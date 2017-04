Mar 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3080.90 NSE 4823.00 FIMMDA 24649.90 ============= TOTAL 32553.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 98.8372 12.0500 500.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4970 9.4500 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5423 9.4100 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0918 9.3500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 98.5150 11.3400 7.60 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 98.8158 9.9200 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0734 9.5700 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 121.4447 0.0000 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.3475 9.5300 350.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.3575 9.4600 16.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2582 9.7100 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.1592 9.7100 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1794 9.7200 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6901 9.7200 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1500 9.6300 48.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.8092 9.2600 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.8483 11.0200 1.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 96.4800 9.8200 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6700 0.0000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.5800 9.8200 902.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.8100 9.8600 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3500 10.2600 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8879 9.6900 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.1550 9.2100 7.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.8500 10.1100 100.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.1000 10.0000 3.00 NSE === INE804I07827 ECL FINANCE LIMITED 14-Jul-14 116.8680 0.0000 6.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9626 9.7000 300.00 INE043D07FQ8 IDFC LIMITED 20-Apr-15 90.5658 9.3900 500.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0224 9.7600 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0080 9.9895 300.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.7218 9.6100 500.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.8680 9.1363 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.0900 9.7082 300.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 100.1961 9.3368 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7156 9.7800 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.6207 9.4200 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0851 9.5600 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2846 9.5517 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.3977 - 100.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.4693 0.0000 15.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1794 9.7150 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.5370 0.0000 6.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.6511 9.6800 200.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0500 9.5054 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1500 9.5797 21.00 INE871D07NG7 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 13-Feb-21 100.0000 - 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9500 0.0000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.1000 9.7438 141.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.0500 - 10.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.8100 - 1.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 8.95% 31-Oct-22 97.5000 9.3791 233.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.0300 11.3161 50.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 96.0200 10.7913 80.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7747 9.7000 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.3800 9.6551 3.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6671 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0000 9.4731 31.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.8500 10.1060 100.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.02% 24-Sep-25 95.4000 9.6841 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5000 9.6518 1.50 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.1300 10.7430 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.1000 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 98.8372 11.3000 500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.7279 9.9400 1700.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 99.7275 10.8200 100.00 INE909H07875 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.20% 15-Sep-14 99.6678 10.6300 1250.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.4635 10.1300 450.00 INE722A07307 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 01-Dec-14 126.6952 10.9000 35.00 INE192L07094 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Dec-14 107.8996 - 500.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 99.7260 10.3400 1850.00 INE013A07UA0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Jan-15 100.0439 10.5500 950.00 INE013A07UB8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 11-Mar-15 100.1741 10.5000 850.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.4970 9.4500 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.5423 9.4500 50.00 INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 98.5973 11.1700 1200.00 INE121A07FB0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 06-Apr-15 89.7370 10.6900 2.70 INE721A07DA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 06-Apr-15 89.8450 10.5600 2.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9626 9.7000 300.00 INE043D07FQ8 IDFC LIMITED 20-Apr-15 90.5658 9.3900 500.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0224 9.7600 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0080 9.7600 300.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0918 9.3500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.5500 10.7200 460.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.5150 11.5700 7.60 INE958G07395 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-15 97.8400 12.0000 121.20 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 99.2617 10.0000 900.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 96.7218 9.6100 500.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.0193 - 40.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.8649 9.6000 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.0900 9.7000 300.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 98.8158 9.9200 150.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 100.1961 9.3600 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 98.6330 9.9000 400.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.9782 10.0100 440.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.8656 9.6000 100.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.6442 10.2500 100.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 97.3501 10.1000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3761 9.5500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7156 9.7800 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.6207 9.4200 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0734 9.5600 150.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 99.8343 9.9800 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 121.4447 10.6300 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2846 9.5500 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.3475 9.5200 450.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.2367 - 10.30 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jun-17 100.0000 12.0000 76.20 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 69.3900 9.4300 15.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.7497 9.9000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2582 9.7000 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.1592 9.7000 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1794 9.7200 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6901 9.7100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.5370 9.1900 6.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.6511 9.6800 200.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0000 9.7600 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.8800 9.6500 28.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0000 9.6100 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.0000 9.6800 2000.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 08-Mar-19 100.0000 9.7600 250.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 100.0000 12.0000 250.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.2565 9.6500 50.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.8092 9.2500 20.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 96.0500 9.8500 10.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 96.3000 9.8000 10.00 INE871D07NG7 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 13-Feb-21 100.0000 9.9000 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 98.9151 8.3800 1.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9300 9.7700 1442.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8900 9.7800 650.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9500 9.7700 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.0500 9.8400 10.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 8.95% 31-Oct-22 97.5000 9.8000 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3500 10.2600 3.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.3748 9.5200 7.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 96.0200 9.4300 80.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8879 9.6800 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.1550 9.4200 7.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.2400 10.8200 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.4200 9.8000 89.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 100.7000 10.6100 15.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6617 9.2700 250.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 94.6758 9.6000 20.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.6075 8.3800 41.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.5000 10.0500 6.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.3806 9.2700 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 102.1500 11.3500 421.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 101.6500 11.3600 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.1000 11.2900 6.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.0874 11.3500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.9500 10.6700 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5500 11.1900 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 