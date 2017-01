Mar 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3914.80 NSE 10369.00 FIMMDA 33044.40 ============= TOTAL 47328.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 99.9152 10.2500 50.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 99.7952 10.5800 100.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.6000 9.7800 1.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 13-Feb-16 110.3702 0.0000 300.00 INE916DA7CQ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Mar-16 82.7405 10.1000 182.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.4047 9.5600 100.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 95.7262 9.5400 100.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 97.8648 9.5400 100.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5200 10.5600 0.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.1772 9.3700 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0100 9.6300 1000.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.2713 9.3500 20.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.6577 7.7700 350.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.2500 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.0000 11.3500 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.6181 11.1100 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8500 9.7800 1070.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9900 9.5300 76.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.8757 9.8100 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.8500 9.7400 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.2030 9.6600 300.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.5000 9.5600 10.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.1500 9.9700 6.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.9500 10.0900 2.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.5700 8.8100 11.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2900 9.9900 8.00 NSE === INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.6847 10.3466 50.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.7614 10.3160 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9305 9.9501 250.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.2027 0.0000 17.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.7952 9.6558 50.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1577 9.6110 250.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.8074 10.0000 250.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.7491 9.4830 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.7660 9.7300 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.7660 9.8749 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.9846 9.7300 650.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.9846 8.4481 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.9103 9.5800 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 101.0142 10.0546 100.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 100.7285 10.1782 500.00 INE916DA7CQ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Mar-16 82.7405 - 182.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8541 9.5122 500.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 30-Jun-17 100.9412 - 650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4091 9.5725 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 97.8648 9.5300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5600 9.7158 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.9000 9.6853 3.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2896 9.6850 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8700 9.6662 250.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 100.4000 - 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8234 0.0000 31.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 99.8400 - 2.50 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.0000 9.6862 25.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9500 9.6310 22.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 96.8500 0.0000 20.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 101.2800 9.4284 6.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.4500 9.4926 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.3200 9.6693 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9800 9.7641 516.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8500 9.7809 390.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.1000 9.6379 20.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.7500 11.4598 20.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.1400 9.6034 250.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 96.8952 9.8300 250.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.4677 9.8300 50.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.4677 9.8365 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.4338 9.6000 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.0100 9.9845 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.2030 9.6500 450.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.1000 10.2202 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.5000 9.8025 4.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 99.9500 0.0000 5.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.7500 10.1209 4.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2500 9.2847 3.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.0000 - 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4000 9.6656 2.50 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.9100 9.3163 9.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.2753 8.5386 1920.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 99.2900 - 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.2812 0.0000 95.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.0134 8.8800 30.00 INE523E07673 L&T FINANCE 9.84% 03-Apr-14 99.9566 10.0300 153.80 INE296A07674 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 03-Apr-14 120.7640 10.0700 100.00 INE296A07682 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 03-Apr-14 120.5773 10.0800 40.00 INE860H07128 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 04-Apr-14 120.5406 10.2300 1540.00 INE721A08BW0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 11-Apr-14 109.8541 10.3000 10.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.6654 10.2400 20.00 INE916DA7402 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Apr-14 98.9167 9.7500 4.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.6847 9.9000 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.7038 9.7000 8.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 99.3656 11.0400 1.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.7664 9.8600 200.00 INE148I07175 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-May-14 99.9101 10.6500 150.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 99.9152 9.8500 50.00 INE909H07792 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 15-Jun-14 99.8533 10.1700 500.00 INE909H07800 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 16-Jun-14 99.8516 10.1700 500.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.7266 9.7500 10.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 99.7952 10.2500 100.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3580 9.7000 150.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.6728 9.7500 100.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9305 9.9500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9002 9.7500 20.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.7952 9.6200 50.00 INE916DA7600 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 25-Feb-15 99.2142 10.1400 2000.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1577 9.6000 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.5431 9.7000 250.00 INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 25-Mar-15 110.2384 10.9400 3000.00 INE916DA7AS6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.02% 02-Apr-15 99.8966 10.1400 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8226 9.5900 65.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 119.0451 10.0100 100.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.7048 10.0900 1240.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.8074 10.0000 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.3023 9.7300 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.4906 9.5500 500.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.7491 9.5500 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.7660 9.7300 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.9846 9.7300 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 99.9103 9.5800 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 101.0142 10.0500 100.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 100.7285 10.1700 1000.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. - 13-Feb-16 110.3702 10.3500 300.00 INE916DA7CQ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Mar-16 82.7405 10.0800 182.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 98.6999 9.8800 400.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.1873 9.7500 250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 98.3107 10.2300 240.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3304 9.5900 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.4047 9.5500 100.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 27-Jun-16 111.6728 12.0000 22.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6300 0.30 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5561 9.5400 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5000 11.6400 0.80 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8743 9.7600 250.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Apr-17 100.1500 8.0000 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8541 9.8600 500.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 95.7262 9.5300 100.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jun-17 100.0000 12.0000 14.90 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 30-Jun-17 100.9412 - 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4091 9.5700 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 97.8648 9.5300 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5334 9.7100 5.00 INE043D07DK6 IDFC LTD - 07-Apr-18 99.8805 10.9500 1300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2896 9.6900 150.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5200 10.6200 0.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.1772 9.3500 2.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 98.0087 9.6600 65.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.0100 9.6200 1000.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.0000 9.6800 25.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.9500 9.6300 60.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0100 9.6100 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0000 9.6200 6.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.2713 9.3500 20.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.0650 9.4200 12.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.7875 9.7300 2000.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 08-Mar-19 100.0000 9.8200 250.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.6577 9.5500 350.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.2395 9.6100 9.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6800 9.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.0130 9.7700 10.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 98.9630 9.8000 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0300 9.7500 2144.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9300 9.7700 420.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0300 9.7500 15.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.0000 9.6500 6.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.4950 9.6500 140.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.6200 9.5900 60.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 108.6673 11.0500 1000.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.3500 9.6500 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 96.8952 9.8300 250.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.4677 9.8300 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1387 9.6300 180.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.4054 9.6100 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.8757 10.4000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.0100 9.6200 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.8500 9.7400 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.2030 9.6500 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3483 9.6300 166.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 98.3578 9.6500 50.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.3700 9.6600 53.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.1000 9.7200 568.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.4300 9.7900 18.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 101.8200 10.3700 1.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 100.0000 10.1900 50.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2500 9.2800 6.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6557 9.2700 300.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.9100 9.5300 9.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5579 9.2800 550.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.1810 8.5500 960.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.1317 8.5500 670.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 99.1315 8.5500 980.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.0463 8.6100 20.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.2925 8.5800 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.4000 10.0300 10.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.3758 9.2700 300.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.1612 11.0000 95.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 96.8500 9.7900 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.6181 11.1500 16.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 101.8164 11.3200 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5500 11.1900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com