9300 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3058 9.6500 700.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6076 9.9200 750.00 INE774D07HP6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 15-Dec-14 99.9191 10.1500 215.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.8361 9.7000 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8176 9.7000 90.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8021 9.5500 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8054 9.8900 400.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5384 9.8500 150.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3542 9.8000 68.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0419 9.8000 270.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7152 9.7800 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8308 9.6400 200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8246 9.6500 43.00 INE013A07RV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 11-Jan-16 117.6080 12.0800 8.50 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.5601 9.9800 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.1893 9.6000 40.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.0882 9.9000 40.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.8191 9.5700 41.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6260 9.8400 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6360 9.8300 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.7503 11.2400 0.30 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6966 9.8300 100.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 100.0000 12.2200 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.3808 9.5200 850.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.6749 9.6000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3650 9.5800 450.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9699 9.8800 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.6564 9.4900 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.0628 9.6700 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.3700 9.7400 10.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 99.6042 9.8500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4900 9.6400 54.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4200 9.6600 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1977 9.6200 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7800 150.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.7993 9.7700 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.0100 9.5900 1500.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 97.0500 - 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1576 9.6500 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.2400 9.7000 85.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-19 100.0000 9.9400 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0496 9.6100 1350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9000 9.6500 750.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.3000 11.2100 0.70 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.1800 9.6600 8.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.1500 9.3200 10.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2000 9.6600 6.00 INE871D07NE2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-21 100.0000 9.9400 450.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 100.7223 9.7300 150.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.5332 10.3500 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 1.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.6783 9.4800 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 96.0085 9.4000 2.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.3169 9.4500 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4924 9.5600 100.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.4500 10.8000 38.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.4400 10.2000 15.00 INE721A07GZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-23 100.3000 10.6800 150.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.4000 9.6700 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.1075 9.7100 40.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.1000 9.6900 16.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 99.5500 9.6500 4.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6800 9.4900 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6274 9.4900 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5105 9.4900 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5600 9.4900 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5396 9.2800 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 99.9462 8.4500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.1500 8.4300 10.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 96.0971 9.4600 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7000 10.0000 2.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.4080 9.2700 250.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 99.5500 9.6900 4.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 4.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 31-Dec-99 100.0000 12.0700 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1200 11.0500 1.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.5000 12.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 