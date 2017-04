Feb 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3754.00 NSE 6270.50 FIMMDA 12141.80 ============= TOTAL 22166.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2245 10.4700 150.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4894 9.7500 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8393 9.5500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.1587 9.7200 50.00 INE097P07039 EDISONS UTILITY WORKS PVT LTD 0.00% 17-Feb-17 100.0000 - 2000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 99.5490 10.0100 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.5316 9.2100 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 96.8085 9.7600 150.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.5000 9.8500 210.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8900 9.7200 2.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.9700 9.7000 15.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 101.0000 9.5500 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.1830 0.0000 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 9.6800 12.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.1587 8.1800 50.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 99.8271 8.2000 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7800 9.5500 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 10.7500 1.00 NSE === INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 99.9710 10.0500 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5841 9.9064 750.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3303 9.9100 300.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 97.4100 0.0000 5.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 96.1100 10.0022 4.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 98.9696 8.9578 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8963 9.7700 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.3600 9.0283 150.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 99.7216 - 1000.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 99.7216 - 500.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.9100 9.0360 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7200 9.0369 600.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.1600 0.0000 0.80 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.1341 10.0215 50.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 97.7000 9.8669 4.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 96.8085 9.7500 250.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 98.3000 11.8789 1.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 97.8500 12.0996 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0200 9.7742 51.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7400 9.7015 8.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8400 9.7202 10.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 99.6200 - 1.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 99.7200 9.8425 1.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 94.6500 11.1598 20.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7400 - 5.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 97.0000 0.0000 7.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7400 - 35.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.1742 10.1800 350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.7018 7.8228 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.5667 7.9005 37.70 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 99.2500 9.7836 6.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.4000 9.4650 4.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7189 756.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.6500 - 4.00 INE691I08271 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 09-Feb-24 99.2200 - 21.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 101.0000 - 1.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 - 35.00 INE691I08289 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.73% 16-Feb-24 99.2200 - 32.00 FIMMDA ====== INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 99.9710 10.0500 500.00 INE013A07RJ7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 12-Dec-14 117.0740 11.3500 1.00 INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2245 10.4500 150.00 INE894F07501 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 13-Feb-15 99.5312 11.1000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5841 9.9000 750.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3303 9.9100 300.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4894 9.7500 350.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.2509 9.9500 139.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9006 9.9500 170.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8393 9.5500 250.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9747 10.5700 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 98.9696 9.9900 250.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 97.1954 10.1500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8963 9.7700 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.1587 9.7200 50.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 99.8996 9.9000 750.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 99.9043 9.8900 750.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.9110 10.8800 0.70 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.1686 9.5000 150.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 99.7232 9.8300 500.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 12-Feb-17 99.7602 9.7900 300.00 INE097P07039 EDISONS UTILITY WORKS PVT LTD 0.00% 17-Feb-17 100.0000 - 2000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 99.5490 10.0000 50.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.0989 - 32.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 99.6309 9.5000 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.4274 9.5000 600.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.1600 10.6500 0.80 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.5316 9.6700 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 71.0850 9.2700 2.50 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.1961 9.8100 1.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 96.8085 9.7500 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3966 12.4900 1.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.7700 131.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9500 9.7800 78.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 96.8245 9.7000 5.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 96.7863 9.6900 10.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5435 9.7500 16.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7400 9.7000 8.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 99.6200 9.8400 1.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 99.2000 10.0900 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6000 9.4000 4.80 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 99.7200 9.8400 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7365 9.8300 3.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7400 9.8300 2.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7300 9.7500 15.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.9000 9.8900 2.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.1742 10.1800 350.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.3819 9.7000 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9369 9.7000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8600 10.0000 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.1020 10.0000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.4757 8.2700 10.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.4000 8.2700 34.10 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.6500 9.9700 2.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 99.2500 9.7800 6.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7635 10.1300 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7600 10.1300 5.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.3271 8.1100 500.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.4500 9.6800 1.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7100 860.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.6500 9.7900 8.00 INE691I08271 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 09-Feb-24 99.1200 9.8600 21.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 99.0521 10.9800 280.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 12.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 3.00 INE691I08289 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 16-Feb-24 99.1200 9.8600 29.00 INE043D07450 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 14-Mar-26 97.7700 9.9000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7800 9.3800 3.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 95.6700 9.5500 24.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 96.5900 8.5500 2.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 102.6500 8.4700 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1600 9.7000 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE