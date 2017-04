Feb 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4904.10 NSE 7507.60 FIMMDA 17376.80 ============= TOTAL 29788.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 98.1441 10.2700 400.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4535 10.3300 1150.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.6010 9.9300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 09-Feb-15 99.7474 9.9600 50.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.3397 10.2600 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1359 9.7400 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5100 9.9200 5.00 INE138A07322 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-16 100.2500 12.8200 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 10-Jan-17 99.6017 9.8300 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.1902 9.8100 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.4651 9.8300 93.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7966 9.6900 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.3500 9.4300 200.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2300 9.6500 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.1600 11.1500 32.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9000 8.0400 5.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1780 9.6300 150.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 102.0000 9.8800 2.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 96.3500 10.5200 2.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1000 9.6300 7.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5216 10.3900 250.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 102.7500 10.0400 10.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 02-Sep-24 99.9000 9.7500 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2500 9.2900 150.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.2000 9.2900 150.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.1700 9.2900 150.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.2700 10.2400 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 02-Sep-28 101.2020 8.4000 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.9611 8.1500 5.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.7500 8.6600 3.70 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% - 105.9700 8.1400 5.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 103.5600 8.6300 0.40 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.5000 12.5300 2.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2700 9.9800 3.00 NSE === INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9800 0.0000 50.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.5946 10.0884 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.6137 9.8935 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.2269 9.9684 50.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.2583 9.9238 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.7924 9.9052 150.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4745 9.4000 50.00 INE667F07CW4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD - 02-Apr-15 101.0867 - 50.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.8589 9.8099 150.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2236 9.2816 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2236 9.2660 250.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7772 9.0030 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1169 9.7900 100.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 97.5900 10.2084 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.8500 10.2102 4.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 99.3247 9.5000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.1978 9.6400 300.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 97.6200 12.0008 1.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.9107 9.7208 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5041 9.6359 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6511 9.7200 1300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 9.3577 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3500 9.5843 15.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8600 9.6359 10.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.0700 - 10.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.5800 - 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.1500 - 21.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 92.4000 12.7903 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.2800 0.0000 0.50 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2500 9.6462 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.1500 9.5453 2.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.5000 9.7333 1.60 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.8500 9.5539 1.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 92.0900 8.1449 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1985 9.6115 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.2148 9.8000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1780 9.6265 150.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.1108 7.7980 600.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2986 9.6763 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 97.9434 9.6262 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3305 9.6262 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.2000 - 364.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 100.0000 - 243.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 94.9895 9.6072 50.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 99.4726 - 178.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.1700 9.6235 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.6800 0.0000 6.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.3000 - 7.50 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 95.2000 10.3550 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 96.9600 10.3571 22.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2700 0.0000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 99.9596 9.2500 140.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9855 9.2500 50.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.9967 8.7100 150.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 21-Apr-14 98.1441 10.1500 400.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4535 10.0000 1150.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 99.5681 11.8100 100.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 99.5981 11.7100 100.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIMI 10.70% 08-Jul-14 99.6991 10.8200 20.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.5946 9.8300 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.6010 9.7000 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.6137 9.7000 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.2269 9.7900 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.7429 10.0800 30.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.2583 9.8600 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.7980 9.9500 80.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.7474 9.9500 200.00 INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 99.7123 10.0400 10.00 INE976I07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Feb-15 119.8955 10.1300 10.00 INE909H07503 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 09-Feb-15 90.6051 10.4600 5.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 99.9088 9.8700 100.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4745 9.4000 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3240 9.8400 131.00 INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 02-Apr-15 118.8672 10.1500 110.00 INE667F07CW4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD - 02-Apr-15 101.0867 10.1000 50.00 INE916D077U8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Apr-15 89.5179 10.2500 20.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.8589 9.8100 150.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.3397 10.3000 1500.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.2707 9.9500 13.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.7772 9.8000 1750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2469 9.7200 260.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1169 9.7900 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.2500 11.0000 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5856 10.4800 0.30 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5000 9.9200 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5100 9.9100 5.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6016 9.8200 55.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0000 9.7300 50.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 100.0000 12.2200 50.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.0000 10.0500 150.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.1902 9.8000 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 99.3247 9.5000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.1978 9.6400 300.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.4651 9.8200 93.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.9107 9.7300 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.4600 9.7100 6.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.4301 - 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5041 9.6400 257.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4700 9.6500 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6511 9.7200 970.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7966 9.6800 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0000 9.6700 85.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.7896 9.7300 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.8600 9.6400 10.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0000 9.6400 1000.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.5300 12.3400 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0000 9.7500 19.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.1500 9.7200 2.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.95% 04-Feb-19 100.0000 9.9400 100.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0000 9.7000 6.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.5600 11.0000 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0974 9.6700 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.7900 9.6300 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 100.9000 8.0300 5.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 100.6900 11.1100 100.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 91.6203 8.2200 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1985 9.6100 300.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.1446 9.6100 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.2148 9.8000 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.1108 7.7900 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.1285 9.7000 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2986 9.6700 150.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1000 9.6300 7.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.5197 9.6700 20.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.2000 9.5000 80.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5216 9.6700 250.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 100.2411 10.7000 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 94.9895 9.6000 100.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2500 9.5000 150.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 99.4726 10.6100 160.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.2000 9.5000 350.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.8627 9.5500 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.1700 9.5000 350.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.2700 10.2400 3.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0200 9.3800 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.6800 9.5600 6.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.7300 9.4800 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5596 9.2700 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.6131 9.6500 1000.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 98.4100 8.4400 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 99.4000 8.5700 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.2302 8.4200 30.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.2000 8.4700 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.8000 9.9900 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7400 9.6000 49.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7200 9.6000 49.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.5371 11.1700 32.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.5000 12.5000 2.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 