Feb 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1550.30 NSE 7436.30 FIMMDA 14182.50 ============= TOTAL 23169.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G08528 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 07-Apr-15 100.1786 0.0000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2182 9.7700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9370 9.7700 600.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.2809 9.9700 100.00 INE667F07DJ9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 13-Apr-17 100.0866 0.0000 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2600 10.8300 8.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.0000 9.5500 4.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.3383 9.7400 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1200 9.6400 14.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1000 9.6000 7.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.0000 11.5200 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.1050 9.3000 4.80 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7100 9.7700 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.0500 10.8800 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2200 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 103.0000 3.7300 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0600 5.5300 2.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 100.0000 0.0000 7.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 44.8450 9.5000 25.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5217 9.7500 150.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 10.00 INE691I08289 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 16-Feb-24 99.9000 9.7400 1.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.7500 10.2900 1.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 94.5500 8.4600 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 9.5100 8.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 19-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 NSE === INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.7128 10.2676 500.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.6404 10.3035 450.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.6827 10.2776 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 99.9948 10.0001 250.00 INE804I07PU3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-14 99.9000 - 150.00 INE804I07PV1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-14 99.9000 - 100.00 INE804I07PS7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-14 99.9000 - 100.00 INE804I07PT5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-14 99.9000 - 100.00 INE804I07QH8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Oct-14 99.6450 - 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1793 10.0796 1000.00 INE357L07267 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 06-Jan-15 139.0322 0.0000 9.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.7661 9.9248 300.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5930 9.8364 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0531 10.0350 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1803 10.0299 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 70.6700 0.0000 13.50 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 96.8529 9.7412 400.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 97.4500 11.3036 4.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.0000 9.5450 4.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.3383 9.7300 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1700 9.7321 237.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7256 9.8500 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.8007 9.8200 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.2572 9.8300 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7000 9.7127 5.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4800 9.5455 550.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.0663 9.8400 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6300 9.8165 82.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4000 - 306.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7652 178.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6200 9.7236 182.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9500 9.7038 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0000 10.8808 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.1500 11.0907 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3319 10.3500 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.5800 10.2167 2.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 45.1000 0.0000 25.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.2500 9.6430 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5217 9.7466 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0500 10.4957 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.2900 9.4825 9.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.3000 9.6697 8.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6500 - 238.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.6900 - 230.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.2000 0.0000 13.80 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 100.0000 - 40.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6400 9.6302 45.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 98.5600 0.0000 17.00 INE753F07020 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 98.5600 10.1624 17.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.4700 10.0575 1.00 FIMMDA ====== INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 99.8366 10.5000 200.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.7632 10.5000 300.00 INE916D074I0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.90% 28-Apr-14 99.9166 10.5000 90.00 INE916D071U1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 29-Apr-14 98.3021 10.5100 134.00 INE916D075W8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.35% 05-May-14 99.8039 10.5000 205.00 INE306N07062 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 05-May-14 119.1583 10.5000 140.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.7641 11.4200 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.7128 9.9500 500.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 99.6668 10.3800 20.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.6404 10.0000 450.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.5804 10.6300 30.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.6827 10.0000 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 99.9948 10.0000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2111 9.8600 1550.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1793 9.9000 2000.00 INE689L07024 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 21-Jan-15 99.8515 11.4200 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.7661 9.9000 300.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 99.8085 9.9000 50.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5930 9.8300 50.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4217 9.8300 80.00 INE689L07032 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 26-Mar-15 99.8212 11.3500 250.00 INE071G08528 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 07-Apr-15 100.1786 9.8000 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.4277 9.8900 250.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 98.2581 10.2800 95.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 98.5559 10.2000 90.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.5944 9.7900 10.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 99.1328 10.2000 185.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.5466 10.2500 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.6484 9.7000 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2182 9.7600 250.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.6626 9.7000 5.00 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 21-Jun-16 111.1884 12.0000 2.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9370 9.7600 600.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Jun-16 110.9814 12.0000 13.50 INE013A07VK7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Aug-16 105.2100 9.0000 5.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0531 10.0400 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1803 10.0300 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.3002 10.3200 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.2809 9.9600 100.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.1305 - 19.70 INE667F07DJ9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 13-Apr-17 100.0866 10.1500 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.6888 9.8000 10.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.4261 9.8400 22.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 96.8229 9.7600 650.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 97.4500 11.3100 8.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.5271 9.7000 5.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0300 9.7700 183.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9800 9.7800 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.9400 9.7800 113.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 96.5261 9.7700 10.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7000 9.7100 157.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6105 9.7400 51.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.4054 9.8300 550.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 26-Dec-18 100.0000 11.5200 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.0663 9.8400 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 99.6300 9.8100 78.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.0000 9.8800 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4200 9.9200 283.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7600 9.7600 170.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.5900 9.8700 7.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7600 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5900 9.7300 152.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5700 9.7300 3.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6449 9.6500 50.00 INE191H07052 PVR LIMITED - 24-Feb-19 99.8263 11.5600 500.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.0500 10.8700 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 99.9500 9.7000 8.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.1500 10.3100 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3314 10.3500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3319 10.3500 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 94.9075 9.6000 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5217 9.7400 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.2900 9.7100 9.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8444 9.5800 8.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.1500 9.8400 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 98.9200 9.8800 7.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.8000 9.6300 236.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 99.7400 10.8300 180.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.9700 9.5500 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.2200 9.4500 10.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4700 9.4400 14.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0300 8.5400 4.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 98.0000 8.7400 26.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.3800 8.5700 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.4700 10.0500 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 96.4700 11.7300 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 99.4000 11.1500 1.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3200 3.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE