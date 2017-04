Feb 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1866.60 NSE 6286.00 FIMMDA 9854.10 ============= TOTAL 18006.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7295 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 03-Apr-14 98.6688 10.1300 430.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.7355 10.0800 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 27-Feb-15 99.5118 9.7000 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 05-Aug-15 98.6672 9.9400 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6136 9.7800 300.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 06-Nov-16 104.2501 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3800 9.6700 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.4474 9.7500 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.5123 9.2300 44.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 96.7500 9.2000 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.2500 10.9900 0.50 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8878 9.6300 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 09-Apr-23 94.9330 9.8600 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4336 9.8100 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 101.0000 10.3300 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.4400 8.4000 30.90 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 05-Feb-29 100.9856 8.6700 85.20 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.4000 9.9600 16.00 NSE === INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 130.4900 - 73.50 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1855 10.0091 80.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8900 0.0000 80.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4455 9.4499 70.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5750 9.9523 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.8630 10.1179 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.8630 14.2033 250.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.4823 9.4753 500.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.4823 9.4753 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1395 9.7800 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8979 9.7500 50.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 99.0000 9.5284 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5300 9.9136 5.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.4090 9.8512 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 97.0324 9.6700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9093 9.8000 190.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2600 9.7090 118.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 98.9778 9.7500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5966 9.7350 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8800 9.6629 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0600 9.6624 35.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9000 9.7105 10.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9500 9.6115 5.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0100 - 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0460 9.6100 150.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 96.2600 0.0000 2.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0900 - 6.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.9000 10.2933 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2300 9.6500 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1500 10.1960 8.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 96.6460 9.7200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8878 9.6600 175.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8878 9.6666 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.4082 9.6700 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.4082 9.6766 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9896 9.8400 250.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9330 0.0000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8940 9.6700 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8940 9.6765 250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8545 9.6700 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8545 9.6762 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.1300 9.5383 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 100.5500 - 65.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 94.6993 9.6700 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1000 9.5823 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.4700 9.4060 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.9500 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE916DA7295 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 03-Apr-14 98.6688 10.0500 430.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 99.6181 11.2100 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1855 9.8500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.0875 10.0000 30.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.7066 10.0500 120.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.7355 10.0000 300.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8900 9.8400 80.00 INE580B07224 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Feb-15 99.5984 10.2200 25.00 INE296A07575 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 03-Feb-15 119.6977 10.1300 30.00 INE033L07231 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 03-Feb-15 120.7628 10.1900 25.00 INE976I07CC5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 03-Feb-15 120.6400 10.1500 25.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8464 9.8400 60.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.5118 9.7000 110.00 INE296A07591 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-15 119.6795 10.1400 20.00 INE413O07023 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 10.7000 250.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4455 9.4500 70.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9412 9.9000 111.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1055 9.8200 110.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5750 9.9400 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6464 9.7100 105.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 98.5688 10.1500 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.8630 9.9000 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 99.7546 9.6200 3.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.6136 9.7800 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1395 9.7800 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5400 9.5700 52.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 96.2788 10.4500 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8979 9.7500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4998 9.8800 5.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6011 9.8800 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0100 9.7300 50.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.4090 9.8500 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.4000 9.7300 4.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 97.0324 9.6700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9093 9.8000 279.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4500 9.6500 4.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 98.9778 9.7500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5966 9.7300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.3974 9.7900 38.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.7148 9.7500 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.7307 9.7500 15.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9000 9.7100 10.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.4474 9.7400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.7089 9.6700 5.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0100 9.6300 1000.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.7180 12.3000 23.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.6300 9.1800 44.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0460 9.6100 150.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0000 9.6900 8.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.8100 9.4100 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 96.6460 9.7200 100.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 92.0900 8.1400 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8878 9.6600 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.3377 9.5200 29.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.4082 9.6700 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9330 9.8500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0081 9.6500 13.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4336 9.8000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 10.0700 2.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.3166 9.6700 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 94.9062 9.6600 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 100.0000 10.7700 130.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 94.6993 9.6700 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.0200 9.3800 200.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.0200 9.3800 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.6350 9.6500 1100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.6000 9.6500 550.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.6178 8.5000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.1646 8.4300 30.90 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.6115 8.4500 10.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0200 9.3800 200.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 100.0626 8.4900 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 100.9856 8.6500 40.70 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 100.2800 8.4600 40.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - - 98.6672 9.9500 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1000 11.0500 3.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 