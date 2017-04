Feb 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3298.00 NSE 4660.50 FIMMDA 16408.80 ============= TOTAL 24367.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.5602 10.1400 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7894 9.8300 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9979 9.5200 650.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.5460 10.0600 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.6961 9.8400 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.7934 9.8100 50.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6017 9.8300 191.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0412 9.8300 148.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3000 9.6000 15.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4000 9.7700 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.3496 9.4300 750.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 57.7500 0.0000 4.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0004 9.7000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 0.0000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3500 0.0000 11.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.5400 10.2300 6.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.4473 9.2900 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.5682 9.2900 50.00 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0389 9.6000 200.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2600 9.4400 10.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.7525 9.5600 30.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.0362 8.5000 200.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.7500 8.6600 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 0.0000 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.3400 9.9700 23.00 NSE === INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 130.4000 - 63.50 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 141.8400 11.7485 9.50 INE136E07KX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 128.8500 - 1.00 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 121.8700 - 2.50 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 130.3300 - 2.50 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8416 9.9444 200.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4252 9.4499 12.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.0336 - 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8215 9.6500 250.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7748 9.0035 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2469 9.7200 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1504 9.6200 50.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0647 10.1541 300.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0647 10.1546 300.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2733 9.6200 250.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 99.1837 9.7000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6736 9.8400 400.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.4800 - 2.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 9.69% 11-Jan-17 99.6965 9.7906 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7630 9.5022 400.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.1902 9.8000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3096 9.6000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.0146 9.6300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4100 9.6679 20.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2800 9.6031 3.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4000 - 2.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6843 - 150.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.0700 - 10.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.2100 - 5.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1500 9.6666 148.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6479 7.8349 10.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2311 4.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 99.5900 10.2028 10.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4350 9.5746 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.0500 - 15.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.1381 - 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.4500 8.3950 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.2200 - 7.50 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.3400 0.0000 23.00 FIMMDA ====== INE804I07629 ECL FINANCE LIMITED - 28-Feb-14 147.4690 - 25.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.5602 9.8900 50.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.0502 9.9200 10.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2536 9.8900 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7894 9.7500 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8416 9.9000 200.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4252 9.4500 12.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.0336 9.6700 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7488 9.6200 400.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9979 9.5200 650.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6012 10.1400 50.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 99.5624 10.0500 200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8215 9.6500 250.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7748 9.8000 650.00 INE013A07RV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11-Jan-16 117.7180 12.0800 2.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.1797 9.6200 4.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.5460 10.0500 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2469 9.7200 600.00 INE667F07AW8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 25-May-16 107.9335 10.2400 14.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1473 9.6200 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1504 9.6200 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6460 9.8200 8.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2733 9.6200 250.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 99.1837 9.7000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6061 9.8700 850.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7934 9.8000 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0389 9.5900 200.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6017 9.8200 141.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.6965 9.7900 100.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 97.9667 9.6700 1.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 100.0000 12.2200 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0412 9.8200 148.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.7333 9.5500 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7630 9.8000 400.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.1902 9.8000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3096 9.6000 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 98.6264 9.7700 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.0146 9.6300 250.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 99.6065 9.8500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4100 9.6600 190.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4541 9.6500 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0090 9.6200 850.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9790 9.6300 850.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9422 9.6400 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2800 9.6000 71.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 100.5840 10.1200 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8034 9.6500 10.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 100.0700 9.7500 150.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6843 9.8000 155.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.0700 9.7700 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8100 9.6700 300.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 95.8340 9.7000 2.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 96.1164 9.7000 6.30 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0500 9.6800 102.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1500 9.6600 52.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6479 8.2500 10.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4738 10.2300 6.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 4.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.5682 9.5000 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.4473 9.5000 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4350 9.5700 10.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.3100 9.6800 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0000 9.7200 303.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.4893 9.5100 200.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.1381 9.5000 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.5326 9.5800 36.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.7000 9.4900 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6800 9.4900 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.6000 9.4800 1000.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5600 9.4900 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.4500 9.3900 5.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0300 8.5400 5.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1000 8.5300 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.2200 8.4200 7.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.0000 8.4900 1000.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.9750 8.5300 400.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.5228 8.4400 205.00 INE916DA7BS4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - INE916DA7BS4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 20-Jan-17 75.6247 10.9600 107.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.2000 8.4100 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.0800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0300 10.6600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India