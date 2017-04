Feb 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1895.10 NSE 6151.20 FIMMDA 11806.80 ============= TOTAL 19853.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 99.7209 10.6500 300.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4700 308.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4700 250.00 INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4700 150.00 INE916D074S9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4700 100.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 94.2000 12.0500 1.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.5116 9.2200 200.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 10-Jan-18 96.8610 9.7600 250.00 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 95.8000 10.3000 2.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 95.5000 10.5700 2.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 95.4700 10.5900 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.9000 9.5200 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9500 9.6900 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.7000 0.0000 2.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.7500 0.0000 2.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.1358 9.3700 0.60 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3500 0.0000 2.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.3866 9.6100 250.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6700 3.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 12.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 100.0500 8.2200 50.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 106.1000 8.3700 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.7000 9.9100 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.5000 0.0000 0.50 NSE === INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.9613 9.8289 120.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9178 9.9300 100.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.9000 0.0000 5.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 99.5292 9.9000 200.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 95.3500 10.4988 4.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0562 9.4000 100.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 96.9200 10.1227 6.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.8545 9.7486 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.4255 7.7927 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8698 9.8099 132.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9600 9.7913 125.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.4712 9.7700 160.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.4707 9.7760 62.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 100.3900 - 2.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.8500 9.7593 2.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.1166 9.8500 100.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 98.2300 10.6209 1.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.5700 9.8067 65.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7600 - 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.4679 9.7600 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.4679 9.7656 100.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 97.2955 9.4844 50.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 95.9800 11.0147 2.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.5111 7.7944 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 93.9500 9.7929 2.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7200 - 141.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 96.1338 9.5628 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 100.0000 10.4742 0.20 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.4300 9.6108 20.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.3866 9.6000 1650.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.3866 9.6091 1650.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6502 7.8695 50.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7192 550.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.6000 9.5727 5.00 INE691I08271 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 09-Feb-24 99.5100 - 1.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0274 - 52.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 100.1446 - 50.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 99.6150 - 190.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 93.9200 9.7399 100.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.7000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.9613 9.4000 120.00 INE909H07826 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.28% 15-Mar-14 100.0396 9.0100 250.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 99.9788 10.0000 450.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 99.9676 10.0000 550.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 99.5251 10.2000 80.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 99.7209 10.3500 300.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 100.2184 10.5300 100.00 INE916D071Y3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 06-Aug-14 99.6154 10.3600 100.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 98.2000 10.5000 7.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.4950 10.1400 1.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 97.5600 10.5000 6.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4500 308.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4500 250.00 INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4500 150.00 INE916D074S9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jan-15 91.2006 10.4500 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.5292 9.9000 300.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.7030 9.9800 400.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9178 9.9300 100.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 97.4622 9.9000 10.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.3769 9.9000 8.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 97.3233 9.9000 5.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.3418 9.9000 26.00 INE090A08EM5 ICICI BANK LTD, 7.45% 29-Jun-15 96.9570 9.9000 6.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.7710 9.9000 4.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 99.4036 10.1600 200.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 98.3434 10.3600 33.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.0908 9.9500 5.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.4320 10.0000 10.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.1455 10.4600 150.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.5731 10.2400 50.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 97.1846 10.1500 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5002 11.3000 0.30 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5380 9.9000 5.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0562 9.4000 100.00 INE916DA7BM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 16-Jan-17 99.3539 10.2200 17.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.5116 9.6800 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.8610 9.7500 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.8545 9.7500 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.4255 7.7900 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0500 9.7600 208.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9600 9.7900 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1000 9.7500 12.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5975 9.7400 108.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9300 9.6900 4.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 100.3900 9.8500 2.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 29-Dec-18 99.1800 10.1000 10.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.4500 9.8600 150.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.1166 9.8500 100.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.7500 12.2800 2.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8000 9.7400 5.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7300 9.8300 3.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 97.2955 9.4800 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.5111 7.7900 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7400 9.7500 35.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7100 9.7500 25.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 55.8100 9.2300 6.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.3720 9.7000 7.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6900 10.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9500 9.7000 3.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 96.1338 9.5600 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8400 10.0000 130.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 98.5639 9.7400 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.9271 8.2000 27.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.6300 9.9700 2.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 99.1210 9.8000 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.3866 9.6000 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6502 7.8600 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.0000 8.8600 17.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 93.8700 10.1000 500.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.2500 9.6700 3198.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.5500 9.8100 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2582 9.6600 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.8000 9.7300 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 99.0352 10.9800 518.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 15-Feb-24 99.9000 10.0300 2.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 100.1150 8.2200 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5750 9.3800 0.50 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 99.6150 10.5800 180.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 16-Mar-26 103.5000 9.4400 0.50 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 95.6500 9.5500 24.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 93.9200 9.7400 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 100.2000 8.4700 85.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7700 11.1200 6.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1600 9.7000 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5000 11.3500 3.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India