Feb 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2573.50 NSE 2761.00 FIMMDA 10832.50 ============= TOTAL 16167.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 97.9000 11.4600 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 97.2500 12.2800 4.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 95.6500 11.4800 2.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 95.9000 11.2100 1.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 94.6500 11.0100 1.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED - 06-Nov-16 104.7653 0.0000 2.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 95.9000 11.0100 1.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 100.0000 9.5500 1500.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 99.8149 10.0100 150.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 97.0006 9.6900 200.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.9815 10.9100 57.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.6400 13.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6800 9.4400 2.00 INE721A07GY7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-18 100.0115 10.7300 50.00 INE320A09041 ICICI BANK LIMITED 11.50% 05-Jan-19 100.6500 11.3200 1.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 90.1500 12.9600 1.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 93.9000 10.3400 2.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 91.9000 10.2900 2.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 96.0000 11.0400 1.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.4750 9.2500 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 95.9000 0.0000 3.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4829 11.0100 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9000 8.0400 1.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.3700 8.2100 4.50 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 95.2315 9.5900 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0415 8.5500 105.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.4700 10.8100 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.1617 9.6600 150.00 INE721A07GZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 31-Dec-23 100.0115 10.7400 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.2015 8.0400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 100.0184 8.4900 85.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0500 10.0100 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.2500 12.8500 1.00 NSE === INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 106.8867 10.2921 500.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.6051 10.0689 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6899 9.9535 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6899 0.0000 250.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.5722 9.7080 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8000 - 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.5000 9.7481 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5300 9.7052 4.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.4800 9.7113 2.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 97.0006 9.6800 123.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2700 11.6792 60.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2800 9.7035 10.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0300 9.6218 14.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9200 9.7049 20.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.7600 9.6620 5.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.3000 8.9448 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9500 - 8.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 96.2700 0.0000 30.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0900 - 10.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 96.0000 12.2971 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6967 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.8900 0.0000 1.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 96.1784 9.8000 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9896 0.0000 250.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.6800 10.4161 60.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 94.9262 9.6660 50.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8700 9.5799 9.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.9900 - 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 101.1500 - 83.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 97.9156 9.6500 50.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.9000 - 2.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.6243 9.5717 100.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0500 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE916D072U9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 08-Apr-14 98.5546 10.1000 268.00 INE033L07264 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 13-May-14 120.5194 10.3400 95.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 106.8867 10.0000 500.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.6051 9.8100 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6899 9.8700 250.00 INE301A08340 RAYMOND LIMITED 10.50% 24-Dec-14 99.2959 10.7200 105.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6908 9.6800 10.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.3154 10.2800 50.00 INE909H07578 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Apr-15 89.3915 10.3300 68.00 INE916D074U5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Apr-15 89.4539 10.2700 20.00 INE981F07035 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-15 99.3518 10.5900 100.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 98.2063 11.4900 170.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.5722 10.0000 500.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 98.0391 10.8600 15.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 98.9683 9.9100 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3500 10.3400 3.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6170 9.8600 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.0300 9.7100 50.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 99.8149 10.0000 150.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 100.0000 9.5400 1600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5300 9.7000 4.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.4800 9.7000 2.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.9815 10.9200 117.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.7700 168.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2500 9.7100 9.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5063 9.7600 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0300 9.6200 14.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.6396 9.7700 54.00 INE721A07GY7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-18 100.0115 10.7200 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9200 9.7000 20.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.5671 9.8300 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9500 9.7700 8.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.3986 9.7800 150.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.1000 9.9000 40.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.3100 9.6300 8.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.4797 9.2500 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1000 9.6500 80.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6900 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.9000 8.0300 1.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.3700 8.2000 4.50 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 96.1784 9.8000 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.0067 9.6800 35.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 95.2315 9.5900 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 94.6917 9.6900 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.4100 9.8600 11.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9949 9.8400 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.1000 9.2900 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.1500 9.2800 13.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3715 8.7000 45.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.4700 10.8000 20.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 96.6800 10.4000 60.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.1617 9.6500 150.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.4400 9.6500 80.00 INE721A07GZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-23 100.0115 10.7300 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0200 9.7000 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 99.0342 10.9800 91.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.2015 8.0300 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 97.9156 9.6500 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2300 9.5000 200.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2800 9.4900 200.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.9000 9.9700 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6876 9.2700 500.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.6243 9.5700 200.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.1400 9.5000 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5420 9.2800 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.6231 9.6500 1700.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.6175 8.4900 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1000 9.5000 200.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1500 9.4900 200.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.8200 8.4000 85.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.0115 8.5000 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.8075 9.7600 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7700 11.1200 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4829 10.9700 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India