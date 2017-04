Apr 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13342.50 NSE 33600.70 ============= TOTAL 46943.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07VA8 RELIANCE CAPITAL LTD - 24-Apr-14 110.6199 0.0000 30.00 INE001A07KQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-May-14 99.9874 9.2400 4000.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 100.0382 9.3800 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.0504 9.0700 350.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 99.9451 9.5400 100.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.8072 10.4000 50.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 12-Aug-14 100.0000 0.0000 2.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.5194 9.7500 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.1243 9.5500 1300.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8620 9.5000 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.8462 9.4700 750.00 INE013A07VL5 RELIANCE CAPITAL LTD - 07-Aug-15 111.5482 0.0000 4.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 97.6715 9.6100 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.3794 9.6100 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8217 9.7800 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.1900 10.5200 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 5.00 INE013A07ZY9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 08-Apr-17 101.0000 0.0000 4.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 100.5000 0.0000 1.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.7129 9.8100 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 99.9140 9.3800 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 99.9455 9.5300 360.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 97.5391 8.9900 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 99.9332 9.8000 350.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.2500 9.7200 350.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 97.9194 9.5400 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.9400 9.2300 3.00 INE752E07KR0 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-20 100.9307 7.7300 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 9.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 101.4567 10.0700 100.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 105.9000 10.3300 30.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.3400 7.9500 10.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.4600 9.8600 2355.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 98.4111 9.9400 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 95.7000 10.6000 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.2000 9.6300 60.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 101.0500 8.3500 3.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 101.5400 8.4400 14.20 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 102.7800 8.2300 38.50 INE202B08744 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 24-Mar-29 100.0000 12.7300 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 103.7637 8.2700 1.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.5900 8.3800 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.2600 8.4200 10.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.9355 4.1700 3.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.4200 10.3800 32.50 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 NSE === INE916D072W5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.34% 08-May-14 100.0417 9.0000 150.00 INE001A07KQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-May-14 99.9874 8.7500 4000.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.6558 9.4342 200.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.6558 9.0500 200.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.0369 8.9995 100.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 120.5642 9.4321 300.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 120.5642 9.0500 300.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 100.0382 8.2099 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.0504 8.7500 350.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 99.9451 9.2000 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9504 9.6000 22.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0815 9.2700 1.00 INE804I07IQ6 ECL FINANCE LIMITED 03-Oct-14 115.1390 0.0000 1.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.7906 10.0578 2.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5769 9.5083 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5769 9.3000 400.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.8774 9.2993 50.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.8774 9.2500 50.00 INE909H07AO7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.56% 25-Mar-15 99.6407 9.9400 166.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9379 9.5000 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9379 9.5000 500.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.5194 9.7500 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.1243 9.5500 1300.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.8620 9.3600 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8462 9.3600 750.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.3700 9.7500 180.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.9224 9.7800 122.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.8905 9.4101 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6715 9.6000 1850.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6715 9.6000 1350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3794 9.6000 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5239 9.5500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5239 9.5600 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5450 9.7800 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7271 9.7644 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8217 9.7700 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0929 9.4144 200.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.1627 9.7800 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.7020 9.4800 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 5.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.0502 11.7241 91.20 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 99.9400 9.5370 400.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 96.7129 9.8000 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9140 9.4200 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9491 9.4500 350.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 0.0000 9.60 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.8868 9.5400 11.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.8123 9.7740 150.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 99.3826 9.5700 50.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 102.7166 12.6000 750.00 INE271C07095 DLF LIMITED 12.50% 30-Apr-18 100.0166 750.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.5863 9.9000 10.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.5391 9.5894 1000.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.3235 8.2760 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.3235 9.2600 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9332 9.7900 827.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3200 9.6802 127.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0228 9.7650 850.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5200 9.7600 195.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 97.9194 9.7700 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 97.9900 9.7519 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.7000 9.6400 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.3947 9.7758 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.1500 9.6400 1.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 100.0000 9.5700 100.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 07-Apr-20 59.6132 10.7500 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.6500 9.6700 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.9284 11.0500 10.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.5200 9.6800 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6083 10.0500 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.9000 10.3300 30.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.4200 9.8600 4599.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.4000 9.8597 1600.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.4111 9.9300 100.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 43.5320 10.0000 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2800 9.6000 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 94.9500 9.6000 2.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0000 9.8400 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2455 9.8042 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2455 9.8042 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.9600 10.3500 250.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.6500 10.6000 1.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 199.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 100.4000 9.8400 250.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 04-Apr-24 100.0000 - 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4200 9.4500 116.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 92.9400 10.1000 800.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.5942 9.6323 650.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0200 8.5400 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.5197 8.4000 10.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.9309 8.3800 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 100.0400 8.7400 603.90 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.4000 10.3700 30.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com