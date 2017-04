Mar 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2088.70 NSE 7792.20 FIMMDA 15034.40 ============= TOTAL 24915.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 99.2368 10.3700 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4274 9.6000 450.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 121.9077 0.0000 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.9000 12.9900 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.0452 9.5100 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1288 9.7400 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.5000 9.2500 0.80 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.1960 9.8300 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0600 9.5100 2.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 96.8500 9.2900 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 95.9421 9.6200 66.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0400 8.1900 29.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.9800 8.2000 16.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.9100 8.1900 8.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.7300 9.8100 450.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.4500 8.2000 9.40 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 96.8940 9.8400 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.0272 9.3900 500.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 99.9600 10.2800 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8684 9.5400 1.30 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 102.5000 0.0000 0.50 NSE === INE136E07JG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 111.3500 15.3187 124.10 INE136E07KY2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 120.6700 15.0593 75.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 143.2400 14.6047 60.90 INE136E07KX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 130.1300 14.7083 8.70 INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jun-14 105.7600 0.0000 5.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.7293 9.5567 350.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.6931 8.3910 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.5290 9.3489 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.7256 9.4210 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-17 98.6979 9.4100 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.2903 - 300.00 INE043D07DK6 IDFC LTD -- 07-Apr-18 99.8712 8.9600 1650.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.4868 8.5373 270.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0069 9.7700 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1288 9.7300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6555 9.7200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6555 9.7261 50.00 INE320A09041 ICICI BANK LIMITED 11.50% 05-Jan-19 106.8500 9.6287 1.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.5500 7.8054 40.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 0.0000 0.50 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6899 1.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 99.3800 9.8000 100.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK RESET 27-Jul-21 98.8700 9.5515 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.8200 9.8697 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.7100 9.8073 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.7500 9.8073 54.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.0700 9.6427 17.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 96.8940 9.8367 50.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 21-Mar-23 95.1967 11.4789 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7326 8.3852 70.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.4457 0.0000 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 107.7778 9.6574 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.0500 - 31.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.2700 - 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.5600 9.6253 3002.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.8400 - 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.8500 9.0248 3.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 100.0300 9.5885 9.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 101.5000 - 170.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 100.0000 10.2446 1.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.73% 14-Mar-24 99.2200 - 4.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 95.5300 9.6647 28.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.0000 - 83.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.6700 8.0857 30.00 FIMMDA ====== INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.59% 03-Apr-14 99.9460 9.8400 74.50 INE511C07144 MAGMA FINCORP LTD. 11.25% 14-Nov-14 100.0860 10.9000 250.00 INE511C07151 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 25-Nov-14 99.9555 10.8800 1000.00 INE667F07832 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Dec-14 125.4785 10.2000 2.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.3434 9.7600 10.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.8194 9.4700 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8739 9.5500 10.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.7612 9.5400 9.00 INE468M07096 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 0.00% 23-Jan-15 122.3218 11.0100 75.00 INE975F07CG4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.25% 27-Jan-15 99.8100 10.3500 15.00 INE722A07323 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 0.00% 03-Feb-15 123.4783 10.8100 79.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.3602 9.9400 200.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 118.8914 10.0900 429.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 119.2822 10.0900 255.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.7293 9.6500 700.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.8000 10.5100 70.00 INE776P07012 INDIAN EXPRESS COMMERCIAL VENTURES 14.50% 30-Oct-15 100.0000 15.2900 50.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 99.2368 10.0400 250.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.5202 10.0100 200.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 99.9567 9.7800 500.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.6931 9.7800 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.3632 9.4600 2.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.4026 9.5500 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.8156 9.5900 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4274 9.6000 450.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.9998 11.1300 0.50 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.7265 9.7700 50.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 101.0019 10.3700 80.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 121.9077 9.7000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.5290 9.3500 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.0452 9.5000 100.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.1881 9.9500 30.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.7256 9.4100 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 98.6979 9.4100 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.2903 9.5400 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.3167 9.5300 50.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Apr-17 100.5000 8.0000 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4215 9.7500 40.00 INE043D07DK6 IDFC LTD -- 07-Apr-18 99.8712 11.0000 1650.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.4868 9.6000 270.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.5712 13.0600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0069 9.7700 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.1288 9.7300 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6555 9.7200 50.00 INE320A09041 ICICI BANK LIMITED 11.50% 05-Jan-19 105.9000 10.1500 1.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 99.6500 9.8700 2.50 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.1960 9.8300 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.1022 9.6700 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0600 9.7400 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9332 9.6300 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9332 9.6300 2.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 26-Feb-19 100.0000 9.7600 1500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.9500 9.7800 750.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.5500 7.8000 40.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6800 2.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 99.3800 9.8000 100.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK RESET 27-Jul-21 98.8700 9.8500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.8758 9.7500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 10.2000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0400 8.1800 29.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.9800 8.1900 16.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 98.9100 8.8100 8.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.7300 9.8000 1512.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0000 9.9500 42.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8300 9.7800 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.4500 8.1900 9.40 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 97.6700 9.7100 30.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 97.6700 9.7100 20.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 96.8940 9.8300 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 95.4500 10.6000 174.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.4891 9.5000 56.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 21-Mar-23 95.1967 9.7700 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7326 8.3800 70.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.4457 9.7700 200.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 107.7778 9.6600 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.0400 10.0000 21.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0000 9.7400 1760.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.8600 9.6100 20.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 99.7000 10.5600 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8684 9.3600 1.30 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.6700 8.0800 30.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 101.8651 8.5500 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4000 11.2000 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.9000 11.3400 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India