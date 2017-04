Mar 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2332.00 NSE 5980.80 FIMMDA 22232.20 ============= TOTAL 30545.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5336 9.5400 300.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 99.5799 10.0500 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.0605 9.4000 50.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 96.3000 10.9100 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9529 9.7200 50.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1040 9.4900 250.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 101.5800 10.6400 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.7668 9.1700 2.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9500 9.5400 15.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.4150 8.6800 96.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.5500 9.9200 2.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 94.1500 9.9600 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2700 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0000 11.2300 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.0500 11.1400 11.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.1400 9.4000 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.1800 9.7500 1033.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.2500 9.6100 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9900 9.5300 9.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.2800 9.4900 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.4500 9.5600 10.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 14-Mar-24 99.9600 9.7300 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.5150 9.4100 37.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 99.1700 9.4000 40.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 98.6482 8.6200 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.0463 8.8600 20.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 101.5950 9.4600 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0000 10.7500 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0300 10.0100 6.00 NSE === INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6325 9.6024 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.6673 9.7200 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.0254 9.7000 250.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 97.5800 9.0800 1.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 101.0142 10.0546 100.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 100.7285 11.3774 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.5800 - 4.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-16 117.1650 - 5.10 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7920 9.5000 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.0874 9.5200 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 99.0000 10.1090 0.20 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 97.4900 10.2620 44.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 102.9854 10.7483 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.8701 9.3769 300.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.8701 9.9953 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.8060 9.5867 200.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 30-Jun-17 100.8866 - 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.8100 9.8987 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5211 9.6261 20.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8700 9.6662 2.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.5100 9.7453 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0400 9.6063 2.00 INE823G07029 J.K.CEMENT LIMITED 10.50% 20-Aug-20 102.1151 11.1896 180.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.3000 9.6000 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.2000 11.4764 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.2020 9.7150 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.1200 9.7375 25.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 100.4220 - 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0841 10.0800 285.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.0600 9.6453 6.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.2600 - 30.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.0623 9.8000 234.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.5000 9.5992 6.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1700 9.6261 180.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.4400 9.6081 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0600 9.8462 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 90.1737 9.5750 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3800 9.6258 166.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 98.6500 9.6074 44.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.4000 - 11.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.4300 9.6461 53.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.4000 9.8189 31.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 101.3500 - 5.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 100.3500 - 7.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 94.9000 9.5837 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5100 9.6498 0.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 94.6700 9.5834 50.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 98.7369 9.5617 200.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 96.3800 - 2.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 94.4600 9.5832 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.7631 9.5517 550.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.7156 9.5517 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.2000 9.9651 1.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0300 0.0000 6.00 FIMMDA ====== INE909H07685 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-May-14 98.6540 10.3700 200.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 119.8627 10.0700 300.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 119.7666 10.0700 250.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 99.8944 10.0900 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.8709 9.9100 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8610 9.9600 500.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 99.8288 10.5000 20.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.7466 9.7100 115.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5336 9.3500 300.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 99.5799 9.8500 250.00 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.40% 25-Oct-14 112.8111 10.2000 1250.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.8754 9.7500 50.00 INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 09-Dec-14 100.0584 9.9300 75.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.4148 9.5300 2050.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.1459 9.5300 200.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 99.8626 9.7200 250.00 INE916DA7626 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.28% 27-Jan-15 99.2549 10.1400 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6325 9.6000 250.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.0344 10.0500 100.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.0981 9.6000 400.00 INE071G08528 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 07-Apr-15 100.7141 9.8100 126.60 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8238 9.5900 850.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.6673 9.7200 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.0254 9.7000 250.00 INE261F09IB3 NABARD -- 01-Jan-16 99.4294 9.4800 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.0605 9.4000 50.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 100.7285 10.1800 500.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 97.7697 11.1700 1200.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 99.9796 9.4700 2.50 INE909H07BO5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 04-Apr-16 100.0902 4.8700 40.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4000 10.3100 4.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.6720 9.6900 90.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7824 9.5000 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7920 9.5000 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.0874 9.5200 100.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 97.5400 9.8300 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.9671 11.4400 0.30 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 97.5068 11.1700 31.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9529 9.7100 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.5043 9.4700 6.30 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9400 3.00 INE667F07DN1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.15% 10-Mar-17 100.0000 10.1300 100.00 INE296A07AQ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 13-Mar-17 100.0000 9.9900 50.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.1040 9.4200 250.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 30-Mar-17 100.0000 10.0000 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8541 9.8600 500.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jun-17 100.0000 12.0000 14.20 INE043D07DK6 IDFC LTD 07-Apr-18 99.8870 10.9500 1000.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 101.5800 10.6600 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.8100 9.9000 100.00 INE121E07239 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-18 97.4991 11.1700 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5211 9.6200 290.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0500 9.6100 250.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.4341 9.7600 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1100 9.6500 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9500 9.7700 15.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0400 9.6100 6.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.1700 9.3800 12.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.3350 9.3400 2.00 INE121E07247 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-19 97.4991 11.1700 1200.00 INE121E07254 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-19 97.4991 11.1700 1050.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 100.0900 9.6600 150.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.3000 9.6000 9.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 98.3945 9.6600 32.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.2020 9.7200 1359.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0400 9.7500 198.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0841 10.0800 285.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 98.2500 9.6100 3.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.2600 9.8000 30.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.0623 9.8000 300.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.4750 10.4100 74.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.5000 9.5900 12.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.4910 9.5000 31.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 93.1217 9.5500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0800 8.7500 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 90.1737 9.5700 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.5000 9.6500 3.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.3000 9.9600 10.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.3100 9.9600 8.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.4300 9.6500 53.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.1820 9.6700 120.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.3500 9.8100 25.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.3800 10.4400 40.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 95.0951 9.5100 30.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 94.9100 9.5800 200.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.5150 9.6200 37.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1000 9.5100 0.30 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 94.6800 9.5800 200.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 98.7369 9.5600 200.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 94.4700 9.5800 200.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.7631 9.5500 550.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 97.7526 8.5200 21.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 98.6482 8.6100 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.0000 9.5200 107.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 99.0463 8.6100 20.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 97.8050 8.6600 100.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 101.5950 9.4500 60.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.4150 8.2900 96.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.0905 9.5400 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 101.3000 11.4300 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9000 11.0600 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.9000 11.3400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com