Apr 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10900.80 NSE 47052.30 ============= TOTAL 57953.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A08680 BAJAJ FINANCE LTD - 30-Apr-14 100.0182 8.5300 4000.00 INE036A07369 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 30-Apr-14 100.0000 11.5500 1000.00 INE916DA7386 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.32% 18-Sep-14 99.8145 9.5200 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.5797 9.5100 250.00 INE036A07377 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Apr-15 100.0000 11.5500 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.4785 4.9400 400.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.5287 9.3900 1.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.2377 9.5600 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.6361 5.8500 50.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 100.5000 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 99.8630 9.8100 350.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 66.5300 0.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.8900 11.0200 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.2500 0.0000 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0500 5.3800 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3553 10.1100 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.7300 8.0600 25.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.1100 9.8900 2251.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 96.0478 9.7800 1350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 91.9647 10.3600 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 102.8224 8.3400 2.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.0146 8.6800 2.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 104.2779 8.5500 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 103.5300 8.2900 1.60 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 103.4000 8.3000 2.20 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 101.2500 0.0000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.7500 0.0000 1.50 NSE === INE036A07369 BAJAJ FINANCE LTD 11.55% 30-Apr-14 100.0000 11.9000 1000.00 INE804I07850 ECL FINANCE LIMITED - 21-May-14 115.2650 0.0000 2.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 100.2070 8.8100 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9494 9.2800 60.00 INE916DA7386 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.32% 18-Sep-14 99.8145 9.7000 600.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.9214 9.7250 50.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.9214 9.5000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5816 9.3000 750.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5816 9.5083 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5759 9.3000 950.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5759 9.5071 700.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.6064 9.4256 400.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.6064 9.2400 400.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.7230 9.6894 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.7230 9.5000 250.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.1962 9.2000 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0308 9.4347 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0308 9.3000 500.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 123.4257 9.6725 200.00 INE301A08340 RAYMOND LIMITED 10.50% 24-Dec-14 100.0434 10.6000 500.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1565 9.2949 30.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.9336 9.5600 340.00 INE306N07BR5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.96% 14-Apr-15 100.2307 9.7248 6.00 INE036A07377 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Apr-15 100.0000 11.9000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2025 9.4600 1500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2025 9.4600 1500.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 25-Jun-15 98.6263 9.4800 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.6263 9.4790 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.8020 9.6800 30.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 98.8658 9.9300 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1303 9.4267 1500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1303 9.4300 1500.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.9814 9.0000 1000.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.9814 8.9329 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 99.8457 9.7500 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 99.8457 9.7500 100.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.4785 9.8000 350.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 99.9622 9.7585 500.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 0.00% 25-Mar-16 100.0200 12.1600 450.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 99.9079 9.7500 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.4560 10.2900 20.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.9371 9.7600 30.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3725 9.6000 50.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 105.3418 12.9500 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.2377 9.5500 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.6470 9.8700 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.5200 570.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9791 9.0200 3640.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9791 9.4880 2890.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 99.9577 9.3900 100.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 99.9577 9.3900 100.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 100.5786 9.3900 100.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 0.0000 39.60 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 99.6700 9.8500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3766 9.7700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3766 9.7700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8981 9.8000 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8981 9.8000 150.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 100.3600 9.8400 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.0734 0.0000 8.40 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.1982 9.8000 495.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.4309 9.7362 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.3058 9.4853 1800.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 110.4333 10.9009 250.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 110.4333 10.9000 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.2500 11.2000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3553 10.1000 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.1200 9.9200 8754.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.4000 9.8602 1496.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.0434 9.6500 9.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 95.9000 9.6200 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.2215 9.5500 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.0478 10.3500 1350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2800 9.6200 5.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.2539 9.8700 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.2539 9.8700 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.9647 10.3500 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 94.2500 9.0000 15.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0014 9.6500 730.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.5999 500.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.3254 9.4800 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 98.8700 9.6800 8.70 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.0272 9.4500 750.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.4875 8.5065 620.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 99.4871 8.5065 980.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 99.7029 8.4800 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8800 8.4900 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 101.6200 8.4300 74.80 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 103.0400 8.3094 15.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 101.6900 8.4300 73.80 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 103.7855 8.3500 30.00 INE514E08DP1 - - - 100.0000 - 20.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 22-Jan-33 88.5000 0.0000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3513 10.9886 595.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.2000 12.8200 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - 