Feb 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2861.50 NSE 5139.00 FIMMDA 11666.60 ============= TOTAL 19667.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9277 9.4600 1850.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 98.3112 10.1600 400.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 97.6540 10.1600 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0386 9.3500 300.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0097 9.7000 50.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.3250 8.9500 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.5000 5.6200 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 101.9000 11.1200 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5900 8.2700 20.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.6799 9.4600 94.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5178 9.5700 5.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 93.5000 8.6000 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.0000 8.7500 18.50 NSE === INE523E07681 L&T FINANCE 9.83% 08-Apr-14 119.3083 0.0000 220.00 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 99.5441 10.3146 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8886 9.8013 300.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7770 9.0012 2050.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.2855 9.5266 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5881 9.5107 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6738 9.8400 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 9.69% 11-Jan-17 99.6965 9.7906 350.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 120.1309 9.8200 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9899 9.8735 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.6640 9.0606 150.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 99.1621 9.5500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5133 9.6339 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9425 9.6400 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0500 - 7.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2600 9.6447 6.00 INE871D07NE2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-21 100.0000 - 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2312 6.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 97.1972 9.6200 490.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3500 9.5888 10.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 95.3405 9.5900 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.9000 - 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 89.8654 9.5000 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1171 - 150.00 FIMMDA ====== INE523E07681 L&T FINANCE 9.83% 08-Apr-14 119.3083 10.1500 220.00 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 99.5441 10.1500 100.00 INE013A07RJ7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Dec-14 115.8550 10.8600 2.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.8521 9.4900 30.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8886 9.8000 300.00 INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 02-Apr-15 118.7920 10.1500 110.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 118.9108 10.0800 100.00 INE916D077U8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Apr-15 89.4840 10.2300 100.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 99.9494 9.7500 350.00 INE660A07HS7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-15 89.4437 10.0800 50.00 INE306N07013 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Apr-15 118.0815 10.0900 50.00 INE296A07740 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-15 117.7883 10.0800 129.00 INE916D079V2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 16-Apr-15 99.6256 10.2400 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7423 9.6200 200.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9277 9.5800 1850.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.6256 10.1400 60.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6256 10.0700 1200.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7770 9.7800 2050.00 INE013A07RV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 11-Jan-16 117.7180 12.0800 6.10 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.6117 9.9500 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.2855 9.5200 250.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 98.3112 10.1500 400.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 973.9470 10.1300 4.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 97.6540 10.1500 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5100 9.5800 2.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.2633 9.5200 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5881 9.5200 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6358 9.8300 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6738 9.8400 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0386 9.4000 300.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 9.69% 11-Jan-17 99.6983 9.7900 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 120.1309 9.8200 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9899 9.8700 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.6640 9.5000 150.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 99.1621 9.5500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4700 9.6500 52.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9425 9.6400 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2700 9.6000 15.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0000 9.7700 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6400 150.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0500 9.7500 7.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0103 9.6900 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0097 9.6900 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2600 9.6400 32.00 INE871D07NE2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-21 100.0000 9.9400 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 6.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 97.1972 9.6200 500.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 95.6799 9.4500 94.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.8400 9.4300 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5178 9.5600 5.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3500 9.5800 10.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 95.3405 9.5900 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.9000 9.7100 50.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 100.0000 9.6000 250.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 100.0000 9.6000 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 89.8654 9.5000 50.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.2400 10.2600 3.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 98.3800 8.4400 100.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1171 9.5000 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.2000 8.4700 300.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.0000 8.4800 250.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.8897 8.6300 11.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3500 10.9600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7700 11.1200 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India