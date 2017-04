Mar 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8962.10 NSE 7629.40 FIMMDA 38551.10 ============= TOTAL 55142.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 99.0020 11.9500 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3844 9.7900 1000.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 18.0000 10.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.7425 9.5900 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.7212 9.5600 600.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 101.2146 11.2600 1800.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 98.5150 11.3400 7.60 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8992 9.5900 50.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.5800 9.7000 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.0700 9.4900 300.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.6442 9.7000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3218 9.6000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4007 9.5100 150.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 9.5700 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9383 9.5900 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 97.8844 9.8700 250.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.3400 9.4600 15.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 101.2200 10.7400 93.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5440 10.5600 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9563 9.6900 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8900 9.6500 4.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.7500 9.4800 40.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 101.2600 8.7800 96.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 57.5000 8.8200 0.20 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3500 11.2900 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.0400 0.0000 35.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8000 9.8600 1650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7727 9.7100 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1200 8.5600 340.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.5000 10.8100 20.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.3600 9.5800 3.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.9000 9.6100 10.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.9000 10.0300 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 104.0000 8.8200 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.8500 10.4100 37.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 100.4000 9.9400 150.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.9500 8.7500 2.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK - - 103.3200 8.4100 50.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED - 20-May-99 99.8800 12.1000 51.50 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2400 9.9700 40.00 NSE === INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 164.9000 0.0000 1.50 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3144 9.9113 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0781 9.6500 1500.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.1197 9.0922 150.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.6725 9.6442 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6512 9.6175 300.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4795 9.4763 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3761 9.5500 1000.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 95.5045 9.4200 146.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2887 9.5500 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 9.5109 250.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.0000 11.5449 0.30 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4657 9.5500 750.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 97.8844 9.8600 250.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.5037 0.0000 28.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.4200 9.8064 70.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.7600 9.7285 19.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.0631 0.0000 40.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2302 9.6800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7258 9.7000 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5776 9.7000 150.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8600 9.7257 21.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6764 9.7000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8900 9.6491 4.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.8365 9.6556 30.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8500 9.7246 4.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 07-Apr-20 61.6557 0.0000 17.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 94.9020 4.7383 50.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 95.0684 9.9081 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 95.2320 4.9264 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0100 9.6889 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.5100 11.5549 35.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.1000 0.0000 10.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.0100 9.6815 1.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 100.3000 10.4149 0.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.3800 9.8776 50.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 95.0505 9.6041 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.2648 0.0000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7727 9.7066 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7900 9.5890 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0000 9.4732 70.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.9000 9.6102 18.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.0000 9.3233 5.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 93.9504 9.9072 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.5500 9.5736 6.70 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 94.2064 9.5700 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6569 9.6413 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.8057 9.5399 100.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 102.4800 - 2.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 22-Jan-33 91.9200 - 2.70 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2400 0.0000 40.00 FIMMDA ====== INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 99.0020 11.1500 300.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 99.2552 11.0500 1.00 INE121A07FI5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 08-May-14 120.0563 10.4900 50.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 99.7270 10.7900 10.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 9.95% 04-Aug-14 99.6801 10.1800 480.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7116 10.1700 470.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 99.7333 10.7400 250.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 99.6906 10.3700 500.00 INE909H07875 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.20% 15-Sep-14 99.6675 10.6300 100.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.5409 10.5000 6.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3144 9.7200 1000.00 INE511C07144 MAGMA FINCORP LTD. 11.25% 14-Nov-14 100.1265 10.8500 750.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 99.8472 9.8900 527.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.7850 9.9000 91.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0781 9.6500 1500.00 INE013A07RJ7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Dec-14 119.2480 12.3600 2.50 INE774D07HP6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 15-Dec-14 99.9715 10.0000 215.00 INE013A07UA0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Jan-15 100.0465 10.5500 950.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3631 9.9400 750.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 99.6459 10.1000 264.00 INE580B07273 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 06-Mar-15 99.6589 10.1000 10.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.4815 9.7500 51.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.0800 9.6200 1000.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0656 9.8000 75.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 118.7440 10.0500 429.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 119.1340 10.0500 300.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 11.0000 20.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.6725 9.8600 500.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.6512 9.8500 600.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 101.2146 11.7500 1800.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.7055 9.9300 500.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.0500 10.2700 260.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 106.7600 10.7200 4.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.8992 9.5900 50.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.5800 9.7000 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.0700 9.7100 300.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4795 9.4700 150.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 99.9034 9.5000 62.50 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.6442 10.2500 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3761 9.5500 1050.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.9250 10.8700 90.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6200 17.10 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 95.5045 9.4200 146.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3218 9.5900 50.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.1307 9.5500 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1190 9.5500 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2887 9.5500 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4007 9.5000 400.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Apr-17 101.0000 8.0000 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8284 9.8500 500.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.0000 10.5100 0.30 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4657 9.5500 750.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9383 9.5800 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 99.1800 9.7800 8.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 97.8844 9.8600 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.0000 9.8700 2.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 101.2200 10.7400 93.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.4200 9.8000 140.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.0631 9.8000 80.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0751 9.7500 15.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2302 9.6800 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5440 10.6200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7258 9.7000 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9563 9.6800 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5776 9.7000 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5782 9.7000 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.8600 9.7200 21.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9500 9.7700 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8650 9.6500 59.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7100 9.6900 1.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.7798 9.6600 30.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.7500 9.4800 40.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.2324 9.5800 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 08-Mar-19 100.0000 9.8300 1750.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 08-Mar-19 100.0000 9.7600 500.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.8500 9.7200 4.00 INE121E07080 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 20-Jul-20 97.5416 11.2000 1000.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 108.9074 11.2100 250.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 56.0300 9.2300 0.20 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 95.2620 9.7700 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0100 9.6800 8.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6800 1.00 INE894F08038 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.85% 31-Jan-22 102.9300 11.2500 90.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0000 9.9400 3857.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 99.9400 9.9600 2993.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9500 9.7700 5.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 108.2416 11.0800 810.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 108.3987 11.2100 690.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.1500 10.2900 13.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 94.9424 9.6600 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.2537 9.5400 6.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 95.0505 9.6000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7727 9.7000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6668 9.7300 20.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1200 8.7400 644.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.5000 10.8000 20.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 93.9100 10.1000 900.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 99.9450 9.7200 1300.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.5500 9.6200 1000.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 101.0000 9.5500 534.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0000 9.7000 70.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.6592 9.7600 18.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.8654 9.6100 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.8500 10.6800 37.00 INE848E07476 NHPC LIMITED SR-R3 PART-I 8.78% 11-Feb-27 94.2064 9.5700 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6569 9.6400 50.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.4000 9.9300 150.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.8057 9.5400 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.4000 10.0600 6.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.3200 8.4000 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 101.2600 8.5700 96.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 99.8800 12.0900 51.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.5100 11.1500 35.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.3800 11.2000 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7407 10.5100 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8600 11.1000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 11.3200 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com