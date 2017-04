Mar 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3703.80 NSE 1538.00 FIMMDA 9205.10 ============= TOTAL 14446.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4619 9.8000 265.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.0868 9.3800 500.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 98.9077 9.0100 1000.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 97.8601 10.3600 100.00 INE013A07YZ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.21% 17-May-16 100.0000 10.1700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9246 9.7800 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 120.4894 0.0000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2000 9.7200 8.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.8000 9.5800 5.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8500 9.7300 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7100 9.7000 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 95.5196 9.7100 598.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.6521 9.2700 36.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 57.3000 0.0000 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3500 0.0000 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6700 0.0000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 98.2600 8.5100 0.30 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.9800 9.4800 300.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 101.0000 10.3300 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.5000 8.4800 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.5000 0.0000 6.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 101.7500 10.0600 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.7500 0.0000 0.50 NSE === INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4459 9.4926 50.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 93.2000 12.2975 1.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 96.9807 9.7510 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9533 9.7600 250.00 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 97.3300 9.7964 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 92.2713 9.7000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8138 9.8250 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1300 9.7427 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0100 9.7672 9.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.1863 9.8500 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.3500 9.8500 150.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7100 9.7676 117.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6607 9.6500 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.2500 9.6737 2.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 102.4400 9.4055 1.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 96.3000 10.5289 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.7500 - 22.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6500 - 12.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 100.6000 - 20.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 99.7500 - 40.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.5000 9.3985 3.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 10.0402 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 101.7500 0.0000 6.00 FIMMDA ====== INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.0195 9.9800 350.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 135.5833 10.5000 220.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.6552 10.5500 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5000 10.5000 250.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.3451 10.2100 550.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 17-Dec-14 99.4789 10.4900 500.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 99.4810 10.4900 450.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.6188 10.0700 23.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4596 9.7900 165.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4619 9.8000 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.4459 9.5500 50.00 INE916DA7BO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.88% 06-Apr-15 99.9682 9.9500 50.00 INE115A07FA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.84% 07-Apr-15 100.0000 9.8800 250.00 INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0000 9.9300 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.0868 9.9500 500.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 99.1428 10.1900 185.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 99.7753 10.0200 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 96.9807 9.7500 250.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 98.9077 10.1500 1000.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 97.8601 10.3500 580.00 INE013A07YZ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.21% 17-May-16 100.0000 10.2500 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9246 9.7700 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0161 9.7300 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.8681 9.4900 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 120.4894 9.9200 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0603 12.9100 0.80 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8138 9.8300 368.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2000 9.7200 16.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0100 9.7600 9.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.1763 9.8500 210.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.3500 9.8500 150.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.6800 9.7700 117.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7500 9.7500 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.2311 9.8200 172.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6607 9.6500 50.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.7840 10.5200 54.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.6521 9.2600 36.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.2500 9.6700 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6900 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 98.2600 8.5000 0.30 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.5645 9.9000 10.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 102.4400 10.7500 1.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 94.9865 8.6100 500.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 100.0000 10.1800 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.9800 9.7000 370.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.5000 9.6200 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 98.0765 9.7000 6.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 95.7000 8.6700 1.50 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.2713 9.7000 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 98.8981 8.6300 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7525 10.5100 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5400 10.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India