Mar 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7615.70 NSE 39731.60 FIMMDA 45554.00 ============= TOTAL 92901.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.8374 10.5100 1500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5954 10.4500 2500.00 INE296A07633 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Mar-15 119.8993 0.0000 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1385 9.8000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8377 9.5600 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7839 9.5800 1500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 99.6485 9.9600 50.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.1985 10.2100 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 99.9817 9.4300 100.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.5400 10.9900 250.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 104.1875 10.8500 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 94.3200 11.4800 0.30 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.1200 10.6800 0.30 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 101.8555 9.9500 50.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 64.6541 9.5100 1.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8108 9.4200 1.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3959 9.7600 200.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 98.8500 10.5000 3.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.8000 10.2800 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.2500 11.3200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6073 10.0600 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5875 8.2700 5.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.0849 9.7300 150.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 103.9657 10.7400 30.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 100.7800 11.2300 126.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.0200 10.3200 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4817 9.8700 250.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 101.4160 10.2400 63.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.2950 9.1800 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.5000 10.1600 5.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.4000 10.3500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0500 12.8700 1.00 NSE === INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.8374 0.0000 1500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5954 0.0000 2500.00 INE804I07AO8 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 118.4730 0.0000 1.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 107.4990 10.2688 1840.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.1515 10.2156 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2938 9.9128 1500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2839 9.8052 300.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.2839 0.0000 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7982 9.8039 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7982 0.0000 750.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6163 9.8214 100.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3229 9.9499 950.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 99.8691 9.9334 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3762 9.8496 350.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0615 9.8000 100.00 INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0000 - 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7589 9.6416 750.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.6647 9.6465 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6397 9.6228 4400.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.8052 9.0089 1950.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.8052 3.7356 1950.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.8334 9.2039 3000.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.8044 9.2080 1250.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.7777 9.1825 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2307 9.7700 50.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.2234 8.6967 2500.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LIMITED 19-Aug-16 102.5270 0.0000 10.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 99.9867 10.0796 2500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7872 9.5206 2400.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7839 5.9166 1500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 70.3000 0.0000 2.50 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 97.7000 9.8682 2.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.8870 8.3946 1300.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 99.8185 9.7026 50.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.4244 8.5382 1250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.0966 9.6826 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9800 9.7846 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8139 9.7200 150.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 64.0000 0.0000 1.60 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 99.9800 10.0749 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.1600 0.0000 1.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3959 9.7500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5400 9.7171 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 99.7065 9.6602 1500.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7500 9.7565 14.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.5900 9.6290 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5400 9.7435 10.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-19 100.0000 9.7680 360.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8458 10.1200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7597 10.1200 100.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6600 - 60.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 102.5000 9.8419 1.00 INE691I08305 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 04-Mar-24 99.2900 9.8444 35.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 100.8500 10.1155 2.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 99.6000 9.3835 1.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 94.1500 9.6258 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.8700 9.6182 15.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 100.6600 9.8859 5.00 FIMMDA ====== INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0000 9.5400 80.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 135.6499 10.5000 52.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.8374 10.0000 1500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5954 10.0000 1850.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 99.1725 11.0600 2.00 INE033L07405 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 08-May-14 119.2809 10.4500 50.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 107.4990 9.9500 1840.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.1515 10.0000 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2938 9.7300 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2803 9.7500 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 99.6557 10.0500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6484 9.9000 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6163 9.7500 100.00 INE721A08752 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 27-Jan-15 99.4400 10.9000 150.00 INE804I07DE3 ECL FINANCE LIMITED - 11-Feb-15 149.0510 - 1.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3229 9.9500 950.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5970 9.8200 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.3754 9.9000 5.00 INE916D078T8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-15 90.6265 10.4000 185.00 INE296A07633 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Mar-15 119.8686 10.3000 180.00 INE296A07633 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Mar-15 119.8993 10.3000 50.00 INE916D079T6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 09-Mar-15 90.5061 10.4000 182.00 INE306N07088 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Mar-15 119.4021 10.3000 100.00 INE296A07641 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 09-Mar-15 119.8649 10.3000 40.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 99.8691 9.9500 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3762 9.8800 350.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 119.6264 10.1100 50.00 INE043D07FT2 IDFC LIMITED 06-Apr-15 90.4035 9.7400 110.00 INE916DA7BO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.88% 06-Apr-15 99.9782 9.9400 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0615 9.8000 100.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1385 9.8000 50.00 INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0000 9.9200 300.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.0000 10.1000 500.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES I 9.83% 30-Apr-15 99.4514 10.3000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8377 9.5600 350.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.6617 10.1700 500.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 89.4108 10.1100 235.00 INE916D070W9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 04-May-15 99.6494 10.2200 135.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 118.8683 10.1100 130.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7589 9.8000 750.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.6647 9.8500 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6397 9.8500 4400.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.2235 9.7500 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2266 9.7500 350.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.8052 10.0000 1950.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.8334 9.8200 3000.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.8044 9.8000 1250.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.7777 9.8300 750.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.5754 9.9000 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2307 9.7700 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED - 11-Jun-16 78.9988 10.9900 140.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.9000 10.9000 45.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.2234 9.8500 2500.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 99.9867 9.7200 2500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0031 11.4400 110.30 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7839 10.0000 1500.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 02-May-17 101.0800 11.0000 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 99.6485 9.9500 50.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.1985 10.2000 100.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.0798 9.6800 20.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.8870 9.7500 1300.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 99.9817 9.6500 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 99.8185 9.7000 50.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.5400 11.0000 250.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.4105 9.7800 1250.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.4244 9.7500 1250.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 104.1875 10.8800 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.0966 9.6800 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7239 12.7000 0.30 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 101.8555 9.9900 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.5078 9.8000 160.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8134 9.7200 50.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 99.9800 9.9500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3959 9.7500 300.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5400 9.7100 100.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 99.7065 9.6600 1500.00 INE296A07971 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 28-Jan-19 99.9400 9.9000 200.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7500 9.7500 22.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.5900 9.6300 20.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7100 9.7600 13.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5687 9.7300 5.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-19 100.0000 9.7600 360.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.0000 9.7500 2500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.0200 9.6700 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6073 10.0500 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.5875 8.2600 5.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 100.0849 9.7200 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8458 10.1200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7597 10.1200 100.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 103.9657 10.7300 30.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 100.7800 11.2200 126.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.0200 10.3200 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.4817 10.5000 250.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 101.4160 10.2400 63.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.0000 8.8600 13.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.5000 9.6300 1000.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.5000 9.6300 861.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6600 9.6400 120.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 94.1262 9.6200 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.7289 9.6300 15.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 101.4683 8.3500 51.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.6000 11.1900 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.6700 11.1200 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0500 12.8700 1.00