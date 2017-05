Mar 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3562.40 NSE 8212.00 FIMMDA 14855.00 ============= TOTAL 26629.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 99.8687 10.8900 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1404 9.8000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1169 9.6900 250.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 97.3000 9.8100 1.30 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 99.6813 9.8600 650.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.1600 9.6600 20.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 64.6135 9.5300 1.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.3200 9.3700 2.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3942 9.7500 350.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4000 9.6800 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.4049 9.9600 50.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 96.2330 9.9600 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.7167 9.3100 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3500 3.7500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.9000 11.0700 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.5000 12.1900 5.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.4539 9.9600 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.2800 9.9600 25.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.7369 9.7200 550.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 96.6883 9.9700 750.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.2356 9.8900 450.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 97.2099 9.7000 50.00 NSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 97.5348 0.0000 5.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 99.8076 10.3830 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.7118 9.8442 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.7118 0.0000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2819 9.9337 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.7703 9.8608 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3220 9.7580 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3220 0.0000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8388 9.5600 250.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7589 9.6416 750.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.2335 9.2836 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2366 9.2811 350.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.3027 9.5746 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4124 9.6800 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0678 9.7000 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.7243 9.7000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1920 9.5900 150.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7872 5.9122 2400.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0800 11.2304 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5348 9.7198 10.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.6800 9.7534 20.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 99.6200 9.6214 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5094 9.7600 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8484 9.7100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3959 9.7500 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 99.7165 9.6569 1000.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7642 18.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5400 9.7433 4.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.8552 10.1047 28.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.0776 9.9000 50.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.5000 9.6365 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 98.7000 - 47.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.8000 - 7.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 100.3000 - 36.00 INE691I08305 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 04-Mar-24 99.1500 9.8670 15.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.4500 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE001A07KA6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 02-Apr-14 109.9199 10.6600 30.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 99.8687 10.4000 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.8062 10.1100 150.00 INE660A07FF8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.60% 03-Jun-14 99.8409 10.4500 50.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 99.8076 10.0000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1770 9.9300 280.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.7703 9.7000 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3220 9.6500 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.7214 10.0800 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6163 9.7500 15.00 INE916DA7BO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.88% 06-Apr-15 99.9875 9.9300 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.1404 9.8000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8388 9.5600 250.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.7589 9.8000 750.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 99.4496 10.0000 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.2335 9.7500 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2366 9.7500 350.00 INE121A07GI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 05-Jan-16 105.8501 10.7000 130.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.6285 9.9500 95.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 98.4680 9.7600 150.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.3106 10.1400 140.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.8226 9.6300 130.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.3027 9.5700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4124 9.6800 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1169 9.6800 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0678 9.7000 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.7243 9.7000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3854 9.9300 350.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 101.8105 10.0000 250.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 101.8665 10.0000 150.00 INE532F07AN3 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 16-Nov-16 101.3803 11.8600 50.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 97.3000 9.8100 2.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 99.6813 9.8500 650.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 98.0611 9.8900 20.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1920 9.5900 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 98.9542 10.2400 500.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Apr-17 100.2000 8.2500 6.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 02-May-17 101.0800 11.0000 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2600 10.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 95.6659 9.9300 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 99.5262 9.9200 42.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.1985 10.2000 900.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.1600 9.6500 20.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.1200 10.7300 0.30 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 99.6200 9.9200 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5094 9.7600 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.3668 9.8000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8484 9.7100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3942 9.7500 400.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.3959 9.7500 150.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 99.7165 9.8900 1000.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4000 9.9200 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 9.7600 18.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8800 9.7200 8.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6817 9.7000 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6700 9.7000 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6780 9.7000 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.9500 9.7900 1500.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.4049 9.9500 50.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 96.2330 9.9500 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.7167 9.3100 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4849 10.1200 76.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 98.3190 9.6800 60.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.4539 9.9500 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.2800 9.9500 25.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.7369 10.4800 500.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 96.6883 10.4800 750.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.2356 10.4700 450.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.0776 9.9000 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.2127 9.5200 300.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 94.9200 9.6000 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4019 9.8100 20.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.6400 9.9000 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0332 9.7000 130.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 98.7000 9.9200 47.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6976 9.6400 44.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.7471 9.6300 7.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 98.9600 9.6500 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.5000 9.8400 0.20 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.2900 10.2500 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.2600 9.6200 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 97.2099 9.7000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 99.4100 11.1500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8500 11.1000 3.00