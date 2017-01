Mar 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14585.00 NSE 11797.00 FIMMDA 65982.20 ============= TOTAL 92364.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0086 9.6300 2500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3950 9.6600 2000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9012 9.6600 2150.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.7533 9.6200 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8872 9.6200 550.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.5400 9.7200 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.0400 9.5000 300.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED -- 10-Jun-16 79.2963 10.8700 300.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 98.8667 11.9900 15.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 95.5000 9.4300 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2891 9.5600 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 99.9007 9.7100 150.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 9.5700 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.8347 10.8800 500.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.4221 9.1600 700.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4748 9.7600 100.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.3050 9.4600 28.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.4381 8.7500 270.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 101.2200 10.7400 150.00 INE752E07DR5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-18 101.2983 9.6900 50.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.5843 9.7800 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.1719 9.7800 40.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5458 10.5600 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6540 9.7300 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.9000 0.0000 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8300 9.6700 7.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.7400 9.6800 20.00 INE752E07DS3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-19 101.5567 9.6900 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8200 9.7300 2.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 57.4500 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6700 0.0000 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.5500 12.1800 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.5500 9.9000 2450.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8539 10.1300 100.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.9300 9.3400 145.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.8000 10.3300 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.2050 9.2000 3.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.0700 10.0000 3.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 99.7500 10.2900 7.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.6600 9.5100 46.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK - 103.3200 8.4100 50.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.7000 9.5700 180.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 0.0000 2.00 NSE === INE804I07AW1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jun-14 143.4370 - 12.00 INE804I07827 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 14-Jul-14 116.7830 - 2.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4067 - 600.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.2174 - 300.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3950 - 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9012 - 400.00 INE909H07461 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 27-Jan-15 91.6201 - 150.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 100.5325 - 5.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1635 9.6000 150.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 98.6130 - 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3761 - 1650.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6158 - 100.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 95.5045 9.4200 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0100 - 1500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 - 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 - 500.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 103.6000 - 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9948 - 250.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.3730 - 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.2691 - 20.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 101.3468 - 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.2300 - 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.6800 - 75.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0084 - 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0100 - 100.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 96.4912 9.6800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5820 - 250.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7800 - 32.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7000 - 25.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5654 - 50.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.6863 - 300.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 93.0328 - 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.5100 - 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 - 1.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0400 - 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.8022 - 140.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.6000 - 3.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.4689 - 250.00 INE894F08038 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.85% 31-Jan-22 102.9300 - 180.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0000 - 428.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8539 - 250.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 95.1193 - 50.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.8000 - 3.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9808 - 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7500 - 18.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.8496 - 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.7500 - 50.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.8043 - 100.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 100.0100 - 16.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 100.9500 - 75.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 101.4000 - 2.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 89.2190 - 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.8600 - 2.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 94.3824 - 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 94.1373 - 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 93.9135 - 50.00 FIMMDA ====== INE804I07678 ECL FINANCE LIMITED COMMOD 31-Mar-14 144.0710 - 10.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 99.8682 10.4800 150.00 INE909H07438 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 25-Apr-14 98.7287 10.9300 367.00 INE033L07165 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 25-Apr-14 122.3873 10.7900 315.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.82% 30-Apr-14 99.8673 10.4800 50.00 INE511C07136 MAGMA FINCORP LTD. 11.25% 16-May-14 100.0095 11.3000 750.00 INE860H07227 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 23-May-14 99.8744 10.4300 920.00 INE013A07OI6 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 02-Jun-14 135.9200 16.1800 5.00 INE909H07768 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Jun-14 97.5697 10.8700 250.00 INE894F07568 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.20% 28-Jun-14 99.8267 11.3600 500.00 INE121E07155 JSW ENERGY LIMITED 9.20% 30-Sep-14 99.0985 11.3300 1200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4067 9.5500 600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3136 9.7000 80.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.6097 10.0000 250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0086 9.7500 2500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3950 9.5500 3000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9012 9.5500 2550.00 INE976I07BI4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.03% 22-Dec-14 99.7292 10.2100 1500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.7533 9.5500 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8872 9.5500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8888 9.5500 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.7620 9.5500 60.00 INE909H07461 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 27-Jan-15 91.6201 10.4000 150.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5970 9.8200 50.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.0205 9.6800 100.00 INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0000 9.9200 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.0500 10.2400 150.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.0000 10.3000 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.4689 9.9000 250.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 106.7200 10.5300 4.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8540 9.6200 500.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 98.1734 10.8000 18.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.1635 9.6000 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.0938 9.6400 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 98.6130 9.9000 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4569 9.6700 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.1120 9.6000 20.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 11-Jun-16 79.2963 10.8500 300.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 11-Jun-16 79.3546 10.8000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3761 9.5500 1650.00 INE895O07013 SHANKHESHWAR PROPERTIES PVT LTD 30-Jun-16 91.9178 - 9.20 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 99.3858 10.5500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6158 9.5100 100.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.9022 10.5000 600.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 95.5045 9.4200 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.6713 11.5300 1.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2646 9.5600 350.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0100 9.7800 1500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.0200 9.6500 1800.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.0000 9.6600 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8255 9.8500 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 9.8500 250.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2600 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.8347 10.9500 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9948 9.5600 250.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.4221 9.6200 700.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.3730 9.7000 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 99.1400 10.0600 8.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4748 9.7500 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 102.5022 12.5400 750.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.4350 9.4000 28.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.5037 9.3800 28.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.4381 9.6200 270.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 101.2200 10.7400 150.00 INE752E07DR5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-18 101.2983 9.6800 50.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.3122 9.8300 70.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.5843 9.7700 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.5790 9.7800 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.1719 9.7700 90.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.9841 12.6100 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0084 9.7700 250.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 96.4912 9.6800 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5458 10.6200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6540 9.7200 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5820 9.7400 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1400 9.6300 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4600 9.2000 6.50 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7800 9.7400 32.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.6500 9.8500 25.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7000 9.6900 53.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8300 9.6600 4.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.6863 9.6900 320.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.9500 9.7900 600.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 93.0328 9.6800 50.00 INE752E07DS3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-19 101.5567 9.6800 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8100 9.7300 2.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 98.7373 9.7000 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.8925 9.8500 34.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.5100 9.6100 3.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0400 9.6800 6.00 INE894F08038 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.85% 31-Jan-22 101.1960 11.5900 90.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0000 9.9400 15308.0 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0000 9.9400 14465.0 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8539 10.1200 350.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.2200 10.0500 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 95.1193 9.7100 50.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 103.1332 9.9000 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 96.7531 10.4700 500.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.2458 10.4700 200.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.9300 9.3300 257.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9808 9.8500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6011 9.7300 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.2050 10.4000 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.6600 10.1600 18.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8000 9.5800 1002.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.6600 9.7600 10.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.3400 9.8100 8.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.9286 9.6000 116.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 99.8250 10.8000 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 89.2190 9.6200 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.8300 9.5500 7.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 94.3824 9.5800 50.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 21-Jul-26 27.9200 10.8600 0.70 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 94.1373 9.5800 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 93.9135 9.5800 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.6600 9.5000 101.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 100.1000 8.4800 5.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.7000 9.5600 277.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.3200 8.4000 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.0000 11.1700 421.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.5000 11.1800 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.9000 11.3400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond 