Feb 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1878.40 NSE 14801.10 FIMMDA 21608.70 ============= TOTAL 38288.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.2309 10.3900 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.7904 9.8500 180.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.6662 5.5200 100.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED - 30-Jun-17 100.9041 - 650.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.2300 9.8000 1.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2261 10.3000 250.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.4002 9.7200 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.8200 81.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5436 9.7100 13.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.4900 9.8500 5.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8000 9.7500 1.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 57.2000 0.0000 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3500 0.0000 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3500 0.0000 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.3500 8.3100 2.40 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 101.5000 11.8700 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 1.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.2300 9.6500 5.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 3.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.5000 10.3300 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.5300 8.3100 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0500 10.7400 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0900 10.0000 10.00 NSE === INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED 06-Jun-14 105.0100 0.0000 12.50 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.1841 10.3214 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1754 10.0770 2000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1291 9.9974 2500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6585 9.9961 750.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.8374 9.9962 300.00 INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2245 10.4921 50.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 90.1081 10.0499 50.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.1701 9.9000 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1200 9.7950 300.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.4127 9.9000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1640 9.7900 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8606 9.7900 100.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9564 10.2022 1900.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 12-Feb-17 99.7232 - 350.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.4519 9.7000 90.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0951 9.6800 750.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.7109 9.8000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.7109 9.8069 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.8843 8.8832 650.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.0300 12.6296 2.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.4002 9.7150 44.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7976 9.8300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1000 9.7519 124.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.8329 9.8099 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.3635 9.8000 447.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7900 9.6877 11.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.5620 9.7959 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.5620 9.7900 50.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 99.9118 10.3000 300.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4000 - 344.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6600 9.7824 51.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.1151 0.0000 35.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 31-Jan-20 99.7700 - 7.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.4000 0.0000 0.60 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2301 1.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.8981 9.8600 200.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.2941 0.0000 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.1200 7.7969 265.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.1200 8.1500 250.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.4200 9.6506 52.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6690 15.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.6200 - 5.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5500 - 11.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.2000 - 43.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 - 71.00 INE691I08289 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 16-Feb-24 99.2500 - 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9400 9.5875 3.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0900 0.0000 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.9500 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.1841 10.0400 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1754 9.9000 2000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1430 9.8800 1650.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1291 9.9000 850.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6585 9.9000 750.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.8374 9.9000 300.00 INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 91.2245 10.4500 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.7690 9.9500 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4894 9.8700 5.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 118.9843 10.1900 100.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 90.1081 10.0500 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9017 9.9500 100.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.1701 9.9000 500.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.7005 9.9600 100.00 INE916D072X3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 22-Jun-15 100.0707 10.0000 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1200 9.7900 300.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.6718 9.7000 10.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.4127 9.9000 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0067 8.7300 150.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.7904 9.8500 180.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 97.8868 10.5500 1.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.6662 10.1000 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3100 10.3700 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1603 9.7900 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1640 9.7900 100.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 18-Jun-16 111.1884 12.0000 29.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8606 9.7900 100.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 110.8781 12.0000 3.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 04-Jul-16 110.6374 12.0000 5.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 07-Jul-16 110.5344 12.0000 3.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6100 0.50 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9564 9.8600 1900.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.8357 11.2000 0.50 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.3278 9.9400 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 119.7536 9.9300 90.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 12-Feb-17 99.7232 9.8300 350.00 INE266N07043 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 13.25% 23-Feb-17 100.0340 2000.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.4519 9.7000 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.6965 9.5900 10.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 30-Jun-17 100.9041 1150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0951 9.6800 750.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.7109 9.8000 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.8843 9.9100 650.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.1100 9.8400 2.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2250 10.3000 150.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2261 10.3000 100.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.8125 9.9500 150.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.3978 9.7200 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7976 9.8300 334.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1000 9.7500 159.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.8329 9.8100 252.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.3635 9.8000 458.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7900 7.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6000 9.7400 5.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 99.9118 10.3000 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8000 9.3500 4.80 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.4900 9.8500 5.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.3350 9.9400 248.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4000 9.9200 96.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7600 32.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7600 18.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.2115 9.7600 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.4757 8.2800 22.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.5667 8.2400 37.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.7000 10.4200 4.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4800 10.2300 2.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.2800 9.6300 3.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 94.9075 9.6000 4.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.8981 9.8600 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.1200 7.7900 265.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7000 10.1500 13.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.1200 8.1500 500.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.4200 9.6500 52.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.3628 9.8300 39.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5078 9.6700 22.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5089 9.6700 11.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 99.8500 10.0400 67.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0100 14.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9400 9.5900 3.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 104.6372 9.2700 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9724 9.4500 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8500 9.4500 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5859 9.2700 250.00 INE306N07AO4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 99.8240 10.0500 20.00 INE306N07AT3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 99.9394 10.0500 20.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.5600 8.5900 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 101.4500 8.5000 1.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 94.2500 9.6800 10.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 94.2625 9.6800 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 99.1000 11.2000 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1600 9.7000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7700 11.1200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3793 11.1100 1.50 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 101.5000 12.4400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange 