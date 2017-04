Feb 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6353.50 NSE 18750.50 FIMMDA 28244.10 ============= TOTAL 53348.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670L07024 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED 0.00% 24-Feb-14 150.8890 0.0000 51.50 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.6018 10.2900 2000.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.2309 10.3900 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2036 10.0300 300.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.8390 10.0600 600.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 99.8390 9.9500 850.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7888 9.6000 400.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 98.8080 9.7600 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.6816 5.5200 240.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.6426 9.6700 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8802 9.7900 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.2000 9.9800 0.80 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9764 9.7600 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1222 9.6300 300.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 71.1100 9.2700 2.50 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2283 10.3000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6100 9.6600 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9800 9.8100 38.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.9300 9.7900 20.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.4154 9.8400 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.9100 9.3300 9.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.2144 9.8100 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6000 9.8200 5.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6300 9.6400 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4745 10.9200 2.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.4564 9.6100 3.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 94.9900 9.3900 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.2230 9.6400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5217 9.7500 50.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.4500 9.8200 39.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 100.7500 10.3700 1.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 30.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.5000 10.3500 20.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 99.7500 8.3300 1.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.3500 8.3300 1.80 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 101.6467 8.5500 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.6800 8.2800 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0000 10.7500 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0800 10.0100 8.00 NSE === INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 142.5600 11.4935 3.00 INE136E07KX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 129.4900 11.7583 1.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5406 10.4226 500.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.8454 9.5478 1000.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.2317 10.2327 2500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 107.2620 10.3652 2000.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.6018 10.2978 1280.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.6112 10.2729 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1793 10.0796 1650.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.8177 10.0858 1000.00 INE148I07084 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 01-Dec-14 102.8314 5.0343 1000.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 99.8161 9.9987 500.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 99.8161 0.0000 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.5427 9.8989 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.5983 9.9907 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.7852 9.9339 250.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 99.5658 10.1800 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1356 9.7850 300.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.9478 8.8574 150.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.6284 9.7035 5.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 96.5000 10.3225 6.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9540 10.2031 1250.00 INE238A08252 AXIS BANK LIMITED RESET 30-Sep-16 98.9000 9.9020 1.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 98.3500 9.7522 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5892 9.7000 450.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.8942 8.8806 1000.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.5071 9.7017 5.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.5000 0.0000 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7256 9.8500 145.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0400 9.7685 5.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0200 9.7635 6.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6000 9.8245 1.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6100 9.7956 10.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.1351 0.0000 35.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.1789 10.1800 319.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 99.8541 9.7500 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.8200 10.4100 4.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 94.9900 10.1688 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.2230 9.6392 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.9500 10.1513 13.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6138 9.8065 990.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.7600 9.6966 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 98.9200 - 25.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5200 - 12.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 100.6000 - 3.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 99.9200 - 2.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.5000 - 5.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.7300 9.3654 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 101.6200 9.7754 0.50 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 8.00 FIMMDA ====== INE670L07024 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED 0.00% 05-Mar-14 150.8890 - 51.50 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5406 10.0000 500.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.8454 10.0000 1000.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.3539 10.1000 50.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.2317 9.9000 2500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 107.2620 10.0500 2000.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.6018 10.0000 3280.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.6973 10.2500 50.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.6112 9.9900 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1793 9.9000 1950.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.2309 10.2000 1000.00 INE013A07QW2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 13-Nov-14 121.9500 9.2100 1.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.8390 9.9300 1600.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 99.7480 9.9300 250.00 INE148I07084 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 01-Dec-14 102.8314 11.3000 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.5427 9.8200 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.5983 9.9300 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.5685 9.8600 48.00 INE976I07CB7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Jan-15 121.5151 10.2300 50.00 INE033L07207 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 23-Jan-15 121.6352 10.2800 50.00 INE033L07231 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 03-Feb-15 121.1214 10.2300 25.00 INE976I07CC5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 03-Feb-15 121.0021 10.1800 25.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.7852 9.9300 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3916 9.8500 473.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 99.8153 9.9700 150.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.2566 9.9500 557.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 99.5658 10.1800 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7888 9.6000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7866 9.6000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1356 9.7800 300.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 98.8080 9.7600 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.6662 10.1000 200.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.6816 10.1000 50.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.9478 9.0000 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0372 10.4800 100.00 INE013A07YO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 25-Apr-16 102.0000 9.0000 1.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.6284 9.7000 5.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.6426 9.7000 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8802 9.7800 100.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LTD -- 04-Jul-16 110.6717 12.0000 45.10 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.4234 9.9500 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.2000 10.0600 0.80 INE013A07VK7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Aug-16 105.2100 9.0000 1.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 96.5000 10.3000 6.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9540 9.8600 1250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9764 9.7500 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.3755 11.6300 0.80 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 119.8239 9.9200 250.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 98.6971 9.7400 90.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1222 9.6200 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1230 9.6200 140.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 99.2434 9.9300 650.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.2125 9.9400 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5892 9.7000 450.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.5463 10.0800 150.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.8942 9.9000 1000.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 89.7753 9.9000 1.30 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2283 10.3000 50.00 INE332A08014 THOMAS COOK (I) LIMITED 10.52% 15-Apr-18 97.6108 11.4400 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.5071 9.7000 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6100 9.6500 4.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.5000 9.6900 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7256 9.8500 158.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9400 9.7900 22.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.9900 9.7600 24.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0500 9.7500 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.3492 9.8000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5800 9.7400 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5805 9.7400 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.4154 9.8300 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.2144 9.8000 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.3344 9.8900 20.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7700 9.8200 30.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6100 9.7900 11.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6100 9.7900 4.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.2736 9.8100 80.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.1789 10.1800 319.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 99.8541 9.7500 250.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.2700 10.6900 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.6400 9.7600 3.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.5000 10.4400 10.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.6500 9.9500 0.20 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.4564 9.6000 3.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 94.9900 9.6100 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.2230 9.6300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5217 9.7400 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.9500 9.6300 13.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8000 10.1200 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6138 9.8000 990.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.7600 9.6900 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 98.9200 9.8800 40.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.2300 9.8300 1.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5689 9.6600 15.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.5200 9.6700 12.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.1000 10.3200 75.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 99.9200 10.0200 2.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.7300 9.5800 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4251 9.5900 45.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1400 9.2100 0.80 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 99.7500 8.3200 1.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 98.3500 8.3200 1.80 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 98.0800 9.7900 17.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.4031 9.6000 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 97.5065 8.5500 500.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 101.6467 8.3000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4745 10.9700 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.5969 11.1100 0.50