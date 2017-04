Feb 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3491.60 NSE 4374.50 FIMMDA 15429.40 ============= TOTAL 23295.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07PS2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 13-Jun-14 100.0000 10.3200 500.00 INE916D074S9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.1055 10.4600 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8709 9.6400 500.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.6910 9.9400 500.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE097P07021 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 13.40% 03-May-16 100.2922 0.0000 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1327 9.8000 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8098 9.8100 350.00 INE695A09053 UNITED BANK OF INDIA 10.10% 27-Apr-17 99.5000 10.2600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2000 9.7300 7.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.4344 9.7900 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9000 9.7200 15.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 53.8300 9.3200 1.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6100 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5700 10.8100 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.8001 9.9500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0184 9.6600 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.9396 8.1500 2.50 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.3500 10.0000 4.00 NSE === INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 142.1300 12.1594 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.5887 10.0872 400.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4096 10.0999 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.3800 10.0484 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.4700 10.1487 4.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.1700 11.2572 2.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.2000 9.4898 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7001 9.8099 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.7023 10.2638 400.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 95.8800 0.0000 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8197 9.8000 50.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9442 10.2086 800.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 96.8000 10.6093 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.5500 9.9103 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8000 9.5536 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3500 9.6835 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.4705 9.7700 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5500 9.7539 33.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9000 9.7049 5.00 INE320A09041 ICICI BANK LIMITED 11.50% 05-Jan-19 103.6500 10.4901 1.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8000 9.7734 5.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.5024 9.8200 400.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0000 - 5.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9200 - 19.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.1500 0.0000 3.50 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6958 46.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.8900 0.0000 1.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 98.5400 9.5917 1.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 94.9412 9.8050 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.1985 9.8050 200.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.5400 0.0000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1000 9.6416 20.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4183 9.8050 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1000 10.4837 8.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3000 9.5995 2.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.5500 9.6542 12.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.5400 9.4430 30.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7196 500.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0300 9.6650 3.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6400 - 62.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 100.0000 - 100.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.0800 - 157.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.8000 9.9800 5.00 INE691I08271 - - - 99.4500 - 36.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 31-Dec-99 102.3500 0.0000 4.00 FIMMDA ====== INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.0005 8.7100 860.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 14-Mar-14 124.4295 9.4900 856.00 INE013A07PS2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 13-Jun-14 100.0000 10.0000 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6061 9.9800 400.00 INE916D074S9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.1055 10.4500 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.6471 10.0500 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4096 10.1000 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3775 9.8500 533.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.1854 10.0000 529.00 INE916D079U4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Apr-15 89.6322 10.0700 190.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.3800 10.0500 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.4700 10.1500 4.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.1700 10.0500 2.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.2000 10.0500 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8709 9.6500 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7001 9.8100 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 99.7023 10.0400 900.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 15.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 80.9258 10.6000 645.40 INE097P07021 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 13.40% 03-May-16 100.2922 - 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1327 9.8000 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.9570 9.5800 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8197 9.8000 400.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9442 9.9000 800.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 99.9900 9.5500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8000 9.5500 154.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2000 9.7200 17.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1953 9.7200 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2500 9.6900 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7000 9.7100 222.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5500 9.7500 32.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7239 9.7000 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8700 9.7100 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5164 9.7200 1.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8000 9.7700 4.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.5024 9.8200 450.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.8500 9.8000 16.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 100.0000 9.6100 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.4500 10.7800 0.50 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8300 9.7300 253.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8400 9.7200 15.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 108.5298 11.1900 250.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6900 46.00 INE871D07NG7 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 13-Feb-21 100.0000 9.8900 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1400 9.9500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.7300 9.9500 10.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.5829 10.1500 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.8001 10.4500 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.1190 9.6600 50.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 94.9412 9.8100 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.1985 9.8100 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0184 9.6500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9967 9.6500 20.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4183 9.8100 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1000 10.0500 6.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8800 10.1000 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.0000 8.8600 3.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3000 9.6000 4.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.5400 9.6700 35.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.4200 9.8900 10.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7100 1903.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.8000 9.7300 10.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6083 9.6500 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 99.6164 10.8500 100.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 99.6164 10.8500 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.7900 9.5700 748.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.8100 9.4100 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.2700 8.4600 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9600 9.4500 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8200 9.4500 250.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0300 8.5400 12.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1200 8.5300 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.6000 8.4500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6100 10.9200 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India