Apr 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5355.40 NSE 56140.60 ============= TOTAL 61496.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 06-Apr-14 99.9804 9.4100 1000.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 12-Aug-14 101.0000 0.0000 3.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.9659 9.4800 750.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 98.3103 9.7000 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 122.1215 0.0000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1590 9.6100 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.3000 9.6000 1.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.1150 9.6100 150.00 INE013A07ZR3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 13-Mar-17 100.0900 10.2100 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.6525 5.8400 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 99.9132 9.3800 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 99.7577 9.8500 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 99.6955 9.8400 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.4699 9.7600 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.1000 9.3100 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3051 10.1200 100.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 106.3500 10.2500 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.3800 9.9200 1955.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.7737 9.7900 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.0488 9.7800 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4500 9.6000 5.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.6000 51.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.2748 9.5500 8.70 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4238 9.6000 4.70 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.3000 9.7900 5.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.8655 8.4700 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 102.0000 8.5000 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 99.4685 8.4600 25.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.4500 8.2700 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.0500 8.4400 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 31-Dec-99 100.0700 12.8700 3.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.1800 10.2600 2.00 NSE === INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.9547 9.2857 2000.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.9547 8.9000 2000.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.9014 8.7500 100.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0256 8.4849 2000.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0256 8.9500 2000.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.0167 9.3117 400.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.0167 8.9450 400.00 INE001A07KL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 04-Jun-14 99.9804 8.8500 1000.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 100.1013 9.3400 200.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.8707 9.7111 400.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.4380 9.3000 250.00 INE916DA7386 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.32% 18-Sep-14 99.8145 9.7000 600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5769 9.5083 400.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.5974 9.4488 600.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.5982 9.2500 600.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5421 9.3490 300.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5421 9.4885 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0243 9.5715 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0243 9.5000 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0699 9.5544 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0699 9.5000 250.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.1000 9.9000 200.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2125 9.4553 1500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.2125 9.4553 1500.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.9659 9.0000 750.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0736 9.5854 2000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0736 9.5900 2000.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 98.3103 9.7000 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.3758 9.7500 14.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.3758 9.7500 7.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1403 9.4190 3000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1403 9.4190 1500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4260 9.5500 450.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4719 9.5073 200.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.3827 9.8500 40.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 0.00% 25-Mar-16 100.0200 12.1600 300.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 98.0224 10.0300 140.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.2865 9.7300 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.2865 9.7300 250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.8848 8.9800 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.8435 9.6500 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.8435 9.6500 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9074 9.7300 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9074 9.7300 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.1022 9.4100 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.1022 9.4100 100.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.7020 9.3802 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.7020 9.4800 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.4527 9.5000 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.4527 9.5000 50.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 100.5000 12.0000 10.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 122.1526 9.7500 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 122.1526 9.7500 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1590 9.6000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.1150 9.6000 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.6525 9.8700 50.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.0000 10.2296 40.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.0000 10.2400 40.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 99.7632 9.6088 730.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9132 9.4200 600.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.8940 9.3719 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9806 9.0100 4300.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9705 9.4926 2070.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.7927 9.0284 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.7927 9.0300 200.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 99.6800 9.8400 250.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 100.4000 12.0000 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7577 9.8400 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7577 9.8400 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.8312 9.8200 300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 97.8312 9.8200 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.5136 9.8000 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.5136 9.8000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.0734 0.0000 77.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.5500 9.7000 3.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 99.6955 9.8500 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.6900 9.6500 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 98.7998 9.7500 150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 98.7998 9.7500 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.3398 9.7850 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.3398 9.7850 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.3200 10.4100 0.50 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.5900 10.7300 1.50 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 96.4661 9.8800 25.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.4500 9.6900 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3051 10.1100 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.3500 10.2500 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.3800 9.8637 4648.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.2500 9.8881 1150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.4698 10.1900 20.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 96.3500 9.6700 960.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8700 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.7737 10.3000 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.4900 9.7000 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.9500 9.7000 1.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 94.9500 9.6000 8.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.1280 9.7300 160.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.0488 10.3500 150.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.5335 9.8200 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.9400 10.3551 500.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.5818 7.7200 266.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 100.3900 9.8459 250.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.6051 500.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 100.0000 10.3500 150.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 108.1500 10.6800 82.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 04-Apr-24 100.0100 - 1900.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 100.5800 10.4000 231.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.9000 9.4000 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.2748 9.6000 17.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4800 9.4400 9.70 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0000 10.0700 8.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7000 10.7200 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1900 8.5200 4.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 98.5590 8.6400 300.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 100.5000 8.5643 50.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 103.1000 8.5544 65.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 100.0200 8.7446 1207.90 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.8813 8.5100 500.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3706 9.8500 24.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.7000 10.3300 14.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.0100 12.8500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com